A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX 2168,96 pontos, 2,15 százalékos emelkedéssel 103 272,78 pontos történelmi csúcson zárt csütörtökön.
Szépen zárt ma a forint erősödött a külföldi devizákkal szemben
Erősödött a forint a főbb devizákkal szemben csütörtök kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.
Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 398,02 forintról 396,72 forintra csökkent 18 órakor, napközben 396,50 forint és 398,39 forint között mozgott.
A svájci frank jegyzése a reggeli 423,52 forintról 422,15 forintra csökkent, míg a dolláré 341,01 forintról 340,83 forintra süllyedt.
Az euró jegyzése a reggeli 1,1674 dollárról 1,1640 dollárra változott.
Itt a kormány bejelentése: ilyen törlesztőrészletekkel indul az Otthon Start Program, módosul a CSOK-rendelet is
Emellett Panyi Miklós ismertette az Otthon Start Program részleteit, itt vannak a törlesztők.
Lefulladt a magyar ipar, a boltokban csak kicsit nő a forgalom: az igazi feketeleves csak most jöhet a gazdaságban?
Két fontos adat is érkezett ma reggel a KSH-tól: míg az ipari termelés tovább csökkent, addig a kiskereskedelmi forgalom határozott növekedést mutatott júniusban.
Meteorológia: az átlagosnál melegebb és kissé szárazabb volt a júliusi hónap Magyarországon.
Növekedett a Richter árbevétele, de nyeresége csökkent – kiderült, mi áll a háttérben.
Karnyújtásnyira van a Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX az eddigi történelmi rekord áttörésétől – derül ki az Equilor Befektetési Zrt. friss elemzéséből.
Egyre fájdalmasabban küszködik a magyar ipar: hogy lesz ebből bármilyen gazdasági növekedés 2025-ben?
2025 júniusában az ipari termelés volumene 4,9%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól. Az ipari kibocsátás 1,2%-kal kisebb volt a 2025. májusinál.
A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) legfrissebb adatai szerint 2025. júniusában 3 százalékkal nőtt a kiskereskedelmi forgalom volumene az előző év azonos időszakához képest.
Megmakacsolta magát a magyar fizetőeszköz: alig mozdult az árfolyam szerda reggelre.
A BUX 840,82 pontos, 0,83 százalékos emelkedéssel, 101 786,08 ponton, eddigi legmagasabb záróárán fejezte be a kereskedést kedden.
Erősödött a forint a főbb devizákkal szemben kedd kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.
Szokatlanul izgalmasnak ígérkezik a szerdai Kormányinfó, amelyet Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter hirdetett meg augusztus 6-ára.
Fájdalmas stagnálásban ragadhat a gazdaság: kongatják a vészharangot, ezt mindenki keményen meg fogja érezni
Az OECD figyelmeztet: a vállalati beruházások tartós visszaesése veszélyezteti a globális gazdasági növekedést.
Most érkezett! Példátlan mennyiségű kőolajat és gázt találtak: eljöhet az energia-aranykor Magyarországon is?
A BP bejelentette, hogy az évszázad legnagyobb olaj- és gázlelőhelyét fedezte fel Brazília partjainál.
Kiadta első féléves beszámolóját az OTP. Bencsik László vezérigazgató-helyettes ismertette a magyar bank eredményeit.
A magyar privátbanki szektor tovább erősödött: a kezelt vagyon átlépte a 12 ezermilliárd forintos határt,
Erősödéssel zárta a hetet a Budapesti Értéktőzsde: a BUX index 426,79 ponttal, azaz 0,42 százalékkal emelkedett, így hétfőn 100 945,26 ponton fejezte be a kereskedést.
