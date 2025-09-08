2025. szeptember 8. hétfő Mária, Adrienn
Ma nem durrognak a pezsgőspalackok a Budapesti Értéktőzsdén
Gazdaság

MTI
2025. szeptember 8. 19:25

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 205,05 pontos, 0,2 százalékos csökkenéssel, 102 973,66 ponton zárt hétfőn, teljesítménye elmaradt az európai piacokétól.

A részvénypiac forgalma 13,5 milliárd forint volt, a vezető részvények a Richter kivételével csökkentek az előző napi záráshoz képest. Szemán Péter, az Equilor Befektetési Zrt. elemzője elmondta, hogy a Budapesti Értéktőzsdén az árak mérsékelten csökkentek, míg Európában a piacok többsége emelkedett, az amerikai tőzsdék pedig vegyesen nyitottak.

A befektetők a csütörtöki amerikai inflációs adatra várnak, amely jelentős információ lesz az amerikai jegybank szerepét betöltő Fed kamatdöntése előtt. A piaci elemzések kamatcsökkentést várnak - tette hozzá. Az elemző kifejtette, a magyar tőzsde reggel még emelkedéssel nyitott, napközben oldalazott, végül kisebb csökkenéssel zárt, a forgalom átlag körül alakult. A vezető részvények közül egyedül a Richter árfolyama tudott emelkedni. Hétfőn nem érkeztek a vezető részvényekkel kapcsolatban piacbefolyásoló vállalati hírek, a Richter emelkedésében az jelenik meg, hogy defenzív részvényről van szó, amely jellemzően csökkenő általános trendben is tud emelkedni.

Az Equilor elemzője kiemelte, hétfőn piacnyitás előtt jelentették be, hogy a 4iG leányvállalata megveszi a Rába részvényeit. A 4iG 1,3 milliárd forinttal a második legmagasabb kereskedési volument érte el az OTP után, árfolyama több mint 6 százalékot emelkedett, miután bejelentették, hogy a 4iG csoport megvásárolja a Rába Járműipari Holding Nyrt. 74 százalékos részvénycsomagját és vételi ajánlatot tett a vállalat többi részvényére is 1789 forintos áron. A Rába árfolyama hétfőn 1835 forinton zárt, több mint 16 százalékkal növekedett, 264 millió forintos forgalomban. A Rába árfolyama az ajánlati ár fölé emelkedett, ami az elemző szerint azt jelzi, hogy a befektetők többre értékelik az árát a 4iG által ajánlottnál - jegyezte meg.

A Mol árfolyama 20 forinttal, 0,69 százalékkal 2880 forintra csökkent, 596,0 millió forintos forgalomban. Az OTP-részvények ára 160 forinttal, 0,53 százalékkal 29 940 forintra esett, forgalmuk 9,6 milliárd forintot tett ki. A Magyar Telekom árfolyama 16 forinttal, 0,84 százalékkal 1882 forintra gyengült, forgalma 470,3 millió forint volt. A Richter-papírok árfolyama 110 forinttal, 1,07 százalékkal 10 380 forintra erősödött, a részvények forgalma 914,0 millió forintot ért el.

A kis és közepes részvények indexe, a BUMIX 9337,01 ponton zárt hétfőn, ez 44,02 pontos, 0,47 százalékos emelkedés a pénteki záráshoz viszonyítva.
