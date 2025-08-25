2025. augusztus 25. hétfő Lajos, Patrícia
21 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Pénz: euró és forint bankjegyek.
Gazdaság

Nem indul szerencsésen a forint a héten: gyengült a főbb devizákkal szemben

MTI
2025. augusztus 25. 07:49

Gyengült a forint árfolyama hétfő reggel a főbb devizákkal szemben a péntek esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

Az eurót hét órakor 395,79 forinton jegyezték, magasabban a péntek esti 394,77 forintnál. A dollár jegyzése 338,17 forintra erősödött 337,01 forintról, a svájci frank pedig 420,46 forintról 421,10 forintra drágult.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az euró 1,1704 dollárra gyengült hétfőn reggel a péntek esti 1,1713 dollárról.
Címlapkép: Getty Images
#euró #forint #usd #forintgyengülés #forintárfolyam #devizapiac #forint gyengülés #forint árfolyam #eur huf #CHF #EUR #HUF

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
07:49
07:45
07:36
07:16
05:35
PC BLOGGER & PODCASTER
Media1
2025. augusztus 24. 15:03
Hogyan kapták el Hano-t, a magyar internet rémét?  
Portfolio Checklist
2025. augusztus 22. 16:45
Jó vagy rossz dealt kötött az EU? Itt a válasz  
MEDIA1  |  2025. augusztus 24. 19:41
Meghalt Lang András, a Pesti Est és az Est Médiacsoport alapítója
56 éves volt.
iO Charts  |  2025. augusztus 22. 11:02
A Merck & Co. részvényelemzése (MRK) - Fej vagy írás?
Az Merck & Co. részvény (MRK) alapadatai, áttekintés A Merck & Co. (MRK) 1891-ben jött létre...
ChikansPlanet  |  2025. augusztus 22. 09:32
Kína úttörő erdőtelepítő programmal támogatja a klímavédelmet
Komoly sebezhetőséggel néznek szembe Kína erdei ökoszisztémái: a monokulturális erdők dominanciája m...
Holdblog  |  2025. augusztus 22. 08:00
Családi drámák és új tulajok a világ egyik legismertebb csapatánál
Család drámák, majd új tulajok a világ egyik legismertebb kosárcsapatánál. Kik a Los Angeles Lakers...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. augusztus 25.
Luxus lett a nyaralás a magyaroknak: miért ennyire drága bárhova elutazni 2025-ben?
2025. augusztus 24.
Egyre nagyobb divat a magyarok körében ezt a levest fogyasztani: nem feltétlenül egészséges
2025. augusztus 24.
Ne temessük még a nyarat: így utazhatsz fillérekért augusztus utolsó hétvégéjén
2025. augusztus 24.
Sokaknak mélyen a zsebbe kell nyúlni ősztől: durva számlák várnak a családokra
2025. augusztus 24.
F1 holland nagydíj 2025: itt a Forma 1 menetrend, a Formula 1 versenynaptár Hollandia, Zandvoort helyszínen
A közösségi piactér
Temérdek magyar él óriási tévhitben: azt hiszik, olcsón vásárolnak, pedig így sokkal jobban megérné

"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.

Megelégelték a fővárost, a Mátrába költöztek: lesajnált csodakertet próbál megmenteni a fiatal pár

Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?

Csatlakozz Magyarország legnagyobb zöld térképéhez és találd meg a környezetbarát helyeket könnyedén a beeco app segítségével (x)

A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.

Három kiló ruháért másik három kilót kapsz - így forgasd fel a ruhatáradat! (x)

Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.

Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. augusztus 25. hétfő
Lajos, Patrícia
35. hét
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
3 hete
Most érkezett! Példátlan mennyiségű kőolajat és gázt találtak: eljöhet az energia-aranykor Magyarországon is?
2
3 hete
Globális riasztást adtak ki: küszöbön az összeomlás, Magyarország is elbukik
3
2 hete
Sosem látott vízkatasztrófa jöhet Magyarországon, ha ezt tényleg meglépik: klímaválság sem kell hozzá
4
3 napja
Megszólalt Varga Mihály: csak így kerülhetjük el a pénzügyi katasztrófát
5
3 hete
Súlyos válság fenyegeti Magyarországot: a katasztrófa már a küszöbön áll
PÉNZÜGYI KISOKOS
Fizetendő adó
a számított adó csökkentve az adóvisszatartás formájában igénybe vehető adókedvezménnyel.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 25. 05:35
Luxus lett a nyaralás a magyaroknak: miért ennyire drága bárhova elutazni 2025-ben?
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 24. 22:12
F1 holland nagydíj 2025: itt a Forma 1 menetrend, a Formula 1 versenynaptár Hollandia, Zandvoort helyszínen
Agrárszektor  |  2025. augusztus 25. 07:07
Lecsapott az aszály: sürgős beavatkozás kellett a magyar térségben