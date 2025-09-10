Sokk a Magyar Postán: mostantól nem tudsz csomagot küldeni az USA-ba!

Az USA-ba irányuló csomagküldés jelentősen átalakult, miután Donald Trump megszüntette a 800 dollár alatti küldemények vámmentességét. A változás következtében a Magyar Posta ideiglenesen felfüggesztette az amerikai csomagszállítást, mivel a feladó postákra hárított új vámadminisztrációs feladatokra nem voltak felkészülve.

Augusztus végétől alapvető változás lépett életbe az Egyesült Államokba irányuló csomagküldésben. Donald Trump elnök eltörölte az úgynevezett de minimis küszöbérték alatti vámmentességet, ami azt jelenti, hogy a 800 dollárnál kisebb értékű, árut tartalmazó küldeményekre is 15 százalékos importvámot vetnek ki az Európai Unióból, így Magyarországról érkező csomagok esetében is. A szabályozás alól kivételt képeznek a magánszemélyek közötti, 100 dollárnál kisebb értékű ajándékok - közölte a HVG.

Az új amerikai vámrendelet azonban nemcsak a vámfizetési kötelezettséget módosította, hanem jelentős adminisztratív terheket is rótt a feladó országok postaszolgálataira. Ennek következtében számos ország, köztük Magyarország sem tud jelenleg állami postaszolgálaton keresztül csomagot küldeni az USA-ba. Az átmeneti időszakban kizárólag a nemzetközi futárcégek szolgáltatásai vehetők igénybe.

A Magyar Posta részletes magyarázatot adott a szolgáltatás felfüggesztésének okairól: "A jelenlegi nemzetközi postai előírások szerint a küldeményeket felvevő posta feladata, hogy a célország postája számára megküldje a vonatkozó vámadatokat, amelyek alapján a célország postája elvégzi a vámkezelést és beszedi a vámmal kapcsolatos díjakat a címzettektől. Azonban az új, amerikai vámrendelet a küldeményekkel kapcsolatos vámadminisztrációt és a vámok beszedését a küldemények szállítását végző gazdasági szereplőre, azaz a feladó postára hárítja. Ez a változás az eddigi folyamatot jelentősen megváltoztatja. Mivel a feladó, nemzetközi posták rendszerei nincsenek felkészítve a vámok beszedésére és az ehhez kapcsolódó adatküldésre, ezért vezetett be számos légi társaság és nemzetközi posta – köztük a Magyar Posta is – ideiglenes korlátozásokat."

A Magyar Posta tájékoztatása szerint már felvették a kapcsolatot a nemzetközi postai szervezetekkel az amerikai export áruforgalom újraindításához szükséges folyamatok kialakítása érdekében. A szolgáltatás helyreállításáig az Egyesült Államokba irányuló csomagküldés csak az ott jelen lévő futárcégeken keresztül lehetséges, mint például az UPS, FedEx vagy TNT, amelyek hazai partnereken keresztül Magyarországon is elérhetők.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Fontos kiemelni, hogy a korlátozás kizárólag a csomagküldeményekre vonatkozik, a dokumentumokat vagy magánleveleket tartalmazó küldeményeket a Magyar Posta továbbra is kézbesíti az Egyesült Államokba.