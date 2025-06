Ezt még ma intézd el, ha meg akarod kapni a fontos postai leveleket: százezernyi magyar kerülhet bajba

A Magyar Posta közleménye szerint azok számára, akik meghatalmazott útján veszik át postai küldeményeiket, időszerűvé vált a meghatalmazások megújítása.

Az intézet érintett ügyfelei számára 2025. december 31-ig van lehetőség, hogy 2026 januárjától is érvényben maradjon a szolgáltatás. Mivel a lejáró meghatalmazások száma mintegy 2 millió, érdemes már most elvégezni a megújítást, így elkerülhetők a későbbi torlódások, és biztosítható a postai ügyintézés zavartalansága. A folyamat egyszerű, személyesen és online is elvégezhető.

A Magyar Posta felhívja ügyfelei figyelmét, hogy a 2017. július 24. előtt kiadott, visszavonásig érvényes postai meghatalmazások 2025. december 31-én automatikusan lejárnak, és hatályukat vesztik. Az érintett ügyfeleknek év végéig van lehetőségük a megújításra, ha 2026 januárjától is szeretnék, hogy meghatalmazottjaik átvehessék küldeményeiket. Ennek elmaradása esetén ez a jogosultság megszűnik.

A postai meghatalmazás általános vagy meghatározott küldeménytípusokra szól– például nyugdíjutalvány, hivatalos irat, időgarantált küldemény, egyes levél- és csomagküldemények, utalványok vagy a vakok írása esetén. A gyakorlatban jellemzően a személyes átadást igénylő könyvelt küldeményekhez kapcsolódik meghatalmazás, ugyanakkor az ügyfelek többsége a teljes körű, valamennyi küldeményre érvényes meghatalmazást részesíti előnyben.

A Magyar Posta két egyszerű megoldást kínál a meghatalmazások megújítására:

Online, az eMeghatalmazás szolgáltatással: Előzetes ÉnPostám regisztrációt és hitelesítést követően néhány kattintással elvégezhető a teljes folyamat. Az online megújítás legnagyobb előnye, hogy a meghatalmazások a későbbiekben könnyedén, a Posta bevonása nélkül is kezelhetők.

Személyesen, bármelyik postán: Az ügyfelek a Posta honlapján elérhető nyomtatvány kitöltésével és leadásával is megújíthatják meghatalmazásaikat.

Mivel az év végén lejáró meghatalmazások száma 400 ezer címhelyen mintegy 2 millió, ezért a Magyar Posta arra kéri ügyfeleit, hogy a torlódások elkerülése és a folyamatos szolgáltatás biztosítása érdekében ne hagyják az utolsó pillanatra a megújítást, és már most tegyék meg a szükséges lépéseket. Tájékoztatásuk szerint a további információkról a www.posta.hu/meghatalmazas oldalon lehet többet olvasni.