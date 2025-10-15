Erősödéssel zárta a forint a szerdát: így alakult ma az árfolyam

Erősödött a forint a főbb devizákkal szemben szerdán kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.

Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 391,43 forintról 390,50 forintra csökkent 18 órakor, napközben 389,97 forint és 391,98 forint között mozgott.

A svájci frank jegyzése a reggeli 421,07 forintról 420,88 forintra csökkent, míg a dolláré 336,89 forintról 335,60 forintra süllyedt. Az euró jegyzése a reggeli 1,1619 dollárról 1,1636 dollárra változott.