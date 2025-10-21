2025. október 21. kedd Orsolya
10 °C Budapest
Az OTP Bank Magyarország legnagyobb kereskedelmi bankja, amely Közép- és Kelet-Európában tevékenykedik. A bank 9 országban közel 1500 fiókján keresztül nyújt univerzális pénzügyi szolgáltatásokat több mint 13 millió ügyfél számára.
Gazdaság

Itt az OTP-vezér bejelentése: új szolgáltatást vezetnek be, minden ügyfelet érint, itt vannak a részletek

Pénzcentrum
2025. október 21. 10:17

Az OTP Bank sajtótájékoztatón mutatta be legújabb digitális fejlesztését, a „Sima pénzkérés” szolgáltatást, amely NFC- vagy QR-kód segítségével teszi lehetővé a gyors és díjmentes pénzkérést magánszemélyek között. Virág Barnabás, az MNB Bank alelnöke hangsúlyozta, hogy a fejlesztés egy újabb mérföldkő a hazai pénzforgalmi innovációk sorában, míg Csányi Péter, a bank vezérigazgatója kiemelte: az új megoldás célja, hogy az ügyfelek a mindennapi pénzügyeket még egyszerűbben, biztonságosabban és kényelmesebben intézhessék mobilbankon keresztül.

Virág Barnabás, az MNB Bank alelnöke szerint a hazai pénzforgalmi innovációk terén most egy fontos mérföldkőhöz érkezett a magyar pénzügyi szektor. Mint mondta, a 2020-as évtized alapjaiban alakította át a világgazdasági és geopolitikai környezetet, amelyben két kulcsfogalom került a középpontba: a szuverenitás és az innováció.

Virág rámutatott, hogy a pénzügyi szuverenitás szerepe egyre hangsúlyosabb, különösen egy olyan korszakban, amikor a gazdasági folyamatok mind nagyobb része a digitális térben zajlik. A gyors, hatékony és biztonságos pénzügyi infrastruktúra ezért meghatározó eleme a versenyképességnek.

Emlékeztetett arra, hogy a Magyar Nemzeti Bank 2020-ban indította el a hazai digitális pénzforgalmi alapinfrastruktúra fejlesztését, amelynek első lépése az azonnali fizetések rendszere volt. Erre építve, a folyamat folytatásaként 2024 szeptemberében elindult a Qvik szolgáltatás.

Virág elmondása szerint 2020-ban a pénzforgalmi tranzakciók 27 százaléka zajlott digitális platformokon, míg 2024-ben ez az arány már meghaladja a 42 százalékot. A cél, hogy 2030-ra legalább 60 százalékos legyen ez az arány.

Hozzátette: eddig mintegy 4 millió tranzakció történt a Qvik rendszeren keresztül, és jelenleg több mint 31 ezer kereskedő fogad el ilyen típusú fizetéseket – túlnyomórészt online szereplők. Virág szerint mindez jól mutatja, hogy a vásárlások egyre nagyobb része a digitális térben zajlik, ahol kiemelten fontos a hazai fejlesztésű, szuverén pénzügyi megoldások szerepe.

Csányi Péter, az OTP Bank vezérigazgatója elmondta, hogy a bank új fejlesztése, a „Sima pénzkérés” szolgáltatás célja, hogy az ügyfelek számára még egyszerűbbé és kényelmesebbé tegye a mindennapi pénzügyi tranzakciókat. A megoldás Magyarországon elsőként teszi lehetővé, hogy magánszemélyek fizikai közelségben, NFC- vagy QR-kód segítségével, néhány érintéssel gyorsan, biztonságosan és díjmentesen kérhessenek pénzt egymástól – akár akkor is, ha nem ismerik a másik fél bankszámlaszámát.

Csányi Péter hangsúlyozta: az ügyfelek visszajelzései alapján sokan kellemetlennek érzik a pénzkérést, még baráti vagy családi környezetben is. Egy friss felmérés szerint a 18 és 60 év közötti válaszadók közel 60 százaléka feszélyezve érzi magát, ha valakitől pénzt kell visszakérnie, és minden ötödik válaszadó tabutémának tartja a kérdést. A megkérdezettek több mint fele pedig akkor sem szól, ha nem kapja vissza időben a tartozását. Az új szolgáltatás éppen ezeket a helyzeteket teszi egyszerűbbé és diszkrétebbé.

A vezérigazgató rámutatott, hogy az elmúlt időszakban látványosan nőtt a mobilbanki csatornák használata: az OTP Bank ügyfeleinek 73 százaléka már rendszeresen használja a mobilbankot, 52 százalékuk hetente többször is, és minden harmadik ügyfél kizárólag ezen keresztül intézi pénzügyeit. Az utalások 93–94 százaléka már mobilbankon keresztül történik, ami azt mutatja, hogy az ügyfelek gyors, kényelmes és mobilbarát megoldásokat várnak el.

Csányi hozzátette, hogy az új fejlesztés hátterét az MNB és a GIRO által létrehozott digitális pénzforgalmi infrastruktúra biztosítja, ami lehetővé teszi az ilyen innovatív megoldások bevezetését.

A „Sima pénzkérés” szolgáltatás mintegy három hete élesben működik, és ez idő alatt az ügyfelek már több mint 20 ezer sikeres tranzakciót hajtottak végre, több mint 700 millió forint értékben.

A szolgáltatás minden magyarországi bank mobilalkalmazásával kompatibilis, mivel a KLIK-szabványon alapul. A pénzkérés funkciót minden OTP Bank-ügyfél indíthatja, és akkor is működik, ha a másik fél nem OTP-s – a saját banki mobilapplikációjával beolvashatja a QR-kódot vagy NFC-érintéssel teljesítheti az utalást. A folyamat másodpercek alatt lezajlik, és minden ilyen tranzakció díjmentes.

A vezérigazgató kiemelte: a gyorsaság és a kényelem mellett a biztonságra is nagy hangsúlyt fektettek. A tranzakciók csak személyes jóváhagyással történhetnek, és a rendszer több szintű védelmet biztosít.

  • A pénzkérés legfeljebb 500 ezer forint összegre indítható,
  • egy ügyfél naponta maximum 20 ilyen kérelmet küldhet,
  • és minden kérés 5 percig érvényes.
  • Ha ez idő alatt nem történik jóváhagyás, a folyamat automatikusan lejár, és újra kell indítani.

Csányi Péter szerint ezek a korlátok – az összeg-, az idő- és a napi limit – mind azt szolgálják, hogy az ügyfelek biztonságosan és nyugodtan használhassák az új szolgáltatást, amely a magyar digitális bankolás következő lépcsőfokát jelenti.
Címlapkép: Getty Images
#mnb #digitális #mobilbank #bankolás #pénzügyek #gazdaság #innováció #otp bank #virág barnabás #qvik #csányi péter

