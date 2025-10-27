2025. október 27. hétfő Szabina
Budapest
Halom közelkép aranyrudak, aranyrudak súlya 1000 gramm A gazdagság és a tartalék fogalma. A siker koncepciója az üzleti és pénzügyi életben. 3d renderelés
Gazdaság

A rekordmagas árfolyam után most bezuhant az arany ára: vége lehet a biztonságos menedéknek?

Pénzcentrum
2025. október 27. 12:19

Az arany ára közel 2%-kal esett vissza hétfőn, mivel az enyhülő amerikai-kínai kereskedelmi feszültségek növelték a kockázatvállalási hajlandóságot a részvénypiacokon, miközben a befektetők a héten esedékes jegybanki kamatdöntésekre várnak, jelentette a Reuters.

A spot arany ára 1,3%-kal csökkent, 4059,22 dollárra unciánként hétfő reggel. Az árfolyam október 20-án még rekordmagas 4381,21 dolláron állt, amit az amerikai kamatcsökkentési várakozások, valamint a geopolitikai és gazdasági bizonytalanságok tápláltak, azóta azonban több mint 5%-ot esett.

A decemberi szállítású amerikai arany határidős jegyzése 1,6%-kal 4072,40 dollárra csökkent. Az ázsiai részvénypiacok eközben meredeken emelkedtek, mivel a kínai-amerikai kereskedelmi feszültségek enyhülésének jelei növelték a befektetői kockázatvállalási hajlandóságot.

"Az Egyesült Államok és Kína közötti lehetséges kereskedelmi megállapodás támogatja a kockázatos eszközöket és nyomást gyakorol az aranyra, de azt is figyelembe kell vennünk, hogy a potenciálisan alacsonyabb vámok lehetővé tehetik a Federal Reserve számára a további kamatcsökkentést" - nyilatkozta Giovanni Staunovo, az UBS elemzője.

Donald Trump amerikai elnök szerint az USA és Kína "meg fog állapodni" a kereskedelmi vitában. A kijelentés egy nappal azután hangzott el, hogy a két ország vezető tisztviselői kidolgozták a keretrendszert, amelyről Trump és Hszi Csin-ping kínai elnök a közelgő dél-koreai találkozójukon dönthetnek.

A Fed várhatóan 25 bázisponttal csökkenti a kamatokat szerdán, amit a vártnál alacsonyabb szeptemberi inflációs adatok is alátámasztanak. Mivel a piacok már beárazták a 25 bázispontos csökkentést, a befektetők Jerome Powell Fed-elnök előretekintő megjegyzéseire figyelnek majd.

"Az alacsonyabb reálkamatok továbbra is támogatják az arany iránti keresletet. A piaci konszenzus 25 bázispontos kamatcsökkentést vár a Fedtől, így nem számítok jelentős árfolyammozgásra a FOMC-ülés körül" - tette hozzá Staunovo.

A hozamot nem kínáló arany általában jól teljesít alacsony kamatkörnyezetben. Az ezüst ára 1,3%-kal 47,96 dollárra csökkent unciánként, a platina 0,3%-kal 1601,75 dollárra mérséklődött, míg a palládium 0,1%-kal 1429,61 dollárra emelkedett.

Hogyan értékelik anyagi helyzetüket a magyarok 2025 végén?

Címlapkép: Getty Images
#befektetés #arany #gazdaság #dollár #donald trump #kamatcsökkentés #kína #kereskedelmi háború #fed #amerikai egyesült államok #aranyár

