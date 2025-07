Merülőrajt a magyar gazdaságban: nehéz bármi jót mondani, örülhetünk, ha 1 százalék növekedés lesz

A magyar gazdaság kilátásai borúsak: az elemzők legfeljebb 1 százalékos növekedést, a kormányzati célnál magasabb költségvetési hiányt és gyengülő forintot prognosztizálnak a következő időszakra.

Az első negyedéves gyenge GDP-adat után az elemzőházak lefelé módosították várakozásaikat. Az ING Bank és a Raiffeisen Bank szakértői egyaránt mindössze 1 százalékos gazdasági növekedést várnak 2025-re, ami jelentősen elmarad a kormányzati céloktól - írja a Portfolio.

Virovácz Péter, az ING Bank vezető elemzője szerint a fogyasztás lassulása is felelős volt a gazdaság váratlan visszaeséséért. Pozitívum ugyanakkor, hogy a magas frekvenciájú adatok javulást mutatnak a második negyedév elején, így csökkent egy újabb technikai recesszió esélye.

A Raiffeisen Bank elemzői a miniszterelnök korábbi repülőrajtra vonatkozó prognózisára utalva "merülőrajtnak" nevezik a gazdaság jelenlegi helyzetét. Kiemelik, hogy Magyarország teljesítménye jelentősen elmaradt a regionális versenytársakétól: míg az eurózóna 1,2 százalékkal, Csehország 2 százalékkal, Lengyelország pedig 3,2 százalékkal bővült, addig hazánkban 0,4 százalékos csökkenést regisztráltak.

A távolabbi kilátások valamivel kedvezőbbek. Az európai ipari ciklus javulása és az új termelőkapacitások aktivizálódása 2026-2027-re élénkítheti a gazdaságot. A Raiffeisen 2026-ban 2,7 százalékos, 2027-ben pedig 2,4 százalékos GDP-bővülést prognosztizál.

Az inflációs kilátások sem biztatóak. Májusban az árkorlátozások ellenére is emelkedett az inflációs ráta. Az ING szerint 2025-ben 4 százalékra mérséklődhet az áremelkedési ütem, de 2026-2027-ben is 4 százalék körül alakulhat. A Raiffeisen szakértői 2025 végéig 4-5 százalék közötti inflációt várnak, sőt, a következő hónapokban a májusi 4,4 százaléknál is magasabb értékekre számítanak.

A költségvetési hiánnyal kapcsolatban komoly aggodalmak merültek fel. Az ING szerint a kormány által 4,1 százalékra emelt hiánycél helyett 4,6 százalékos deficit valószínűsíthető 2025-re. A Raiffeisen még pesszimistább: "a kormány 2025-re tervezett hiánycélja várhatóan nem tartható, az év végére a GDP-arányos hiány 5,5 százalék körüli szintre emelkedhet" - áll elemzésükben.

A szakértők szerint a választások előtt az ország hitelminősítésének romlására lehet számítani. A három nagy hitelminősítő október és december között vizsgálja felül a magyar adósbesorolást. Különösen kritikus lehet az S&P október 10-i döntése, mivel náluk csak egy fokozattal vagyunk a befektetésre nem ajánlott kategória felett, ráadásul negatív kilátással.

A forint árfolyamával kapcsolatban az ING Bank a nyári nyugalom után az év végére 410 körüli euróárfolyamot valószínűsít, hosszabb távon pedig folytatódhat a magyar fizetőeszköz lassú leértékelődése. A Raiffeisen még borúlátóbb: szerintük 2026-ban 430-ig, majd 2027-ben 440-ig emelkedhet az euróárfolyam, ami új történelmi mélypontot jelentene.

A jegybanki politikát illetően mindkét elemzőház óvatosságra számít. Az ING szerint az év végéig a jelenlegi 6,5 százalékon maradhat az alapkamat, míg a Raiffeisen szerint legalább 2026 közepéig nem várható kamatcsökkentés.