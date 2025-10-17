Meglepő változás az OTP-nél: novembertől már ezért is fizetniük kell az ügyfeleknek - ennek sokan nem fognak örülni

November 18-tól változnak az OTP Bank digitális szolgáltatásai: a push értesítések már nem lesznek díjmentesek. Az ügyfelek az Alap vagy a Plusz csomag közül választhatnak, az előbbi ingyenes, de nem tartalmaz értesítéseket, míg a Plusz csomagért havidíjat kell fizetni.

Az OTP Bank új digitális csomagokat vezet be, és ezzel megszűnnek a MobilBank alkalmazás díjmentes push értesítései. A változás november 18-án lép életbe, az OTP weboldalán közzétett hirdetmény szerint.

Az ügyfelek november 18-tól két digitális szolgáltatási csomag közül választhatnak: az Alap és a Plusz csomagból. Az Alap csomag díjmentes, és automatikusan minden ügyfélre vonatkozik a novemberi bevezetéskor. Ez a csomag a következő szolgáltatásokat tartalmazza:

OTP InternetBank és OTP MobilBank használata

OTP Digitális üzenetküldés

SMS értesítések kártyás tranzakciókról és pénzmozgásokról

Mobil Aláírás SMS

A push értesítések nem szerepelnek az Alap csomagban, így aki díjmentesen szeretné használni a mobilalkalmazást, az nem kap értesítést a számláján történő pénzmozgásokról.

A Plusz csomag fizetős, és az Alap csomag szolgáltatásai mellett az alábbiak is elérhetők:

PUSH értesítések kártyás tranzakciókról, csoportos beszedési megbízásokról, értékpapír státuszváltozásokról és számlamozgásokról

SMS értesítések csoportos beszedési megbízásokról, értékpapír státuszváltozásokról és számlamozgásokról

A Plusz csomagra az OTP InternetBankban és MobilBankban a Beállítások menüben lehet váltani, és bármikor vissza lehet térni az Alap csomagra, amely a következő elszámolási hónap elejétől lép életbe.

A Plusz csomag havidíja a számlacsomagtól függően változik: bizonyos privát, junior és prémium plusz csomagoknál ingyenes, míg más csomagoknál 325 vagy 649 forint. Az SMS-szolgáltatásokért külön díjat számolhatnak fel, üzenetenként akár 77 forintot is.

Ez azt jelenti, hogy aki sem a Plusz csomagot, sem az SMS-szolgáltatást nem igényli, novembertől nem kap semmilyen értesítést a mobiljára a számláján történt pénzmozgásokról. Ez biztonsági kockázatot is jelenthet, mivel a jogtalan terhelésekről csak késve értesülhetnek az ügyfelek, és így nem biztos, hogy azonnal le tudják tiltani kártyájukat. Az OTP Bank véleményét a védelmi aggályokkal kapcsolatban cikkünk frissítésében közöljük, ha választ kapunk.

Korábbi cikkünkben bemutattuk az OTP új számlacsomagjanak részleteit a hozzájuk tartozó feltételeket, valamint összehasonlítjuk azokat más bankok ingyenes ajánlataival is – segítve ezzel a tudatos számlaválasztást és a spórolási lehetőségek kiaknázását. Egy ügyfél akár több tízezer forintot is megtakaríthat éves szinten, ha a számára leginkább ideális konstrukciót választja, ezért akár megérheti bankot is váltani.