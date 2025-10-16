2025. október 16. csütörtök Gál
13 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Halom közelkép aranyrudak, aranyrudak súlya 1000 gramm A gazdagság és a tartalék fogalma. A siker koncepciója az üzleti és pénzügyi életben. 3d renderelés
Megtakarítás

Itt az újabb történelmi aranyrekord: vajon most ebbe kell tenni a pénzünket?

MTI
2025. október 16. 08:03

Történelmi csúcsra erősödött az arany és az ezüst jegyzése unciánként a New York-i tőzsde fémrészlegében (Comex) csütörtökön kora reggel.

Hajnalban az arany jegyzése 4254,80 dolláron állt, először lépte át a 4250 dolláros szintet. A nemesfém jegyzése innen némileg visszacsúszott, fél nyolc körül 4237,14 dolláron jegyezték unciánként. Az arany ára az idén eddig csaknem 57 százalékkal emelkedett.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az újból feszültté vált amerikai-kínai kereskedelmi kapcsolatok, a harmadik hetébe lépett amerikai kormányzati leállás, valamint egyebek között a további amerikai kamatcsökkentésekre vonatkozó várakozások felpörgették a biztonságos menedéknek számító eszközök iránti keresletet, feltornázva ezzel a nemesfém árát.

Eközben az ezüst ára is történelmi csúcsra emelkedett csütörtök hajnalban: 52,89 dollárig nőtt, majd kisebb korrekció hatására 51,50 dollárra csúszott vissza.

Hogyan értékelik anyagi helyzetüket a magyarok 2025 végén?

Átfogó felmérést indított a Pénzcentrum. A kutatás célja, hogy átfogó képet adjon arról, miként értékelik a magyarok saját pénzügyi helyzetüket, és milyen tényezők befolyásolják anyagi biztonságérzetüket. A felmérés kitér a kiadások fedezetére, az adósságokra és a megtakarításokra is, valamint arra, mennyire érzik stabilnak saját helyzetüket a válaszadók. Köszönjük, ha támogatod a munkánkat egy kitöltéssel!
Címlapkép: Getty Images
#befektetés #biztonság #arany #megtakarítás #pénzügy #tőzsde #amerika #dollár #aranyár #amerikai tőzsde #ezüst #nemesfém

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
08:45
08:30
08:15
08:03
07:45
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2025. október 15. 16:33
Több pénz jut ingatlanfelújításra - Könnyebb a támogatást megszerezni  
Media1
2025. október 13. 15:26
Nulláról 140 ezerre: Palik Lászlóval beszélgettünk a Palikék Világa kulisszatitkairól | Media1  
Kasza Elliott-tal  |  2025. október 15. 18:30
Watsco, Inc. - elemzés
Itt a blogon egy kommentben kaptam az ötletet a cégre (köszi!), nem rossz célpont, bár van néhány fu...
Holdblog  |  2025. október 15. 08:59
AI az űrben - A nem túl távoli valóság
Nemcsak a híreket, de a beruházási dömpinget is az AI dominálja: az amerikai GDP 1,2 százalékát önti...
Bankmonitor  |  2025. október 15. 08:21
Egy éttermezés ma, vagy százezerrel több nyugdíj? Ennyibe kerül a halogatás
Halogatni rendkívül emberi dolog. Halogatjuk a takarítást, a bankszámlaváltást, és bizony sajnos a n...
MEDIA1  |  2025. október 14. 17:16
A Media1 információja ezúttal is igaznak bizonyult: megszűnik az MTV több csatornája
A Media1.hu még júliusban megírta, hogy az év végén megszűnik több MTV-csatorna - erről akkor a csat...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. október 16.
Az apa férfi, az anya főz: akkora a gazdasági krízis, hogy még a bezzegországokban sincs nemi egyenlőség
2025. október 15.
Így múlik ki szép csendben Oroszország gazdasága: ha belerokkannak is, folytatják a háborút Ukrajnában?
2025. október 15.
Ki húzza, és ki fékezi Európát? Meglepő számok a GDP-listán, erre kevesen számítottak - Magyarországon komoly strukturális problémák vannak
2025. október 15.
Belengette a kormány a vagyonadót: milliókat érinthet a dolog, ennyivel kellene többet fizetni
2025. október 15.
Korai örülni: a 14. havi nyugdíj miatt újra magasabb fokozatra kapcsolhat a drágulás, főleg az élelmiszerek ára lőne ki
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. október 16. csütörtök
Gál
42. hét
Október 16.
Élelmezési világnap
Október 16.
A kenyér világnapja
Október 16.
Európai újraélesztési nap
Október 16.
Blog akciónap
Ajánlatunk
Megtakarítás legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Jókora öröklési tévhitben él a magyarok zöme: egyszerű hiba miatt úszhat el a családi vagyon
2
1 hónapja
Egyre sürgetőbb a forintreform: érme lehet az 500-asból, jöhet a 50 ezres és 100 ezres bankjegy?
3
2 hónapja
Ide menekítik a pénzüket az élelmes magyarok: elképesztően nagyon kaszáltak egy év alatt
4
4 hete
Családi pótlék utalás 2025 október: mikor jön az októberi családi pótlék, írják jóvá az összeget?
5
2 hónapja
Rengeteg magyar már csak így használja a mosógépét: egy vagyont spórolnak ezzel a trükkel
PÉNZÜGYI KISOKOS
Főszámla
a fizetési műveletek alapértelmezett számlája

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. október 16. 07:26
Feljelentést tett a jegybank a székházfelújítás miatt: durva visszaélésekről lehet szó
Pénzcentrum  |  2025. október 16. 06:29
Ilyen termék szökőévente egyszer van a magyar Lidl-ben: nem lehet akárhogy megvenni, ölni tudnának érte a kertes házban lakók
Agrárszektor  |  2025. október 16. 08:16
Megmozdult a föld: több helyen érezni lehetett a rengést