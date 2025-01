Újabb fordulat várható a PET-palackok ügyében: bekeményít az EU, erre számíthatnak a vásárlók

Az Európai Unió Tanácsa tavaly decemberben elfogadta a csomagolásról és a csomagolási hulladékról szóló rendeletet (PPWR), amely jelentős változásokat hozhat a magyarországi boltokban is. A rendelet célja az EU-ban keletkező hulladék mennyiségének csökkentése és az újrahasználat növelése. Az új szabályozás kötelező erejű újrahasználati célértékeket határoz meg, korlátozza az egyszer használatos csomagolások bizonyos típusait, és előírja a felhasznált csomagolóanyagok mennyiségének minimalizálását - írja a Portfolio.

A PPWR rendelet mérföldkőnek számít mind formailag, mind tartalmilag. Polony István, a Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége (KSzGySz) többutas csomagolások munkacsoportjának vezetője szerint a rendelet kötelező érvényű szabályozás, amely mind a 27 tagállamra egyformán vonatkozik, és a helyi törvényhozások nem módosíthatnak benne.

A rendelet előírja, hogy minden csomagolást úgy kell létrehozni, hogy újrahasznosítható legyen. 2038-tól már csak 'A' és 'B' kategóriájú újrahasznosíthatósági szintnek megfelelő csomagolási formák jelenhetnek meg a piacon. A szabályozás meghatározza a csomagolások minimális újrahasznosított anyag tartalmát is.

A PPWR alapján minden csomagolást úgy kell létrehozni - és ezt már a tervezés során is szem előtt kell tartani -, hogy újrahasznosítható legyen

- mondta a Portfolionak Polony István.

A rendelet korlátozza a nem szükségszerű, felesleges csomagolás mennyiségét is. Emellett kötelező érvénnyel előírja olyan megoldások bevezetését, amelyek révén ugyanaz a csomagolás többször kerülhet újrahasználatra. A fogyasztói csomagolásokra vonatkozóan 2030-tól a forgalomba hozott mennyiség legalább 10%-ának újrahasználható csomagolásban kell elhagynia a boltot. Ez komoly kihívást jelent a kereskedelemben, ahol jelenleg az újrahasználható csomagolások aránya mindössze 0,5-1% körül lehet.

A PPWR új szabályozást vezet be a termékmegjelölés területén is, hogy segítse a fogyasztók tájékozódását a termékek csomagolásáról. Emellett tiltást vezet be az egészségre káros bizonyos csomagolási alapanyagokra. A rendelet egyik leglátványosabb változása, hogy 2030-tól a 400 négyzetméternél nagyobb eladótérrel rendelkező végső forgalmazóknak törekedniük kell arra, hogy eladóterük 10%-át újratöltő állomások kialakítására szánják.

Az új szabályok következtében megfordul a trend, és a lineáris működést felváltja a környezeti hatást figyelembe vevő körforgásos modell, amely szükségszerűen költség- és árszintemelkedéssel jár. Polony István szerint ez inflációt generál, és egyes termékkategóriákban a fogyasztói kereslet lemorzsolódása várható.