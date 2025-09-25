Érik a szemétkáosz egy budapesti kerületben: rendkívüli közleményt adott ki az önkormányzat, ezt követelik a MOHU-tól

A MOHU-sztrájk miatt Óbuda önkormányzata arra kérte a lakókat, hogy további tájékoztatásig ne rakjanak ki lomot, a kerületi lomtalanítás emiatt meg is akadt. A kukáscégnél megkezdődtek a tárgyalások a szakszervezetekkel.

Kérjük a lakókat, hogy a további tájékoztatásig sehol ne tegyenek ki lomot - közölte az óbudai önkormányzat miután szerdán sztrájkba léptek a kukások, a kerületi lomtalanítás pedig megakadt, nem vitték el a hulladékokat.

A cég semmilyen formában nem tájékoztatta sem a lakosságot, sem az önkormányzatot az elszállítás folytatásáról, valamint új ütemezési javaslatot sem tett - írta a III. kerület.

Szerda reggel a lomok elszállítását el sem kezdte el a MOL MOHU Budapest, Csillaghegyen közterületen maradtak a kihelyezett lomok. Mostanra biztossá vált, hogy a lomtalanítás az eredeti ütemterv szerint nem folytatható, de a cég honlapján továbbra is az előzetesen meghirdetett kihelyezési időpontok szerepelnek, még arra sem vették a fáradtságot, hogy a változásról tájékoztatást tegyenek ki. A lakosság segítségét és együttműködését kérjük, hogy elkerülhessük az utcákon a hulladék felhalmozódását, esetlegesen napokon keresztüli kint maradását

- írták. Hozzátették, "ha a szép szóval nem lehetséges, akkor – ahogy korábbi közleményünkben megírtuk – a hétvégén a MOL székházra borítjuk a kerületben hagyott lomokat."

Tárgyalnak a dolgozókkal

A MOHU Budapest azt közölte az ügyben, hogy szerda délután megkezdődtek a tárgyalások a munkavállalókat képviselő szakszervezetekkel.

A MOHU BUDAPEST a 2025 évi érvényes bérmegállapodását a szakszervezetekkel kötötte meg. Ez ugyanakkor azt is jelenti, hogy a jelenlegi munkabeszüntetés ellenkezik a kollektív szerződéssel. A MOHU BUDAPEST a jogellenes munkabeszüntetést semmilyen körülmények között nem tartja megfelelő és célravezető eszköznek, és kéri az ebben részt vevő dolgozókat, hogy haladéktalanul vegyék fel a munkát a közszolgáltatás biztosítása érdekében

- írták. Hozzátették: a társaság vezetése készen áll arra, hogy jogszerű keretek között egyeztessen és ehhez kéri a munkavállalók képviselőit, a reprezentatív szakszervezeteket, a HVDSZ 2000-t és a BKDSZ-t, hogy folytatódjon a partnerség és meginduljon a munkavégzés.