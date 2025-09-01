Meglepő mozgás a devizapiacon, így teljesít ma a forint az euróval szemben

Erősödött a forint a főbb devizákkal szemben hétfőn kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.

Az euró árfolyama a reggel hét óra előtt jegyzett 396,62 forintról 395,09 forintra csökkent 18 órakor, napközben 394,65 forint és 397,18 forint között mozgott.

A svájci frank jegyzése a reggeli 423,65 forintról 421,30 forintra csökkent, míg a dolláré 338,76 forintról 337,75 forintra süllyedt.

Az euró jegyzése a reggeli 1,1708 dollárról 1,1697 dollárra változott.