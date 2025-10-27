A világ két legnagyobb gazdasága egy lépéssel közelebb került a békéhez – még a TikTok sorsáról is megállapodtak.
A rekordmagas árfolyam után most bezuhant az arany ára: vége lehet a biztonságos menedéknek?
Az arany ára közel 2%-kal esett vissza hétfőn, mivel az enyhülő amerikai-kínai kereskedelmi feszültségek növelték a kockázatvállalási hajlandóságot a részvénypiacokon, miközben a befektetők a héten esedékes jegybanki kamatdöntésekre várnak, jelentette a Reuters.
A spot arany ára 1,3%-kal csökkent, 4059,22 dollárra unciánként hétfő reggel. Az árfolyam október 20-án még rekordmagas 4381,21 dolláron állt, amit az amerikai kamatcsökkentési várakozások, valamint a geopolitikai és gazdasági bizonytalanságok tápláltak, azóta azonban több mint 5%-ot esett.
A decemberi szállítású amerikai arany határidős jegyzése 1,6%-kal 4072,40 dollárra csökkent. Az ázsiai részvénypiacok eközben meredeken emelkedtek, mivel a kínai-amerikai kereskedelmi feszültségek enyhülésének jelei növelték a befektetői kockázatvállalási hajlandóságot.
"Az Egyesült Államok és Kína közötti lehetséges kereskedelmi megállapodás támogatja a kockázatos eszközöket és nyomást gyakorol az aranyra, de azt is figyelembe kell vennünk, hogy a potenciálisan alacsonyabb vámok lehetővé tehetik a Federal Reserve számára a további kamatcsökkentést" - nyilatkozta Giovanni Staunovo, az UBS elemzője.
Donald Trump amerikai elnök szerint az USA és Kína "meg fog állapodni" a kereskedelmi vitában. A kijelentés egy nappal azután hangzott el, hogy a két ország vezető tisztviselői kidolgozták a keretrendszert, amelyről Trump és Hszi Csin-ping kínai elnök a közelgő dél-koreai találkozójukon dönthetnek.
A Fed várhatóan 25 bázisponttal csökkenti a kamatokat szerdán, amit a vártnál alacsonyabb szeptemberi inflációs adatok is alátámasztanak. Mivel a piacok már beárazták a 25 bázispontos csökkentést, a befektetők Jerome Powell Fed-elnök előretekintő megjegyzéseire figyelnek majd.
"Az alacsonyabb reálkamatok továbbra is támogatják az arany iránti keresletet. A piaci konszenzus 25 bázispontos kamatcsökkentést vár a Fedtől, így nem számítok jelentős árfolyammozgásra a FOMC-ülés körül" - tette hozzá Staunovo.
A hozamot nem kínáló arany általában jól teljesít alacsony kamatkörnyezetben. Az ezüst ára 1,3%-kal 47,96 dollárra csökkent unciánként, a platina 0,3%-kal 1601,75 dollárra mérséklődött, míg a palládium 0,1%-kal 1429,61 dollárra emelkedett.
Hogyan értékelik anyagi helyzetüket a magyarok 2025 végén?
Alig változott hétfő reggelre a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben a péntek esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Emelkedett a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe az elmúlt - három munkanapos - héten.
Nálad is párásodik az ablak a fűtési szezon indultával? Nem veheted félvállról, nagyon komoly bajt jelezhet
A 43. héten is bőven akadt miről beszélni a Pénzcentrumon, megdöbbentő gazdasági előrejelzések, pénzügyi figyelmeztetések, és világpolitikai dillemákkal voltak tele a napok.
Visszatérhet a többkulcsos adórendszer Magyarországon: sokaknak nagyon fájna, de tényleg megéri meglépni?
Magyarország az előkelő 7. helyen végzett abban az adóversenyképességi rangsorban, ami 38 OECD-ország adórendszerét vizsgálta.
Kemény dolog derült ki a magyar államadósságról: ezt nem tesszük a kirakatba, hogy jön egyenesbe az ország?
Miközben Görögországban a GDP több mint másfélszeresét teszi ki a közadósság, addig Észtországban és Bulgáriában alig haladja meg a 20 százalékot.
Bukarest az élen, Budapest a középmezőnyben az uniós GDP-rangsorban. Egyre mélyül a szakadék a közép-európai fővárosok között.
Az áremelkedéshez a világpiaci folyamatok is hozzájárulnak.
A vezérigazgató finomabb megközelítést sürget a kínai piaccal kapcsolatban.
A nyomásgyakorlás már most hatással lehet a piacra: jelentések szerint az indiai finomítók készülnek jelentősen csökkenteni az orosz olajimportjukat.
A MOHU közölte, hogy az október 23-i négynapos hosszú hétvégén is a megszokott rend szerint szállítja el a hulladékot Budapesten és az agglomerációs településeken.
Szeptemberben a munkanélküliek száma az előző hónaphoz képest közel 3 ezer fővel emelkedett, az egy évvel korábbi szintet azonban közel 2 ezerrel alulmúlta.
Czomba Sándor közölte, várják a harmadik negyedéves gazdasági adatokat, de látszik, hogy el kell térniük attól a pályától, amelyet eredetileg felrajzoltak.
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 758,68 pontos, 0,73 százalékos emelkedéssel, 104 182,83 ponton zárt szerdán.
A KSH friss adatai szerint 2024-ben 1,82 millió embert fenyegetett szegénység vagy társadalmi kirekesztettség
Megszökött az országból a pesti parkolási maffia egyik feje: 6,5 évre ítélték, azt is tudni, hol van most
Izraelbe szökött börtönbüntetése elől Fürst György, a Centrum Parkoló Kft. egykori ügyvezetőjét 6,5 évre ítéltek különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés miatt.
A Mol Dunai Finomítójában október 21-én tűz ütött ki; hiány nem várható, de a kieső termelés áremelkedést okozhat, a kormány is figyeli.
Folytatódik a vita a Strabag és az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) között.
A harmadik negyedében a Netflix bevétele 17,2 százalékkal, 11,51 milliárd dollárra emelkedett az egy évvel korábbi 9,82 milliárd dollárról.
