Reggelre fordult a kocka: durván másképp mozog a forint az euróval és a dollárral szemben!

Vegyes képet mutat a forint teljesítménye kedd reggelre a főbb devizákkal szemben: az euró kissé erősödött, a dollár gyengült, míg a svájci frank tovább drágult.

Reggel hét órakor az euró árfolyama 391,96 forint volt, ami minimális emelkedést jelent a hétfő esti 391,85 forinthoz képest. A dollár ezzel szemben 338,22 forintra csúszott vissza az előző esti 338,54-ről. A svájci frank viszont tovább kapaszkodott felfelé: 420,90 forint után már 421,25 forinton jegyezték.

Közben az euró a dollárral szemben is erősödni tudott, 1,1575-ről 1,1589 dollárra kúszott fel.

