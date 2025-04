Durván rájár a rúd a forintra: új kéthavi mélyponton a magyar fizetőeszköz

Jelentős részvénypiaci hangulatromlás tapasztalható a nemzetközi piacokon Donald Trump vámemelési bejelentései miatt, miközben a forint új kéthavi mélypontra gyengült az euróval szemben - írja a Portfolio.

Hétfő reggel a forint árfolyama átlépte a 408-as szintet az euróval szemben, ami új kéthavi mélypontot jelent a magyar fizetőeszköz számára. A reggeli órákban a jegyzés tovább romlott, 409 forint közelébe került az euró árfolyama a bankközi piacon.

A dollárral szemben ugyanakkor stabil maradt a forint, a jegyzések 370 forint körül hullámoznak. Ennek hátterében az áll, hogy a befektetők egyre inkább rendkívüli Fed kamatvágást kezdenek beárazni a recessziós kockázatokra tekintettel, ami nyomás alatt tartja az amerikai fizetőeszközt. Az euró/dollár árfolyam 1,10 körül mozog, ami közel van a péntek esti zárószinthez.

A nemzetközi részvénypiacokon drámai hangulat uralkodik. Az amerikai határidős részvényindexek vasárnap éjjel 5% körüli zuhanást jeleztek, az S&P 500 futures rövid időre 4800 pont közelébe szakadt, majd kissé korrigált, de jelenleg is 3,7% körüli esést vetít előre a nyitásra a pénteki jelentős csökkenés után. Az ázsiai határidős indexek szintén jelentős mínuszokat mutatnak azokon a piacokon, ahol nincs munkaszüneti nap.

A részvénypiaci szakadással párhuzamosan a menedékkeresés az államkötvények felé tereli a tőkét. Az amerikai 2 éves kötvényhozam a péntekihez képest további 15 bázisponttal 3,5% közelébe zuhant, míg a 10 éves papír hozama 7 bázisponttal 3,93%-ra esett.

A héten a befektetők figyelme továbbra is az amerikai vámokra és a belpolitikai csatározásokra, illetve a külföldi országok válaszreakcióira irányul. Emellett több fontos makroadat is befolyásolhatja a piacokat, köztük a hazai és uniós kiskereskedelmi forgalmi statisztika, a Fed legutóbbi kamatdöntésének jegyzőkönyve szerda este, valamint a csütörtök-pénteki inflációs adatok a nagyobb fejlett országokból. Pénteken az S&P hitelminősítő Magyarországról is döntést hoz.