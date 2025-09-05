Mától kézbesíti a nyugdíjas élelmiszer-utalványokat a Posta. A küldemények kézbesítését a postás egy alkalommal kísérli meg a címen.
Egyre romlik a helyzet a Magyar Postánál: romlik a szolgáltatás, mindenki megissza a levét
Folyamatosan tolja ki a Magyar Posta a kézbesítési vállalásokat, már az elsőbbségi levelek sem biztos, hogy nagyon hamar odaérnek.
Már a másnapi készbesítést sem vállalják a belföldi levelek esetén a Magyar Postánál - erről ír a G7. Az Eurostat adatai szerint két évvel ezelőtt a levelek 90 százalékát még a feladás utáni első munkanapon kézbesítették, csakhogy egy nemrégiben történt eset (táborban nyaraló gyerekek nem kaptak időben levelet szüleiktől) rávilágított a súlyos hiányosságokra.
A Posta még 2021-ben vitte le a másnapi kézbesítés arányát 90-ről 85 százalékra, majd két évvel ezelőtt a másnapi kézbesítést is kitolták a harmadik munkanapra. Ez pedig a gyakorlatban azt is jelenti, hogy még az elsőbbségi levelekre sincs az állami postának semmilyen vállalása.
Az elektronikus ingatlan-nyilvántartás bevezetése évente milliós nagyságrendű eljárást érint.
Az elemzés közel 50 ezer, 2024–2025 között eladott lakás és ház adatait vizsgálta, ahol az eladók megadták a hirdetési árat.
Elindult a kormány új támogatott lakáshitele, amely fix 3%-os kamattal, akár 25 éves futamidőre is igényelhető.
Már kevesebb helyen van tömeges szúnyoginvázió, de még mindig nyolc megyében kell dolgozni ellenük.
Több mint tízezer ingatlan adásvétele történt meg augusztusban, és iszonyatosan pörögnek a jelzáloghitelek is.
Rajkán októbertől 1,5 millió forintot kell fizetnie annak, aki ingatlant szeretne vásárolni.
Augusztusban már több mint 2 millió valós felhasználó böngészte az egyik hazai ingatlanos cég kínálatát, az Otthon Start miatt hatalmas az érdeklődés.
Lehúzós szakik jelentek meg Magyarországon: százezreket számláznak a pártízezres munkákért, ez a trükk
Egyre több bejelentés érkezik a „méteráras” trükkel dolgozó duguláselhárítókról, akik néhány tízezer forintos munka helyett akár több százezer forintot is kiszámláznak.
Egy nógrádi önkormányzat úgy döntött, hogy aki ingatlant vásárol a faluban, annak a vételár 10 százalékát be kell fizetnie „betelepülési hozzájárulásként”.
Befutott a nagy Otthon Start ígéret: lesz Budapesten új lakás 1,5 millió forintos négyzetméteráron!?
ÉVOSZ-elnök: a magyar építőipar ma az ország bármely pontján, így Budapesten is képes új lakóingatlant létrehozni négyzetméterenként 800 ezer forintos áron.
Elindult az Otthon Start Programiroda internetes aloldala, amely a lakásfejlesztők számára nyújt tájékoztatást az elsőlakás-vásárlók igényeit célzó beruházásokkal kapcsolatban.
A nyári hőségriadók és a viharok minden évben emlékeztetnek arra, mennyire kiszámíthatatlanná vált az időjárás – és milyen veszélyt rejthet egy öreg fa a kertben.
További bizonytalanságot jelent, hogy a díjszámítás alapja végül az alacsonyabb kölcsönösszeg vagy a magasabb bejegyzett jelzálogérték lesz-e.
Otthon Start hitel: ingatlanközvetítők szerint augusztusban még alig nőtt az ár, de szeptembertől nagy változás jöhet! Részletek a legfrissebb felmérésből!
A Bankmonitor szakértői megkérdezték a bankokat, hogy mikor terveznek indulni az új 3 százalékos támogatott hitellel.
A kedvezményes állami hitelekre, így az Otthon Startra is más szabályok vonatkoznak, alacsonyabb díjat kell fizetni.
Bár a fővárosi lakásbérleti díjak növekedése kitartóan folytatódik, ez nem egyformán érinti a régebbi és az új építésű ingatlanokat.
Az Európai Bizottság által tervezett drasztikus jövedékiadó-emelés a dohánytermékekre komoly veszélybe sodorhatja a magyar dohánytermesztést, amely akár felére is csökkenhet a következő években.
