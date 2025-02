Kiderült, komoly pénzt fizetett Oroszországnak az EU: Ukrajna támogatása ehhez képest semmi

Az Európai Unió tagállamai 2024-ben 21,9 milliárd eurót költöttek orosz fosszilis energiahordozókra, miközben Ukrajna mindössze 18,7 milliárd euró támogatást kapott - derül ki egy friss tanulmányból.

A háború harmadik évfordulójára készített elemzés, amelyről a Guardian számolt be, rávilágít arra a paradox helyzetre, hogy az EU még mindig többet költ orosz energiahordozókra, mint a megtámadott Ukrajna támogatására.

A Centre for Research on Energy and Clean Air (Crea) és a Kieli Világgazdasági Intézet (IFW Kiel) adatai szerint míg az EU-s tagállamok közel 22 milliárd eurót fizettek Oroszországnak energiahordozókért, addig Ukrajna csak 18,7 milliárd euró támogatásban részesült - számolt be a HVG.

Az orosz fosszilis tüzelőanyagok vásárlása egyértelműen olyan, mintha pénzügyi támogatást küldenénk a Kremlnek, lehetővé téve az inváziót. Ezt a gyakorlatot abba kell hagyni, nem csak Ukrajna jövője, de Európa energiabiztonsága szempontjából is

- nyilatkozta Vaibhav Raghunandan, a Crea elemzője.

A kutatás szerint Oroszország 2024-ben összesen 242 milliárd eurós bevételre tett szert olaj- és gázexportból, amelyből az EU részesedése mintegy 10 százalékot tesz ki. Az EU korábbi vállalása az orosz energiafüggőség teljes felszámolásáról egyelőre nem valósult meg, sőt, a cseppfolyós gáz importja 2024-ben 13 százalékkal meghaladta az előző évi mennyiséget.