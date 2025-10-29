2025. október 29. szerda Nárcisz
Orbán Viktor Floridában tárgyalt Trumppal és Eln Muskkal.
Gazdaság

Kiderült, ekkor találkozik Orbán Viktor és Donald Trump: az orosz olaj lesz a fő téma

Pénzcentrum
2025. október 29. 18:51

Donald Trump amerikai elnök és Orbán Viktor magyar miniszterelnök november 8-án találkozik, hogy megvitassák Magyarország védelmét az orosz olajra kivetett amerikai szankciókkal szemben.

A Bloomberg egy amerikai forrásra hivatkozva közölte, hogy a találkozó időpontja már biztos, de a helyszín még kérdéses. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter korábban azt nyilatkozta, hogy a megbeszélésre Washingtonban kerül sor, amit Orbán Viktor római nyilatkozata is megerősített.

A magyar miniszterelnök szerint a tárgyalások fő célja egy olyan működőképes rendszer kialakítása, amely figyelembe veszi Magyarország nagymértékű függőségét az orosz energiahordozóktól. Orbán attól tart, hogy az amerikai szankciók miatt az energiaárak jelentősen emelkednének, és ellátási problémák alakulhatnának ki.

Matthew Whitaker, az Egyesült Államok NATO-nagykövete a Fox Newsnak adott interjúban határozottan elutasította a magyar érveket, kijelentve, hogy Magyarország - szomszédjaival ellentétben - nem készített terveket és nem tett lépéseket az orosz energiaimport csökkentésére. Az amerikai diplomata hozzátette, hogy továbbra is együttműködnek Magyarországgal és szomszédaival, hogy segítsenek leküzdeni ezt a függőséget.
Címlapkép: Getty Images
#energia #magyarország #gazdaság #oroszország #szankció #donald trump #orbán viktor #szankciók #energiaárak

