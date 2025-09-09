2025. szeptember 9. kedd Ádám
Brdo pri Kranju, 2021. szeptember 2.Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter nyilatkozik, amint az Európai Unió külügyminisztereinek nem hivatalos találkozójára érkezik a szlovéniai Brdo pri Kranjuban 2021. szeptember 2-án.M
Gazdaság

Óriási változás élesedik Magyarországon a gáz kapcsán: ezt bizony sokan meg fogják érezni

Pénzcentrum/MTI
2025. szeptember 9. 11:03

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedd reggel a Facebookon közölte, hogy egy újabb hosszú távú földgázgázvásárlási szerződést írtak alá. Mint megjegyezte, ez lesz a leghosszabb távú nyugati irányú földgázbeszerzési szerződésük.

A tárcavezető a budapesti repülőtérről, indulás előtt közzétett posztjában úgy fogalmazott: „az nem vitás, hogy a földgáz hosszú távon Magyarország energiaellátásának fontos forrása lesz, minél több útvonalon, minél több gázt tudunk beszerezni, annál nagyobb biztonságban vagyunk.”

"Úgyhogy ma egy újabb hosszú távú földgázgázvásárlási szerződést írunk alá. Ez lesz a leghosszabb távú nyugati irányú földgázbeszerzési szerződésünk" - írta a miniszter.

Nagy bejelentést tett Szijjártó Péter: itt van Magyarország nagy dobása az energiabiztonságért
Szijjártó Péter: 2027 végéig elkészül a magyar-szerb kőolajvezeték magyarországi szakasza

„Magyarország mindig is komoly erőfeszítéseket tett a diverzifikáció irányába, minél több útvonalon, minél több gázt vásárolunk, az annál jobb” - zárta bejegyzését Szijjártó Péter.

Címlapi kép: Darko Bandic, MTI/MTVA 
