Magyar forint háttérben.
Meglepetés a devizapiacon: a forint bedarálta a dollárt szeptemberben

Pénzcentrum
2025. október 1. 07:31

Vegyesen teljesített a forint szerda reggel a bankközi piacon a főbb devizákkal szemben.

Az eurót 390,10 forinton jegyezték hét órakor, ami enyhe gyengülést jelent a kedd délutáni 389,83 forinthoz képest. A dollár jegyzése ugyanakkor 331,75 forintra csökkent a korábbi 332,28-ról, míg a svájci frank 416,94-ről 417,62 forintra drágult.

Szeptembert a magyar fizetőeszköz összességében erősödéssel zárta: az euróval szemben 1,6, a dollárral szemben 2,3, a svájci frank ellenében pedig 1,5 százalékos nyereséget könyvelhetett el. Az év eleje óta a forint továbbra is pozitív pályán van: januárhoz képest 5,2 százalékkal erősebb az euróval, 16,5 százalékkal a dollárral, és 4,7 százalékkal a frankkal szemben.
Címlapkép: Getty Images
