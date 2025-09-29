2025. szeptember 29. hétfő Mihály
Gazdaság

Hullámvasúton a magyar fizetőeszköz: így mozgott hétfőn az árfolyam

Pénzcentrum
2025. szeptember 29. 21:17

Vegyesen mozgott hétfőn a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben – derül ki a nemzetközi devizapiaci adatokból.

Az euró jegyzése a reggeli 390,95 forintról estére 391,36 forintra kúszott fel, a nap folyamán 390,16 és 392,10 forint között ingadozott.

A svájci frankkal szemben minimális erősödést mutatott a hazai fizetőeszköz: a reggeli 418,79 forintos szintről estére 418,60 forintra javult az árfolyam. A dollár viszont enyhén drágult a forinthoz képest: 333,35-ről 333,69 forintra emelkedett.

Az euró–dollár árfolyam közben gyakorlatilag stabil maradt, reggel és este is 1,1731-en állt.
Címlapkép: Getty Images
