Hullámvasúton a magyar fizetőeszköz: így mozgott hétfőn az árfolyam

Vegyesen mozgott hétfőn a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben – derül ki a nemzetközi devizapiaci adatokból.

Az euró jegyzése a reggeli 390,95 forintról estére 391,36 forintra kúszott fel, a nap folyamán 390,16 és 392,10 forint között ingadozott.

A svájci frankkal szemben minimális erősödést mutatott a hazai fizetőeszköz: a reggeli 418,79 forintos szintről estére 418,60 forintra javult az árfolyam. A dollár viszont enyhén drágult a forinthoz képest: 333,35-ről 333,69 forintra emelkedett.

Az euró–dollár árfolyam közben gyakorlatilag stabil maradt, reggel és este is 1,1731-en állt.