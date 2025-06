Kongatják a vészharangot: brutálisan odacsaphat a magyar gazdaságnak az aszály

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Az elhúzódó aszály súlyos veszélyt jelent a magyar mezőgazdaságra, ami már a gazdasági növekedési kilátásokat is ronthatja. Ha a következő két hétben nem érkezik jelentős csapadék, a kukoricatermés akár fele is odaveszhet, ami az amúgy is visszafogott GDP-előrejelzéseket tovább gyengítheti.

A Portfolio elemzése szerint Magyarország jelentős részén kialakult kritikus szárazság komoly fenyegetést jelent a hazai mezőgazdasági termelésre. Bár tavasszal és május elején még volt csapadék, a téli hónapok csapadékhiánya, valamint az utóbbi hetek tartós szárazsága és növekvő hősége miatt a talaj mélyebb rétegei is kiszáradtak, ami súlyosbítja a helyzetet. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! A probléma egyre rendszeresebbé válik: a nyári aszály mellett már a téli csapadék- és hóolvadék-hiány is visszatérő jelenség, ami tartós szárazságot eredményez. A helyzet különösen az Alföldön romlik napról napra, és mivel a következő időszakban sem várható jelentős csapadék, további kedvezőtlen folyamatok prognosztizálhatók. Az aszály mértéke megközelítheti a 2022-es katasztrofális év szintjét, amikor az ország 85 százalékát, 78,7 ezer négyzetkilométert érintett a súlyos szárazság. A K&H Bank agrárüzletágának vezetője, Demeter Zoltán figyelmeztetett: "Úgy tűnik egyre nő a kockázata, hogy 2022-es évihez hasonló aszállyal kell 2025-ben is szembenéznünk. Vízügyi és meteorológiai adatok alapján 100-110 mm csapadék hiányzik Magyarországon a talaj felső 1 méteres rétegében, mely főleg a kukorica és napraforgó vetéseket veszélyezteti. A 90 napos csapadékmérleg is 50-100 mm-rel kisebb értéket mutat az elmúlt évek átlagaihoz képest." EZ IS ÉRDEKELHET Bejelentette a HungaroMet: máris megdőlt a melegrekord, riasztást is kiadtak, brutális nyarunk lesz Aki teheti, a déli órákban ne tartózkodjon a tűző napon - hívta fel rá a figyelmet a Népegészségügyi Központ. A helyzetet súlyosbítja, hogy a magyar mezőgazdasági területeknek mindössze 2-3 százalékát öntözik rendszeresen. Bár 2022-ben rekordot döntött az öntözött terület nagysága, meghaladva a 133 ezer hektárt, ez még mindig rendkívül alacsony arány a szakértők szerint. A Gabonatermesztők Országos Szövetségének (GOSZ) elnöke, Petőházi Tamás a Portfolio-nak nyilatkozva kiemelte: "Két hete van a kukoricának, ha a következő két hétben nem lesz érdemi eső, akkor a kapásnövények közül a kukorica nagyon megszenvedi az aszályt, a napraforgónál ez inkább másfél hét lehet". Hozzátette: "Ha ebben az időszakban jönne érdemi csapadék, akkor a kukorica várható termése így is 20 százalékkal kisebb lenne, mint normál körülmények között, ha viszont nem lesz eső, akkor akár a termés fele is kieshet." A kalászosok esetében kisebb a veszély, de a búzánál is jelentkezhetnek problémák. "Azokkal a búzákkal lesz probléma, amik a július 5-e és 10-e környékén érnének. Ezek, tehát a közép-középhosszú érésű fajták esetében meg fognak rekedni a szemek, kisebbek lesznek, ami akár 20 százalékkal kisebb tömeget is jelenthet a kényszerérés miatt" - magyarázta a szakember. Az agrárszektorban jelentkező problémák már a GDP-előrejelzéseket is befolyásolják. Bár a mezőgazdaság súlya mindössze 3-4 százalék a teljes gazdaságban, a szélsőséges időjárás okozta nagy kilengések miatt mégis érdemi hatása lehet a növekedési adatokra. A Magyar Nemzeti Bank nemrég 0,8 százalékra csökkentette az idei évre vonatkozó GDP-növekedési előrejelzését a korábbi 2,4 százalékról. JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT? Amennyiben 3 300 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 70 324 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,61%), de nem sokkal marad el ettől az UniCredit Bank 71 484 forintos törlesztőt (THM 11,39%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x) "Ami különlegessé teszi a mezőgazdaságot, hogy nagyon érzékeny az időjárásra. A magyar agrárium ráadásul kifejezetten növénytermesztési bázisú, ezért időnként nagy kilengések tudnak lenni a mezőgazdasági teljesítményben" - hangsúlyozta Madár István, a Portfolio vezető makrogazdasági elemzője. "Ezek a nagy kilengések akár több tíz százalékos elmozdulást is tudnak jelenteni az agrárszektor teljesítményében, így már a 3 százalék körüli gazdasági súly is azt jelenti, hogy érdemi hatása lehet a mezőgazdaságnak a GDP növekedésére vagy csökkenésére" - tette hozzá. EZ IS ÉRDEKELHET Hivatalos: sose volt még ilyen meleg Budapesten, ez már a földi pokol Megdől a melegrekord a magyar fővárosban - számolt be saját közösségi oldalán a HungaroMet Nonprofit Zrt. A szakértők szerint hosszú távú megoldást jelenthetne az öntözött területek bővítése és a vetésszerkezet diverzifikálása. Megfelelő fejlesztésekkel a jelenleginél jóval nagyobb, akár 400-500 ezer hektárnyi területet is be lehetne vonni az öntözésbe. Emellett egyre több ágazati szereplő sürgeti a monokultúrás gazdálkodás felváltását változatosabb növénykultúrákkal. Az alternatív növények, mint például a szárazságtűrő cirok termesztése már bővül Magyarországon, de még mindig nem éri el a 100 ezer hektárt sem. A lassú előrehaladás fő oka a piac megszervezésének nehézsége: a termelők stabil értékesítési lehetőségeket, a felhasználók pedig megbízható kínálatot szeretnének látni, mielőtt jelentősebb változtatásokba kezdenének. Címlapkép: MTI/Balogh Zoltán

