Reggelre fordult a kocka: durván másképp mozog a forint az euróval és a dollárral szemben!
Vegyes képet mutat a forint teljesítménye kedd reggelre a főbb devizákkal szemben: az euró kissé erősödött, a dollár gyengült, míg a svájci frank tovább drágult.
Reggel hét órakor az euró árfolyama 391,96 forint volt, ami minimális emelkedést jelent a hétfő esti 391,85 forinthoz képest. A dollár ezzel szemben 338,22 forintra csúszott vissza az előző esti 338,54-ről. A svájci frank viszont tovább kapaszkodott felfelé: 420,90 forint után már 421,25 forinton jegyezték.
Közben az euró a dollárral szemben is erősödni tudott, 1,1575-ről 1,1589 dollárra kúszott fel.
Hogyan értékelik anyagi helyzetüket a magyarok 2025 végén?
A 2025. 41. heti összefoglalónkban a legfontosabb magyar gazdasági és társadalmi témákat gyűjtöttük össze.
A Standard & Poor's pénteken megerősítette Magyarország BBB mínusz besorolását negatív kilátással.
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 604,28 pontos, 0,6 százalékos emelkedéssel, 101 990,76 ponton zárt pénteken.
A magyar gyümölcstermesztők kapták az egyik legnagyobb uniós mentőcsomagot, és a pénzt akár meg is duplázhatja is a kormány.
Kovásznai Ádámot, az MBH Csoporthoz tartozó BUPA üzletágvezetőjét beyond banking szolgáltatásokról és az AI bankolásban betöltött szerepéről kérdeztük.
Csütörtökön a BÉT részvényindexe, a BUX 424,57 pontos, 0,42 százalékos csökkenéssel, 101 386,48 ponton zárt csütörtökön.
Az eurót péntek reggel 391,04 forinton jegyezték az előző délutáni 391,24 forint után.
A forint csütörtökön kora estére gyengült a vezető devizákkal szemben a bankközi piacon.
A Budapesti Értéktőzsde irányadó indexe, a BUX 0,42 százalékos eséssel, 424,57 pont mínuszban, 101 386,48 ponton zárt csütörtökön.
Az áremelkedést elsősorban a fokozódó politikai és gazdasági bizonytalanságok táplálják.
Zátonyra futott a MOL áhított üzlete: "Az Adria-kőolajvezeték nem eladó. Horvát volt, és az is marad!"
A horvát kormányfő hangsúlyozta, hogy bár a Mollal továbbra is jó kereskedelmi kapcsolatokat, kedvező árakat és stabil olajellátást kívánnak fenntartani.
A kormány benyújtotta első adócsomagját, amely főként technikai módosításokat és kisebb könnyítéseket tartalmaz.
A védekezés két alappillére a fertőzött tőkék felderítése és azonnali megsemmisítése, valamint a terjesztő rovar elleni hatékony növényvédelem.
Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 393,35 forintról 391,75 forintra csökkent 18 órakor.
A részvénypiac forgalma 14,8 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek az előző napi záráshoz képest.
A csütörtök ugyan majdhogynem állandó, ám az időpont megválasztása kicsit szokatlan. Lehet, hogy valami rendkívülit fogunk hallani?
A központi költségvetés szeptemberben 303 milliárd forintos hiánnyal zárt, ami minden idők második legmagasabb deficitje a kérdéses hónapban.
Lantos Csaba energiaügyi miniszter a Portfolio Energy Investment Forum 2025-ön ismertette Magyarország energiastratégiáját, külön kitérve az évek óta halogatott Paks II. projektre is.
Halálos közúti balesetek: az összesített társadalmi kár az évi 1000 milliárd forintot közelítheti
„VEDD ÉSZRE” címmel indított országos kampányt a Magyar Közút: a biztonság nem csupán emberi kötelesség, hanem kőkemény gazdasági érdek is egyben.
AI a bankolásban: rövidtávon túl-, hosszabb távon alábecsüljük a lehetőségeket
Otthon Start Program: Nagyobb lakás helyett a prémium ingatlanok felé fordulhatnak az eladók (x)
Az Otthon Start Program elsősorban a használt lakások vásárlását támogatja, így első ránézésre úgy tűnhet, hogy az új hitel nem érinti az újépítésű, prémium lakóparkokat.
A jövőálló cég IT-stratégiája: mit néz a döntéshozó? (x)
Az informatikai döntések ma már üzleti döntések is.