Iszonyú fontos NAV-határidő közeleg: rengeteg pénzt bukhat, aki elfelejti

Szeptember 30-án jár le a regisztrációs határidő azoknak a civil szervezeteknek, amelyek 2026-tól szeretnének részesülni a magánszemélyek 1 százalékos szja-felajánlásaiból – figyelmeztet a NAV.

Az érintett szervezeteknek a 25EGYREG jelű adatlapot kell elektronikusan benyújtaniuk a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz. A határidő jogvesztő, vagyis aki elmulasztja a beadást, az később sem pótolhatja, és elesik az 1 százalékos támogatásoktól.

Fontos: a regisztráció visszavonásig érvényes, így azoknak a civil szervezeteknek, amelyek már szerepelnek a NAV nyilvántartásában, nincs újabb teendőjük. A regisztrált kedvezményezettek listája elérhető a NAV honlapján.

EZ IS ÉRDEKELHET Két és három gyermekes anyák szja-mentessége 2025: itt van minden eddig ismert részlet Három gyermekes anyák szja mentessége: a 3 gyermek szja mentesség mikortól érvényesíthető, mennyi az szja mentesség 3 gyerek után és az szja mentesség 2 gyerek után?

Az adatlap beadásához csatolni kell a kitöltési útmutatóban felsorolt nyilatkozatokat és dokumentumokat is.