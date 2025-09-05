Egyre romlik a helyzet a Magyar Postánál: romlik a szolgáltatás, mindenki megissza a levét

Folyamatosan tolja ki a Magyar Posta a kézbesítési vállalásokat, már az elsőbbségi levelek sem biztos, hogy nagyon hamar odaérnek.

Már a másnapi készbesítést sem vállalják a belföldi levelek esetén a Magyar Postánál - erről ír a G7. Az Eurostat adatai szerint két évvel ezelőtt a levelek 90 százalékát még a feladás utáni első munkanapon kézbesítették, csakhogy egy nemrégiben történt eset (táborban nyaraló gyerekek nem kaptak időben levelet szüleiktől) rávilágított a súlyos hiányosságokra.

A Posta még 2021-ben vitte le a másnapi kézbesítés arányát 90-ről 85 százalékra, majd két évvel ezelőtt a másnapi kézbesítést is kitolták a harmadik munkanapra. Ez pedig a gyakorlatban azt is jelenti, hogy még az elsőbbségi levelekre sincs az állami postának semmilyen vállalása.