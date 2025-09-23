2025. szeptember 23. kedd Tekla
Közelkép egy magyar ezer forintos érmével.
Megtakarítás

Iszonyú fontos NAV-határidő közeleg: rengeteg pénzt bukhat, aki elfelejti

MTI
2025. szeptember 23. 17:31

Szeptember 30-án jár le a regisztrációs határidő azoknak a civil szervezeteknek, amelyek 2026-tól szeretnének részesülni a magánszemélyek 1 százalékos szja-felajánlásaiból – figyelmeztet a NAV.

Az érintett szervezeteknek a 25EGYREG jelű adatlapot kell elektronikusan benyújtaniuk a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz. A határidő jogvesztő, vagyis aki elmulasztja a beadást, az később sem pótolhatja, és elesik az 1 százalékos támogatásoktól.

Fontos: a regisztráció visszavonásig érvényes, így azoknak a civil szervezeteknek, amelyek már szerepelnek a NAV nyilvántartásában, nincs újabb teendőjük. A regisztrált kedvezményezettek listája elérhető a NAV honlapján.

Az adatlap beadásához csatolni kell a kitöltési útmutatóban felsorolt nyilatkozatokat és dokumentumokat is.
