Brüsszel a magyar kormány nélkül is vinné az orosz milliárdokat Ukrajnának – itt a jogi trükk!

Az Európai Bizottság jogi kerülőutat próbál találni, hogy Orbán Viktor ellenállása nélkül használhassa fel a 140 milliárd eurónyi befagyasztott orosz vagyont Ukrajna támogatására – írta a Politico.

A Politico rámutatott, hogy normál esetben egy ilyen horderejű döntéshez a 27 tagállam egyhangú jóváhagyása szükséges, ami vétójogot biztosítana Magyarországnak. Az uniós jogászok azonban azon dolgoznak, hogy a „Jóvátételi Kölcsönről” minősített többségi szavazással dönthessenek.

A terv jogi alapját a 2022. december 19-én elfogadott Európai Tanácsi következtetések adnák, amelyet Orbán is jóváhagyott. Akkor az uniós vezetők rögzítették, hogy Oroszország eszközei zárolva maradnak, amíg Moszkva nem fejezi be a háborút, és nem kártalanítja Ukrajnát.

A Bizottság terve mögött Németország, Spanyolország, Lengyelország és a balti államok állnak, míg Franciaország és Olaszország eddig óvatosabb volt. Ugyanakkor más országok, például Szlovákia és Belgium is aggodalmukat fejezték ki: Brüsszel jogi ellenlépésektől tart, mivel az orosz vagyon nagy részét Belgiumban, az Euroclearnél tartják.

A tagállami vezetők a jövő héten Koppenhágában vitatják meg a javaslatot, de döntés csak az októberi EU-csúcson várható.