2025. szeptember 11. csütörtök Teodóra
25 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Cigarettatartó zsebek készlete raktáron, megtekintés alatt
Gazdaság

Nyolcmilliós büntetés néz ki a szabolcsi cigicsempésznek: így fogták meg a NAV-osok

Pénzcentrum
2025. szeptember 11. 12:06

Több mint 10 millió forint értékű vágott fogyasztási dohányt foglaltak le a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Bevetési Igazgatóságának pénzügyőrei egy szabolcsi férfitól.

A történet egy közúti ellenőrzéssel kezdődött augusztus végén, amikor a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-főkapitányság Mélységi Ellenőrzési Osztályának rendőrei megállítottak egy magyar rendszámú autót Nagykálló közelében. Az utastér zsúfolásig volt fekete zsákokkal, melyek mindegyikben kiporciózott vágott fogyasztási dohány, adagonként 38,18 kilogramm lapult. A rendőrök azonnal értesítették a NAV munkatársait. 

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A pénzügyőrök hazáig kísérték a 40 éves férfit, ahol a teljes ingatlant átvizsgálták. A garázsban egymásra kupacolt szemeteszsákok rejtették az újabb 38 kilónyi adózatlan dohányt, így a teljes lefoglalt mennyiség 76 kilogrammra emelkedett, ami több tízezer szál cigaretta előállítására lett volna elegendő.

A 40 éves férfi elismerte a dohánytermékek tulajdonjogát, de azok eredetét és származását nem tudta igazolni. Jövedéki törvénysértés és költségvetési csalás bűncselekmény miatt indult eljárás ellene, a jogsértés okán az elkövetőnek több mint nyolcmillió forint bírságra is számítania kell.
Címlapkép: Getty Images
#NAV #cigaretta #bírság #forint #csempészet #gigabírság #millió #elfogás #szabolcs-szatmár-bereg megye #szabolcs-szatmár-bereg #csempész

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
12:33
12:17
12:06
11:31
11:15
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2025. szeptember 10. 16:52
Orosz drónok NATO-területen Mégis, mi járhat Putyin fejében?  
Media1
2025. augusztus 26. 16:34
RTL és NER, 444 és Kutyapárt, közmédia és félmilliárdos smink - Vendégünk Zimon András (Media1, 2025.08.25.)  
Holdblog  |  2025. szeptember 11. 09:55
Az egykulcsos szja kelet-európai szokás
A legtöbb európai ország progresszív adórendszert üzemeltet: a fizetendő személyi jövedelemadó arány...
MEDIA1  |  2025. szeptember 10. 16:20
Jogerősen pert vesztett Tilki Attila fideszes képviselő több újságíróval szemben
Egy HírTV-s riportból indult az ügy.
iO Charts  |  2025. szeptember 10. 11:01
Az Burberry részvény elemzése (BRBY) - A lovag nem rohamoz
Az Burberry részvény (BRBY) alapadatai, áttekintés A Burberry Group plc (BRBY), a továbbiakban csak...
Bankmonitor  |  2025. szeptember 9. 09:40
Jövőre a fizetés kisebb részét teheti ki egy hitel törlesztőrészlete: Hány embert érinthet ez a változás?
A jegybank 2026. január elsejétől módosítja a jövedelem terhelhetőségére vonatkozó szabályokat. Ez h...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. szeptember 11.
Bendarzsevszkij Anton: az oroszok erőforrásai is végesek, 10 évig nyöghetik majd ezt a háborút
2025. szeptember 10.
Így fusiznak ma Magyarországon a tanárok: sokan ebben látják a nagy pénzt, simán bele is állnak
2025. szeptember 11.
Eljött a pont, ahonnan nincs visszaút: így akarnak az emberek örökké élni, de mindent elpusztítanak
2025. szeptember 10.
Kongatják a vészharangot Budapesten és a Balatonnál is: hiába a rekord, ennek nem lesz jó vége
2025. szeptember 10.
Mennyibe kerül egy kandalló? Egy kandalló ára, összes költsége 2025-ben
NAPTÁR
Tovább
2025. szeptember 11. csütörtök
Teodóra
37. hét
Szeptember 11.
A World Trade Center ellen elkövetett terrortámadás áldozatainak emléknapja
Ajánlatunk
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
1 napja
Olyan sokk közelít Magyarország felé, amire még nem volt példa: 2027-től romba dőlhet minden
2
2 hete
Jöhet végre a magyar euró? Egyértelmű a válasz, ez sokaknak nem fog tetszeni
3
1 hete
Meglepetés a devizapiacon: beszakadt az euró a forinttal szemben
4
2 hete
Még el sem indult, máris szavaztak az Otthon Start hitelről: súlyos, ami kiderült
5
1 hete
Apró ország tehet keresztbe a nagy orosz medvének: teljesen kivágnák a gázukat Európából
PÉNZÜGYI KISOKOS
Szerződés létrejötte
az ajánlat biztosító általi elfogadása. Erről a biztosító kötvényt állít ki. Ha az ajánlatra a biztosító 15 napon belül nem reagál, a szerződés automatikusan létrejön!

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 11. 11:31
Otthon Centrum: Aki nálunk 10-ből 8 pont alatti értékelést kap, attól elköszönünk!
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 11. 11:00
Fontos bejelentést tett Gulyás Gergely: súlyos dolog derült ki az Otthon Startról
Agrárszektor  |  2025. szeptember 11. 11:28
Izgalmas számok érkeztek: ennyibe kerül most a búza, kukorica itthon