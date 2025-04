Már a Z generáció is a recesszióról beszél: így igyekeznek spórolni a mai fiatalok

A millenniumi generáció gazdasági tapasztalatait osztja meg a TikTokon a fiatalabb Z generációval, akik egy esetleges recessziótól tartanak- jelentette a CNN.

A millenniumi generáció tagjai, akik fiatal felnőttként élték át a 2008-as nagy gazdasági válságot, most a közösségi médiában adnak tanácsokat a Z generációnak, hogyan készüljenek fel egy esetleges gazdasági visszaesésre. A TikTokon megosztott videókban spórolási tippeket és vásárlási tilalmi listákat tesznek közzé, hogy segítsék a fiatalokat, akik most nézhetnek szembe életük első komoly recessziójával.

Miközben gazdasági elemzők és a Fed elnöke is figyelmeztetnek a Trump-adminisztráció kereskedelmi háborújának lehetséges következményeire, a Z generáció tagjai aggódva tekintenek a jövőbe. A JPMorgan szerint az USA és a világ gazdasága idén recesszióba süllyedhet, ami különösen nehéz helyzetbe hozhatja a fiatalokat, akik már most is kevesebbet keresnek, több adóssággal rendelkeznek, és átélték a Covid-járvány, valamint az infláció okozta nehézségeket.

Sasha Whitney, 37 éves TikTok-felhasználó észrevette, hogy a Z generáció tagjai "lehangoltak, frusztráltak és reménytelennek látják a jövőt". Ez éles ellentétben áll azzal, amit Whitney és kortársai tapasztaltak, amikor 2009-ben, a nagy recesszió idején végeztek az egyetemen, amikor a közösségi média még nem volt ennyire elterjedt.

A millenniumi generáció tagjai megosztják valós pénzügyi küzdelmeiket is. Whitney a diploma megszerzése után egy ideig otthon élt, majd albérletbe költözött, fizette a lakbért és a diákhiteleket, miközben heti 20 dollárból vásárolt élelmiszert.

Tonhalkonzerveket, fagyasztott zöldségeket, kenyeret vettem, és a fagyasztóba tettem. Ekkor jöttem rá, hogy valami komoly dolog történik

– mondta. Whitney TikTok-videójában olyan tanácsokat ad a nézőknek, mint: vállalj el bármilyen munkát, amit kapsz; élj a lehetőségeid alatt; és töröld a részletfizetési alkalmazásokat, mint a Klarna és az After Pay. Más millenniumi felhasználók vészhelyzeti megtakarítási alapok létrehozását és az önéletrajzok frissítését javasolják.

Sokan fogadkoznak, hogy korlátozzák kiadásaikat. Imani Smith, egy 29 éves dallasi lakos megosztja előfizetéseit barátaival és kevesebbet jár étterembe. A szépségápolási költségeket is csökkenti: Amazon-ról rendel műkörmöket a szalonba járás helyett. A fodrászatok arról számolnak be, hogy egyre többen kérnek "recessziós szőkét", ami olcsóbb és kevesebb karbantartást igényel.

A Georgetown Egyetem üzleti iskolájának professzora, Simon Blanchard szerint amikor az emberek úgy érzik, hogy szűkül a költségvetésük, el kell dönteniük, mire költenek. Hozzátette, hogy érdemes átgondolni, van-e elegendő vészhelyzeti megtakarításunk, függetlenül attól, hogy recesszióban vagyunk-e vagy sem.

Az emberek hajlamosak inkább egy teljes kiadási kategóriát megszüntetni, mintsem mindent egy kicsit csökkenteni, hogy ne érezzék úgy, hogy életük minden területén visszalépnek – magyarázta Blanchard. "És talán azok a kis luxusok, mint a rúzs, az elsők között tűnnek el, mert egyszerűen nem létfontosságúak."

A fiatalok aggodalma a Covid-19 járványig nyúlik vissza. Smith épp első vállalati állását kezdte, amikor a pandémia kitört, ami az USA történetének legrövidebb, mindössze két hónapig tartó recesszióját okozta 2020-ban. "Ez arra késztetett, hogy felkészüljek bármire" – mondta Smith. "Mert egyikünk sem láthatta előre a Covid-19-et és annak tartós hatásait."