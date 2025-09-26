2025. szeptember 26. péntek Jusztina
Lelepleződött: A gazdasági összeomlás vizuális hatásának megörökítése
Gazdaság

Borzasztó hónapokkal zárhatja az évet a magyar gazdaság: ebből bizony nem lesz növekedés

Pénzcentrum
2025. szeptember 26. 14:01

Az Egyensúly Intézet előrejelzése szerint 2025-ben mindössze 0,3%-os gazdasági növekedés várható Magyarországon, miközben a beruházások tovább gyengülnek. A fogyasztás tartja életben a belföldi keresletet, de a szigorú monetáris politika és a gyengülő forint fékezik a kilábalást - tudósított a Portfolio.

Az Egyensúly Intézet friss elemzése szerint a magyar gazdaság 2025-ben rendkívül alacsony, mindössze 0,3 százalékos növekedést produkálhat. A következő években fokozatos javulás várható: 2026-ban 2,4 százalékos, 2027-ben pedig 2,6 százalékos bővülést prognosztizálnak a szakértők.

Az inflációs kilátások ugyanakkor kedvezőbbek: a pénzromlás üteme folyamatosan mérséklődhet, 2025-ben éves átlagban 4,5 százalékra, 2026-ban 3,9 százalékra, 2027-ben pedig 3,4 százalékra csökkenhet.

A Magyar Nemzeti Bank várhatóan kitart a szigorú monetáris politika mellett, és az árstabilitás, valamint az árfolyam védelme érdekében 2025 végéig 6,5 százalékon tarthatja az alapkamatot. A kamatcsökkentési ciklus legkorábban 2026 elején folytatódhat.

A reálbérek növekedési üteme a 2024-es kiugró érték után jelentősen lassul: a medián reálbér-növekedés 2025-ben 2,5 százalékra, 2026-ban 3,2 százalékra, 2027-ben pedig 3 százalékra mérséklődhet.
Címlapkép: Getty Images
#mnb #árak #infláció #gazdaság #növekedés #reálbérek #magyar nemzeti bank

