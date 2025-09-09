A BÉT részvényindexe, a BUX 0,2 százalékos csökkenéssel 102 973,66 ponton zárt hétfőn.
Óriási változás élesedik Magyarországon a gáz kapcsán: ezt bizony sokan meg fogják érezni
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedd reggel a Facebookon közölte, hogy egy újabb hosszú távú földgázgázvásárlási szerződést írtak alá. Mint megjegyezte, ez lesz a leghosszabb távú nyugati irányú földgázbeszerzési szerződésük.
A tárcavezető a budapesti repülőtérről, indulás előtt közzétett posztjában úgy fogalmazott: „az nem vitás, hogy a földgáz hosszú távon Magyarország energiaellátásának fontos forrása lesz, minél több útvonalon, minél több gázt tudunk beszerezni, annál nagyobb biztonságban vagyunk.”
"Úgyhogy ma egy újabb hosszú távú földgázgázvásárlási szerződést írunk alá. Ez lesz a leghosszabb távú nyugati irányú földgázbeszerzési szerződésünk" - írta a miniszter.
„Magyarország mindig is komoly erőfeszítéseket tett a diverzifikáció irányába, minél több útvonalon, minél több gázt vásárolunk, az annál jobb” - zárta bejegyzését Szijjártó Péter.
Az élelmiszer árak a lényegében fix árréssel megvert termékkörben is emelkednek április óta, és ezt a lakosság is érzékeli.
A 4iG Űr és Védelmi Technológiák Zrt. (4iG SDT Zrt.) projektcége, a 4iG SDT EGY Zrt. megvásárolja a Rába Járműipari Holding Nyrt. többségi, 74 százalékos...
A világ kormányai egyre nagyobb mennyiségű bitcoint halmoznak fel, részben tudatos tartalékolási stratégiaként, részben bűnüldözési akciók során lefoglalt eszközök révén.
Az adószámlától kezdve a bevallásokon át egészen a foglalkoztatási adatokig minden lekérdezhető online.
Az MNB Monetáris Tanácsa várhatóan még hosszú ideig fenntartja a jelenlegi 6,5%-os alapkamatot, mivel az infláció továbbra is a jegybanki célsáv felett marad.
A pénteki gyengülés után mérsékelt emelkedéssel indulhat hétfőn a kereskedés a Budapesti Értéktőzsdén, mivel a nemzetközi befektetői hangulat összességében kedvező,
Hétfő reggelre mérséklődött a forint ereje a nemzetközi devizakereskedelemben a péntek délutáni jegyzésekhez képest.
Ezek voltak augusztus utolsó hetének legfontosabb, legérdekesebb, na meg legolvasottabb cikkei a Pénzcentrumon!
Magyarországon a szárazság ma már nemcsak a gazdákat sújtó természeti jelenség, hanem egy lassan kibontakozó, rendszerszintű katasztrófa.
Jelenleg az EU-ban felhasznált ritka földfémek kevesebb mint 1 százalékát hasznosítják újra.
Az elmúlt négy évtizedben drámai átalakuláson ment keresztül a világ jövedelmi térképe.
Dr. Rab Árpád színes és gondolatébresztő előadásában arra hívta fel a figyelmet, hogy a jövő nem előre látható, hanem formálható.
Az ír GDP alakulása időről időre extrém kilengéseket mutat, ami torzítja az uniós aggregált mutatókat.
A szezonálisan és munkanappal kiigazított adatok alapján az ipari kibocsátás 2,0 százalékkal nagyobb volt a 2025. júniusinál.
Meglepő bejelentést tett a kormány: olyan rosszul megy a gazdaságnak, hogy halasztanák az adóemelést?
A hatályos jogszabályok szerint jövő januártól a 2025 júliusában mért infláció mértékével, vagyis 4,3 százalékkal emelkedne az üzemanyagok, az alkohol vagy épp a dohánytermékek ára.
A klímaváltozás hatásai már nem csupán előrejelzések, hanem mindennapi valóság.
Az IMF friss előrejelzése szerint Magyarország államadóssága 2030-ra megközelítheti a GDP 80%-át,
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 1335,27 pontos, 1,29 százalékos emelkedéssel, 104 462,87 ponton zárt csütörtökön, az összes vezető részvény emelkedett.