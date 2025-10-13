Fordulat a pénzpiacon: így rángatták a forintot hétfőn – mutatjuk a számokat

Vegyes teljesítményt mutatott a forint árfolyama hétfő estére a reggeli szintekhez képest a nemzetközi devizapiacon.

Az euró és a svájci frank árfolyama minimálisan csökkent, ugyanakkor az amerikai dollár erősödni tudott a magyar fizetőpénzzel szemben.

Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 391,94 forintról 391,85 forintra csökkent 18 órakor, napközben 391,33 forint és 393,03 forint között mozgott.

A svájci frank jegyzése a reggeli 420,99 forintról 420,90 forintra süllyedt, míg a dolláré 337,35 forintról 338,54 forintra emelkedett.

Közben az euró-dollár árfolyam is elmozdult, reggel még 1,1621 dolláron jegyezték az eurót, estére 1,1575 dollárra gyengült az uniós közös fizetőeszköz.