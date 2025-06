Kritikus az aszályhelyzet, rekordszárazság jöhet Magyarországon: ezt a boltokban is keményen megérezzük

Kritikus aszályhelyzet alakult ki Magyarországon, amely a 2022-es rekordszárazságot is meghaladhatja. A téli és tavaszi csapadékhiány után júniusban sem várható kiadósabb eső, ami már most komoly károkat okoz a mezőgazdaságban.

Az elmúlt időszakban a meteorológusok egyre gyakrabban figyelmeztetnek a súlyosbodó aszályhelyzetre, amely az elmaradó csapadék miatt rendkívül alacsony talajvízszintet eredményezett hazánkban. A szakemberek már az év első felében jelezték a közelgő veszélyt, az Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF) vezetője márciusban előrevetítette a problémát - írja a Portfolio.

"Valójában az egész országban azt tapasztaljuk, hogy nem tud télen visszatöltődni az a mennyiség a felszín alatti vizekbe, mint amennyi fogy belőlük természetes vagy mesterséges úton. Rettentő szomorú képet mutat a felszín alatti vizek állapota. Ez a fő kiváltó oka a Magyarországon várható nagy aszálynak" – hangsúlyozta akkor a szakember.

A HungaroMet adatai szerint a 2024/25-ös téli időszakban lehullott csapadék országos átlaga mindössze 66 milliméter volt, ami az 1991-2020 közötti évek átlagértékének (115,1 milliméter) alig több mint fele. Bár a tavaszi hónapok összesített csapadékmennyisége a sokéves átlaghoz hasonlóan alakult, érdemes megjegyezni, hogy csak március volt igazán csapadékos. Az áprilisi csapadék 32%-kal, a májusi pedig 30%-kal maradt el az 1991-2020-as átlagtól.

A helyzetet súlyosbítja, hogy a HungaroMet szakemberei szerint a június eddig kritikusan száraz volt, és az előrejelzések alapján a hónap hátralévő részében sem várható számottevő csapadék. Az ország döntő részén május vége óta nem hullott jelentős mennyiségű eső, aminek következtében az Alpokalján kívül gyakorlatilag minden területen aszályhelyzet alakult ki, a legtöbb helyen súlyos mértékben.

A csapadékhiány már most érezteti hatását a mezőgazdaságban is. A HungaroMet elemzése szerint a májusi-júniusi csapadékhiány miatt az őszi vetések jóval korábban léptek érési fázisba. A műholdas felvételek alapján számított NDVI vegetációs index értéke is csökkenésnek indult, ami egyértelműen az aszályhelyzet következménye.

Az Agrárszektor által megkérdezett szakértők szerint a legrosszabb helyzetben az Alföld van, különösen a Jászság, Bács-Kiskun és Békés vármegye, valamint Szolnok környéke. Raskó György agrárközgazdász a lapnak nyilatkozva kiemelte: "a legszörnyűbb állapotban lévő területeken, az aszály olyan mértékű, hogy az már a búza minőségét is befolyásolja." A szakember hozzátette, hogy a kukoricának is sürgősen csapadékra lenne szüksége a következő hetekben.

Európai kitekintésben a Copernicus Climate Change Service (C3S) adatai szerint a 2025-ös év tavaszán jelentős különbségek mutatkoztak a csapadék eloszlásában. Míg Észak- és Nyugat-Európában a csapadékmennyiség jóval elmaradt az átlagostól, és a talajnedvesség szintje 1979 óta a legalacsonyabb volt, addig Dél-Európában az átlagosnál csapadékosabb időjárás uralkodott.

A klímaváltozás hatásai Európában különösen erőteljesen jelentkeznek, a kontinens kétszer gyorsabban melegszik, mint a Föld többi része. A szakértők szerint a jövőben az erdőtüzek nemcsak a hagyományosan érintett dél-európai országokban, hanem Észak- és Közép-Európában, akár Magyarországon is veszélyt jelenthetnek.

A kutatások arra is rámutatnak, hogy a globális felmelegedés hatására nem annyira a lehulló csapadék mennyisége változik, hanem annak éven belüli eloszlása válik egyre szélsőségesebbé. Nyáron súlyos aszályok, ősszel pedig heves esőzések és árvizek várhatók egyre gyakrabban.

A hosszú távú előrejelzések szerint az idei nyár is kifejezetten melegnek ígérkezik, az elmúlt két évhez hasonlóan hőhullámos, száraz időszakokkal. A szakemberek szerint 2025 globálisan a három legmelegebb év között lesz, de akár a modern mérések kezdete óta a legmelegebb év is lehet, megelőzve 2023-at és 2024-et.

Különösen aggasztó, hogy a globális klímát befolyásoló El Niño jelenség már nem hat a bolygó hőmérsékletére, és a rövid ideig tartó La Niña hűtő hatása ellenére is jóval magasabb a globális átlaghőmérséklet a korábbi évekhez képest. Az amerikai Nemzeti Óceáni és Légköri Hivatal (NOAA) szerint jelenleg semleges ENSO-állapot uralkodik, amely általában kevésbé jár szélsőséges időjárási körülményekkel.