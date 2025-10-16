A Pénzcentrum 2025. október 16.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a skandináv lottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Itt az újabb történelmi aranyrekord: vajon most ebbe kell tenni a pénzünket?
Történelmi csúcsra erősödött az arany és az ezüst jegyzése unciánként a New York-i tőzsde fémrészlegében (Comex) csütörtökön kora reggel.
Hajnalban az arany jegyzése 4254,80 dolláron állt, először lépte át a 4250 dolláros szintet. A nemesfém jegyzése innen némileg visszacsúszott, fél nyolc körül 4237,14 dolláron jegyezték unciánként. Az arany ára az idén eddig csaknem 57 százalékkal emelkedett.
Az újból feszültté vált amerikai-kínai kereskedelmi kapcsolatok, a harmadik hetébe lépett amerikai kormányzati leállás, valamint egyebek között a további amerikai kamatcsökkentésekre vonatkozó várakozások felpörgették a biztonságos menedéknek számító eszközök iránti keresletet, feltornázva ezzel a nemesfém árát.
Eközben az ezüst ára is történelmi csúcsra emelkedett csütörtök hajnalban: 52,89 dollárig nőtt, majd kisebb korrekció hatására 51,50 dollárra csúszott vissza.
Hogyan értékelik anyagi helyzetüket a magyarok 2025 végén?
Ideje bankot váltani: újra itt vannak az ingyenes bankszámlák, rengeteget spórolhatsz - OTP, Erste, CIB, UniCredit, Raiffeisen díj nélküli számlacsomagok
Október végétől két új, ingyenes számlacsomagot vezet be az OTP Bank, de az OTP mellett az Erste, CIB, UniCredit, és Raiffeisen is kínál díj nélküli...
Az MNB közleménye szerint a vakok magyarországi oktatásának 200 éves évfordulója alkalmából a jegybank 3 000 forintos színesfém emlékérmét bocsát ki.
Több mint 100 milliót fizethet Schadl György: kiváltaná a zár alól ékszereit és luxusautóit a volt végrehajtó-elnök
A korrupcióval vádolt korábbi végrehajtó-elnöknek négyszer annyit kell fizetnie, mint ahogyan korábban számolt. Korábban azt állította, nem tudja, hol vannak autói.
A Webinar Universe nevű platform továbbra is szedi áldozatait, hiába a számos feljelentés.
A magyar háztartások pénzügyi megtakarításai 2025 első negyedévében euróban növekedtek, forintban azonban minimálisan csökkentek.
Növekvő forgalomban erősödött a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe a héten,
Kulka János kendőzetlenül mesélt arról, hogyan bánt a pénzzel, és milyen lelki terheket cipelt az elmúlt évtizedekben
A Revolut megkapta a Kolumbiai Pénzügyi Felügyelettől az engedélyt a Revolut Bank Colombia S.A. létrehozására.
A JP Morgan vezérigazgatója szerint az amerikai részvénypiacok jelentős korrekciója várható a következő hat hónaptól két évig terjedő időszakban.
Az arany ára egy év alatt 50 százalékkal emelkedett, elérve a 3940 dolláros unciánkénti szintet.
Ez lehet 2025 legbiztonságosabb befektetése, nem késő beszállni: tényleg kaszálhat, aki jól taktikázik?
Az arany és az ingatlan évtizedek óta a két legnépszerűbb menedékeszköz, és 2025-ben ismét sok megtakarítóban ott a kérdés: melyikbe érdemes inkább pénzt tenni?
Hat bázisponttal volt magasabb az e heti átlaghozam, 17 milliárdnyi ajánlatot fogadtak el.
Az MBH Bank megszünteti stratégiai együttműködését az MBH Gondoskodás Egészségpénztárral és az MBH Gondoskodás Nyugdíjpénztárral.
Mindenki ebbe fektet most, aki nagyot akar kaszálni: történelmi számok jöttek, ilyet még nem láttunk
Történelmi rekordot ért el szerdán az arany ára, először haladta meg az unciánkénti 4000 dollárt.
Az arany ára átlépte a 4000 dolláros lélektani határt, új történelmi csúcsot elérve ezzel.
A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX 1424,35 pontos, 1,43 százalékos emelkedéssel 101 345,95 ponton zárt kedden.
Halálos közúti balesetek: az összesített társadalmi kár az évi 1000 milliárd forintot közelítheti
„VEDD ÉSZRE” címmel indított országos kampányt a Magyar Közút: a biztonság nem csupán emberi kötelesség, hanem kőkemény gazdasági érdek is egyben.
AI a bankolásban: rövidtávon túl-, hosszabb távon alábecsüljük a lehetőségeket
Kovásznai Ádámot, az MBH Csoporthoz tartozó BUPA üzletágvezetőjét beyond banking szolgáltatásokról és az AI bankolásban betöltött szerepéről kérdeztük.
Otthon Start Program: Nagyobb lakás helyett a prémium ingatlanok felé fordulhatnak az eladók (x)
Az Otthon Start Program elsősorban a használt lakások vásárlását támogatja, így első ránézésre úgy tűnhet, hogy az új hitel nem érinti az újépítésű, prémium lakóparkokat.
A jövőálló cég IT-stratégiája: mit néz a döntéshozó? (x)
Az informatikai döntések ma már üzleti döntések is.