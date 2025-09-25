2025. szeptember 25. csütörtök Eufrozina, Kende
Groom putting ring on brides finger. Rings exchange. Happy couple celebrating wedding outdoors.
Első házasok kedvezménye: így zajlik az igénylés, ez a nyilatkozat szükséges hozzá

Pénzcentrum
2025. szeptember 25. 04:05

Az első házasok kedvezménye 2025 évében változatlanul egy olyan magyarországi személyi jövedelemadó kedvezmény, amelyet a friss házasok vehetnek igénybe az első házasságkötésüket követő években. Nézzük, mi az adókedvezmény lényege, milyen feltételeknek kell megfelelni, illetve mit kell tudnunk az első házasok kedvezménye igénylés kapcsán! Tudd meg, milyen első házasok kedvezménye nyilatkozat kitöltése szükséges és mi mindenre kell figyelni a papírmunka intézése során!

Cikkünkben az első házasok adókedvezménye kapcsán nyújtunk részletes tájékoztatást az igénylőknek. Amellett, hogy megtudhatod, melyek a NAV első házasok kedvezménye 2025 évi feltételei, illetve hogy hogyan kell azt megigényelni és milyen nyilatkozat szükséges hozzá, azt is eláruljuk, hogy hogyan igényelhető meg az első házasok kedvezménye visszamenőleg. Nézzük, mekkora összegről van szó és meddig vehető igénybe az adókedvezmény!

NAV első házasok kedvezménye 2025-ben: ki veheti igénybe?

Az első házasok kedvezménye egyike a 2025-ben is igénybe vehető magyarországi szja-kedvezményeknek. Ahogy a nevéből is kiderül, azok a házastársak jogosultak erre a személyi jövedelemadóból érvényesíthető kedvezményre, ahol legalább a pár egyik tagja az első házasságát kötötte meg (mindegy, hogy belföldön vagy külföldön történt a házasságkötés, illetve az sem számít, ha az egyik fél elvált, és korábban már megigényelte ezt a kedvezményt). A házasok mellett bejegyzett élettársak is igénybe vehetik.

A kedvezményt a házaspárnak csak az egyik tagja érvényesítheti (nem jár duplán, mindkét fél részére), azonban ez lehet a pár azon tagja is, aki korábban már volt házas (feltéve, ha párja megfelel a feltételeknek). Külföldi magánszemély – ha minden más feltételnek megfelel - akkor veheti igénybe az első házasok adókedvezményét, ha valamelyik EGT-állam vagy egy Magyarországgal határos, nem EGT-állam (ezek Szerbia és Ukrajna) állampolgára.

Meddig jár az első házasok kedvezménye és mennyi pénzről van szó?

Az szja-kedvezményt először abban a hónapban lehet igénybe venni, amelyben megtörtént a házasságkötés (a hivatalos, házassági anyakönyvbe bejegyzett dátum számít, nem az egyházi esküvő napja), és a házasság időtartama alatt legfeljebb 24 hónapon (2 éven) keresztül jár. Amennyiben a pár elválik, vagy ha az egyik fél életét veszti, az adókedvezmény megszűnik. A szabályok értelmében a párnak együttesen havi 33 335 Ft jövedelem után nem kell szja-t fizetnie, azaz

az első házasok kedvezménye 2025-ben kereken nettó 5 000 Ft havonta (összesen a 120 000 Ft két év alatt).

Az első házasok kedvezménye a családi adókedvezményhez hasonlóan az összevont adóalapot csökkenti, így érvényesíthető egyrészt a munkabér után, másrészt az önálló tevékenységeiből származó jövedelmei után is (például egyéni vállalkozói, őstermelői bevételekből is érvényesíthető).

Első házasok kedvezménye igénylés: befolyásolja az szja-kedvezmények érvényesítési sorrendje

Magyarországon 2025-ben hétféle szja-kedvezményt lehet igénybe venni, azonban fontos tudnunk, hogy ennek megvan a meghatározott sorrendje (a sorrend azt is mutatja, hogyan csökken a támogatás mértéke) – ennek szabályait az 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról összegzi. Ez azt jelenti, hogy ha a házaspár egyik/mindkét tagja egy másik, a sorrendben az első házasok kedvezménye előtt álló kedvezményre is jogosult, első sorban azt célszerű érvényesítenie (a támogatás összege is jelentősebb).

Az szja-kedvezmények sorrendje a következőképpen alakul:

  1. négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezménye (2025. októberétől ide tartozik a háromgyermekes anyák kedvezménye is);
  2. 25 év alatti fiatalok kedvezménye;
  3. 30 év alatti anyák kedvezménye;
  4. személyi kedvezmény;
  5. első házasok kedvezménye;
  6. családi kedvezmény;
  7. családi járulékkedvezmény.

Az első házasok adókedvezménye leggyakrabban a 25 év alatti fiatalok kedvezményével ütközik. Erre az esetre az a szabály vonatkozik, miszerint: ha az első házasok kedvezményére jogosult házaspár mindkét tagja 25 év alatti fiatal, akkor az első házasok kedvezménye érvényesítésének első hónapja az a hónap lesz, amelyet megelőző hónapban a házastársak valamelyike a 25. életévét betölti (vagyis elcsúsztathatják az első házasok kedvezményét addig, amíg egyikük be nem tölti 25. életévét). Ha csak a házaspár egyik tagja 25 év alatti, akkor az első házasok kedvezménye a házasságkötést követő hónaptól érvényesíthető.

Az első házasok kedvezménye visszamenőleg is igényelhető

Ugyanúgy, ahogy a többi szja-kedvezmény esetében is, az összevont adóalap csökkentésére kétféle módon van lehetőségünk:

  • éves adókedvezmény formájában: a májusi személyi jövedelemadó-bevallásban (így igényelhető az első házasok kedvezménye visszamenőleg);
  • havi adókedvezmény formájában: adóelőleg-nyilatkozat leadásával kérhető a munkáltatónál/kifizetőnél.

Az első házasok kedvezménye nyilatkozat kitöltését a legegyszerűbben az ONYA (Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazás) segítségével tudjuk elvégezni, majd beküldeni a NAV-hoz, azonban ugyanígy megfelel, ha kinyomtatjuk a dokumentumot, kitöltjük kézzel, majd leadjuk azt a munkáltatónál. A jogosultnak lehetősége van arra is, hogy az említett adóelőleg-nyilatkozatban kérje a munkáltatót/kifizetőt, hogy a kedvezményt a nyilatkozat visszavonásáig, de legkésőbb a 24. jogosultsági hónap végéig vegye folyamatosan figyelembe, így a következő évben nem kell új első házasok kedvezménye nyilatkozatot leadni.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a fentiekben közölt információink tájékoztató jellegűek. Bővebb tájékoztatásért, különösképpen a különböző magyarországi szja-kedvezmények egyidejűleg történő érvényesítésével kapcsolatban, lapozzuk fel az Szja adóalap-kedvezményekről szóló NAV füzetet, egyéb kérdéseinkkel pedig forduljunk a Nemzeti Adó- és Vámhivatal ügyfélszolgálatához vagy munkáltatónk HR-osztályához.
Címlapkép: Getty Images
#hrcentrum #adókedvezmény #szja #házasság #adó #családi adókedvezmény #adónyilatkozat #járulék #személyi jövedelemadó #nyilatkozat #házasságkötés #nemzeti adó és vámhivatal

05:23
04:05
21:16
20:26
20:16
Erről ne maradj le!
