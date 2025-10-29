2025. október 29. szerda Nárcisz
17 °C Budapest
Befektetési tőzsde Vállalkozó Üzleti ember megvitatása és elemzése grafikon tőzsdei kereskedés,részvény chart koncepció
Gazdaság

Szárnyalnak a magyar blue chipek, iránykereséssel indulhat a mai kereskedés

Pénzcentrum
2025. október 29. 08:54

Iránykereskedéssel indulhat a kereskedés szerdán a Budapesti Értéktőzsdén. A BUX kedden 976,73 pontos, 0,93 százalékos emelkedéssel, 106 293,74 ponton zárt.

Varga Zoltán, az Equilor Befektetési Zrt. szenior elemzője előrejelzésében kiemelte, új csúcson járt napközben a BUX index kedden, szerdán iránykereséssel indulhat a kereskedés.

Kifejtette, a vezető részvények közül az OTP árfolyamában 31 865 forintnál adódhat a következő ellenállási szint, míg támasz 30 970 forintnál látható. Céláremelések érkeztek az OTP-re: a JP Morgan 33 900 forintról 36 000 forintra emelte a célárfolyamot, változatlanul felülsúlyozás ajánlással, míg az Autonomous Research 35 132 forintról 36 332 forintra, változatlanul felülteljesítő minősítéssel.

  • Kedden az OTP új történelmi csúcson zárt, a bankrészvények ára 30 forinttal, 0,1 százalékkal 31 270 forintra nőtt, forgalmuk 11,8 milliárd forintot tett ki.
  • A Richter változatlanul a 10 400 forintos támasz felett, de a 10 470 forintos ellenállás alatt mozog. Kedden a Richter-papírok árfolyama 30 forinttal, 0,29 százalékkal 10 470 forintra erősödött, a részvények forgalma 783,9 millió forintot ért el.
  • A Mol hatalmasat emelkedett, a 200 napos mozgóátlag felett tudott zárni, mely 2927 forintnál húzódik, míg a következő ellenállás 2950 forintnál látható - írta az elemző. Kedden a Mol 122 forinttal, 4,33 százalékkal 2938 forintra erősödött, 3,1 milliárd forintos forgalomban.
  • A Magyar Telekom az 1800 forintos szint felett zárt, a következő ellenállás a 30 napos mozgóátlag 1813 forintnál. Kedden a Magyar Telekom árfolyama 22 forinttal, 1,24 százalékkal 1802 forintra emelkedett, forgalma 469,2 millió forint volt.

Hogyan értékelik anyagi helyzetüket a magyarok 2025 végén?

Átfogó felmérést indított a Pénzcentrum. A kutatás célja, hogy átfogó képet adjon arról, miként értékelik a magyarok saját pénzügyi helyzetüket, és milyen tényezők befolyásolják anyagi biztonságérzetüket. A felmérés kitér a kiadások fedezetére, az adósságokra és a megtakarításokra is, valamint arra, mennyire érzik stabilnak saját helyzetüket a válaszadók. Köszönjük, ha támogatod a munkánkat egy kitöltéssel!
Címlapkép: Getty Images
