Gazdaság

Fontos határidőre figyelmeztet a NAV: eddig van idő intézni, sok pénzt bukhatunk rajta

Pénzcentrum
2025. szeptember 25. 11:01

A jogosult hazai vállalkozások szeptember 30-ig igényelhetik vissza a külföldön megfizetett áfát; a határidő jogvesztő, a kérelmeknek eddig az időpontig be kell érkezniük a NAV-hoz. Aki elmulasztja, az már nem kaphatja vissza az áfát 2024-es számlái után, késedelmét pedig igazolási kérelemmel sem mentheti ki - figyelmeztet csütörtöki közleményében a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV).

A magyar vállalkozások közvetlenül a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz (NAV) fordulhatnak, ha az Európai Unió más tagállamában vásárolt áruk, szolgáltatások áfatartalmát szeretnék visszaigényelni. Megjegyezték, hogy ez lényeges könnyebbség, hiszen a cégeknek nem kell az Európai Unió akár több tagállamával is levelezniük, Magyarországon indíthatják el áfa-visszatérítési ügyeiket.

A gazdálkodók az adót elektronikusan tudják visszaigényelni, ehhez csupán a 25ELEKAFA jelű űrlapot kell a NAV-hoz benyújtani, ahonnan a kérelmet továbbítják a visszatérítés tagállamába - hívta fel a figyelmet a hivatal.

A külföldi áfa az úgynevezett egyablakos rendszerben kérhető vissza, amely a vállalkozások adminisztrációs terheinek csökkentését szolgálja. Ennek köszönhetően, ha egy belföldi társaság az EU olyan másik tagállamában szerez be terméket vagy szolgáltatást, ahol nem folytat adóköteles tevékenységet, és a számlán felszámították az általános forgalmi adót, az áfa visszaigényléséhez nem kell a beszerzés országában regisztrálnia, adószámot igényelnie. Tavaly szeptember 30-ig mintegy 31 ezer magyar áfa-visszatérítési kérelmet továbbított a NAV az érintett tagállamokhoz, tették hozzá.

Címlapkép: Getty Images
#otthon #NAV #áfa #határidő #gazdaság #áfa visszatérítés

