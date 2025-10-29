Szárnyalnak a magyar blue chipek, iránykereséssel indulhat a mai kereskedés

A magyar gazdaság teljesítménye a harmadik negyedévben is stagnálhatott az előző negyedévhez képest a Portfolio elemzői felmérése szerint.
Iránykereskedéssel indulhat a kereskedés szerdán a Budapesti Értéktőzsdén. A BUX kedden 976,73 pontos, 0,93 százalékos emelkedéssel, 106 293,74 ponton zárt.
Varga Zoltán, az Equilor Befektetési Zrt. szenior elemzője előrejelzésében kiemelte, új csúcson járt napközben a BUX index kedden, szerdán iránykereséssel indulhat a kereskedés.
Kifejtette, a vezető részvények közül az OTP árfolyamában 31 865 forintnál adódhat a következő ellenállási szint, míg támasz 30 970 forintnál látható. Céláremelések érkeztek az OTP-re: a JP Morgan 33 900 forintról 36 000 forintra emelte a célárfolyamot, változatlanul felülsúlyozás ajánlással, míg az Autonomous Research 35 132 forintról 36 332 forintra, változatlanul felülteljesítő minősítéssel.
- Kedden az OTP új történelmi csúcson zárt, a bankrészvények ára 30 forinttal, 0,1 százalékkal 31 270 forintra nőtt, forgalmuk 11,8 milliárd forintot tett ki.
- A Richter változatlanul a 10 400 forintos támasz felett, de a 10 470 forintos ellenállás alatt mozog. Kedden a Richter-papírok árfolyama 30 forinttal, 0,29 százalékkal 10 470 forintra erősödött, a részvények forgalma 783,9 millió forintot ért el.
- A Mol hatalmasat emelkedett, a 200 napos mozgóátlag felett tudott zárni, mely 2927 forintnál húzódik, míg a következő ellenállás 2950 forintnál látható - írta az elemző. Kedden a Mol 122 forinttal, 4,33 százalékkal 2938 forintra erősödött, 3,1 milliárd forintos forgalomban.
- A Magyar Telekom az 1800 forintos szint felett zárt, a következő ellenállás a 30 napos mozgóátlag 1813 forintnál. Kedden a Magyar Telekom árfolyama 22 forinttal, 1,24 százalékkal 1802 forintra emelkedett, forgalma 469,2 millió forint volt.
A MOL százhalombattai Dunai Finomítójában csökkentett kapacitással újraindult az üzemanyag-termelés a múlt heti tűzeset után.
Lengyelország gazdasági sikertörténete következetes reformok eredménye, míg Magyarország jelentősen lemaradt - állítja Dalibor Rohac közgazdász.
Enyhe negatív korrekcióval, iránykereséssel indulhat a keddi kereskedés a Budapesti Értéktőzsdén – véli Varga Zoltán, az Equilor Befektetési Zrt. senior elemzője.
Bizonytalanná vált három budapesti történelmi fürdő felújítása, mivel megakadályozták a Budapest Gyógyfürdői és Hévízei Zrt. hitelfelvételi tervét.
Vegyesen mozgott a forint a főbb devizákhoz képest kedd reggelre a nemzetközi piacokon.
Az energiapolitikai szakértő szerint a kormány már belátja, hogy az orosz energiafüggés fenntarthatatlan, a technológiai átállás pedig akár "holnap" is elkezdődhetne.
Aki december 1-ig beadja az igényét, akár már jövő januárban megkaphatja az összeget.
A részvénypiac forgalma 27,6 milliárd forint volt, a vezető részvények a Magyar Telekom kivételével erősödtek az előző napi záráshoz képest.
Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 389,96 forintról 388,45 forintra gyengült 18 órakor.
Közel húsz érdekvédelmi és szakmai szervezet levelet írt Lantos Csaba energiaügyi miniszternek.
A pénzügyőrök egy parkoló autóban és egy nyitott raktárban több mint húszmillió forint értékű illegális dohányterméket foglaltak le.
Orbán Viktor a jövő héten Washingtonban egyeztet Donald Trump amerikai elnökkel az orosz szankciókról.
Az amerikai importőrök a vámok miatti aggodalmak hatására előrehozták a tavaszi rendeléseiket.
Az arany ára közel 2%-kal esett vissza hétfőn, mivel az enyhülő amerikai-kínai kereskedelmi feszültségek növelték a kockázatvállalási hajlandóságot a részvénypiacokon.
A világ két legnagyobb gazdasága egy lépéssel közelebb került a békéhez – még a TikTok sorsáról is megállapodtak.
A lengyel gazdaság idén várhatóan megelőzi Japánt az egy főre eső GDP tekintetében, és ambiciózus terveket fogalmaznak meg Németország utolérésére is.
Világszerte egyre több jegybank működik negatív saját tőkével, ami korábban elképzelhetetlen volt.
Alig változott hétfő reggelre a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben a péntek esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
A kkv-szektor gyorsan igyekszik alkalmazkodni az új energiapiaci környezethez, de ez rendkívül tőkeigényes. Pánikra nincs ok: a cégeknek csak válogatnia kell a pályázatok között.
