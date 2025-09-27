A 15 tagú testületben négyen támogatták a halasztást, kilencen ellene szavaztak, ketten tartózkodtak.
Brüsszel a magyar kormány nélkül is vinné az orosz milliárdokat Ukrajnának – itt a jogi trükk!
Az Európai Bizottság jogi kerülőutat próbál találni, hogy Orbán Viktor ellenállása nélkül használhassa fel a 140 milliárd eurónyi befagyasztott orosz vagyont Ukrajna támogatására – írta a Politico.
A Politico rámutatott, hogy normál esetben egy ilyen horderejű döntéshez a 27 tagállam egyhangú jóváhagyása szükséges, ami vétójogot biztosítana Magyarországnak. Az uniós jogászok azonban azon dolgoznak, hogy a „Jóvátételi Kölcsönről” minősített többségi szavazással dönthessenek.
A terv jogi alapját a 2022. december 19-én elfogadott Európai Tanácsi következtetések adnák, amelyet Orbán is jóváhagyott. Akkor az uniós vezetők rögzítették, hogy Oroszország eszközei zárolva maradnak, amíg Moszkva nem fejezi be a háborút, és nem kártalanítja Ukrajnát.
A Bizottság terve mögött Németország, Spanyolország, Lengyelország és a balti államok állnak, míg Franciaország és Olaszország eddig óvatosabb volt. Ugyanakkor más országok, például Szlovákia és Belgium is aggodalmukat fejezték ki: Brüsszel jogi ellenlépésektől tart, mivel az orosz vagyon nagy részét Belgiumban, az Euroclearnél tartják.
A tagállami vezetők a jövő héten Koppenhágában vitatják meg a javaslatot, de döntés csak az októberi EU-csúcson várható.
A reálbérek növekedési üteme is várhatóan a 2024-es kiugró érték után jelentősen lassulni fog.
Gyengült a forint csütörtökön a főbb devizákkal szemben a bankközi piacon. A hazai fizetőeszköz árfolyama napközben ingadozott, de estére egyértelműen lefelé mozdult el.
Vita alakult ki a MOL és a horvát JANAF között az Adria kőolajvezeték kapacitásáról.
A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX csütörtökön 361,81 ponttal (–0,37%) esett, így 98 014,87 ponton zárt.
Nem jött be a félmilliárd eurós trükk, befagyasztja a magyar forrásokat Brüsszel: így akart volna EU-pénzt szerezni a kormány
Az Európai Bizottság 545 millió euró átcsoportosítását engedélyezte Magyarország számára, azonban a források kifizetését azonnal blokkolta is.
Hervatag növekedés, jövőre is cél feletti infláció: messze nincs még kint a gödörből a magyar gazdaság
A Magyar Nemzeti Bank lefelé módosította az idei GDP-növekedési előrejelzését 0,6%-ra, miközben 4,6%-os inflációt prognosztizál.
Bulgária 2026-ban felmondhatja az orosz földgáz szállítására vonatkozó szerződését, ami Magyarország energiaellátását is érintheti.
Az Európai Bizottság új vámokat tervez kivetni a Magyarországra és Szlovákiába még mindig beáramló orosz olajra.
A jogosult hazai vállalkozások szeptember 30-ig igényelhetik vissza a külföldön megfizetett áfát; a határidő jogvesztő, a kérelmeknek eddig az időpontig be kell érkezniük a NAV-hoz.
Gulyás Gergely bejelentése: hathavi jutalmat kap rengeteg állami dolgozó, ők számíthatnak a pluszpénzre
A Pénzcentrum a mai Kormányinfót élőben követi, így percről percre beszámolunk majd a legfontosabb bejelentésekről és részletekről.
Hazai halászok számára nyílt pályázati forrás kiírása változott meg váratlanul és visszamenőlegesen, ezzel jelentősen megnehezítve több iparági szereplő pályázatását.
Gyengült kissé a forint csütörtök reggelre az előző délutáni jegyzéséhez képest a főbb devizákkal szemben a nemzetközi devizakereskedelemben.
Tisztul a kép, válaszút előtt az MNB: a kamatvágást is beáldozzák, csak maradjon bivalyerős a forint?
Kiss Péter: lenne tér a kamatvágásra, de az MNB inkább stabilan tarthatja a forintot a stabil alapkamattal, a magyar gazdaság jövőre 3 százalékkal nőhet.
Alulteljesített a BUX európai összevetésben: a Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 427,98 pontos, 0,43 százalékos csökkenésse zárt.
Gyengült szerdán a forint a főbb devizákkal szemben a kora reggeli jegyzéséhez képest a bankközi piacon.
Rendkívüli kormányinfót hirdetett Gulyás Gergely: ez már rövid időn belül a harmadik, mi nem várhat?
A kormány legfrissebb döntéseiről, azok indokairól és várható hatásairól tart közös sajtótájékoztatót Gulyás Gergely miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő holnap.
Az Európai Unió stratégiai autonómiára törekvése jelentős gazdasági fellendülést hozhat a következő években.
Szerdán leállt a szemétszállítás Budapesten, miután a hulladékszállítók nem kezdték meg a munkát a főváros három telephelyén.
