Itt a vadonatúj zöldhitel az energiatakarékos otthonokért: vásárlásra, felújításra is lehet igényelni

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Nem elég abban reménykedni, hogy a klímakatasztrófa megkímél bennünket – tenni is kell érte. Környezetünknek és a pénztárcánknak is jót tesz, ha takarékoskodunk az energiával. Különösen most, amikor az energiahordozók ára soha nem látott magasságokba szökött. Az ésszerűbb energiafelhasználású otthonok kialakításában segít a piacon augusztus elejétől elsőként elérhető új, saját, zöld lakáshitel termékcsalád.

Címlapkép: Getty Images

NEKED AJÁNLJUK