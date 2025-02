Fájni fog Magyarországnak, ha eljön a milliós átlagbér: ezzel tényleg nem számolt senki?

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Az utóbbi hónapokban többször is elhangzott, hogy a kormány célja, hogy néhány éven belül elérjük a bruttó 1 millió forintos átlagkeresetet. A szakértők szerint mindez nem is lehetetlen - a bérek korábbi években tapasztalt növekedési ütemét a következő évekre is feltételezve könnyen lehet, hogy ez a cél teljesül. Csakhogy nagyon nem mindegy, ez hogyan valósul meg - amennyiben a béremelés nem a termelékenység növekedésével együtt történik, úgy az könnyen újabb inflációs sokkot eredményezhet, és könnyen lehet, hogy hamarosan 1 500 forintot kell fizetnünk egyetlen kiló kenyérért is.

A tavalyi év végén többször is szó esett arról a kormányzati célkitűzésről, amely a következő néhány évben szeretné elérni a bruttó 1 millió forintos átlagbért. A Pénzcentrum által korábban megkérdezett szakértők szerint mindez még csak nem is teljesen lehetetlen. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Hornyák József, a Portfolio makroelemzője például úgy nyilatkozott, hogy „biztos vagyok benne, hogy néhány éven belül 1 millió forintra emelkedik a bruttó átlagbér Magyarországon”. Véleményét azzal támasztotta alá, hogy az elmúlt években is a keresetek éves átlagos növekedése meghaladta a 10%-ot. Ha pedig feltételezzük, hogy ez a mértékű béremelkedés a következő években is fennmarad, akkor „2028 és 2030 között elérhető lesz az 1 millió forintos bruttó átlagbér”. Az 1 milliós átlagbér tehát nem lehetetlen, jóllehet nagyon nem mindegy, hogyan sikerül azt elérni. Amennyiben ugyanis a bérek emelkedése nem párosul a termelékenység növekedésével, úgy az ország egy (újabb) inflációs sokkal kell szembenézzen. Ennek oka, hogy a magasabb bérek miatt nőnek a termelési költségek is, amit a vállalatok gyakran a fogyasztói árak emelésével kompenzálnak. A magasabb fogyasztói árak pedig csökkentik a vásárlóerőt, így a nominálisan magasabb bérek reálértéke nem, vagy csak kisebb mértékben növekszik. Ráadásul a magasabb bérköltségek az ország versenyképességét is rontják, elvégre a termékek és szolgáltatások drágábbá válnak a külföldi vásárlók számára. Ahhoz tehát, hogy a magyar bérek ne csak papíron emelkedjenek, hanem a reálértékük is növekedjen, elengedhetetlen a termelékenység javulása. A vállalatok ugyanis úgy tudnak magasabb béreket fizetni az áraik növelése nélkül, hogy a termelékenység növekedésével csökken az egységnyi termékre jutó költségük. Mindez például technológiai fejlesztésekkel, hatékonyabb munkafolyamatok bevezetésével és a munkaerő képzésével érhető el. Nem állunk túl jól A fentiek fényében talán már jobban érthető, miért is baj, hogy Magyarországon éppen a termelékenység nem tudott jelentősen növekedni. A 2010-2024-re vonatkozó statisztikai adatok szerint 17%-os termelékenység-növekedés ment végbe az országban, ami évi 1,15%-nak felel meg. Márpedig az európai mezőnyben ez igazán nem számít kiemelkedőnek – ugyanebben az időszakban Románia, vagy a balti államok 3-4%-os éves termelékenység-növekedés elérése voltak képesek. Az Eurostat vonatkozó adatai szerint 2010-ben a magyarországi termelékenység az EU-átlag 74,3%-át érte el, viszont 2023-ban már csak 73,3%-át. Mindeközben Románia 54,4%-ról 84,2%-ra, Lengyelország 69,8%-ról 82,7%-ra, Lettország 59,4%-ról 72,7%-ra javította a termelékenységét. Jöhet az 5 000 forintos kenyér? A fentiek persze nem azt jelentik, hogy nem jöhet a bruttó 1 millió forintos átlagbér, csupán azt, hogy a magasabb bérek magasabb fogyasztói árakkal karöltve fognak bekopogtatni az ajtónkon. Magyarul, hiába fogunk papíron többet keresni, könnyen lehet, hogy semmivel sem fogunk tudni több terméket hazavinni a boltokból. Jó példa erre a Pénzcentrum által minden hónapban elkészített ún. zsemleindex, amelyből kiderül, hogy míg 2016-ban átlagosan 6 371 darab, addig 2024-ben már csak 3 809 darab (-40,2%) zsemlét lehetett megvásárolni egyhavi átlagos öregségi nyugdíj összegéből. Pedig tavaly decemberben már 234 426 forint volt az öregségi nyugdíj átlagos összege, szemben a 2016-os 123 725 forinttal. Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x) Mindez azt jelenti, hogy a decemberi átlagnyugdíj 89,5%-kal múlta felül a 2016-ost, a vásárlóereje (legalábbis a zsemle tekintetében) mégis 40%-ot csökkent. Márpedig ez a 89,5% még több is, mint amit a mostani átlagbérnek nőnie kellene ahhoz, hogy elérje az 1 millió forintot – a 2024. január-novemberre mért 639 500 forintos bruttó átlagkeresetnek 56,4%-ot kellene nőnie a milliós álomcélhoz. De ha nem számolunk a fentihez hasonló vásárlóerő-csökkenéssel, csupán azt feltételezzük, hogy az egymilliós átlagbér elérése után – a termelékenység növekedésének esetleges elmaradása miatt - is mindenből ugyanannyit tudunk majd hazavinni, mint jelenleg, úgy a következő árakkal találkozhatunk majd a hazai boltokban (a KSH idén januári adataiból kiindulva): egy darab zsemle ára ~106 forint,

egy kiló fehér kenyér ára ~1 414 forint,

egy kiló félbarna kenyér ára ~1 171 forint,

tíz darab tojás ára ~1 455 forint,

egy liter 2,8%-os tej ára ~835 forint,

egy kiló párizsi felvágott ára ~4 301 forint,

egy kiló burgonya ára ~629 forint,

egy kiló alma ára ~945 forint,

egy kiló liszt ára ~425 forint,

egy kiló kristálycukor ára ~604 forint,

egy kiló sertéscomb ára ~3 144 forint,

egy kiló bontott csirke ára ~2 111 forint. Még egy példa Végezetül még egy példa annak alátámasztására, hogy önmagában a számok nem feltétlen sokat jelentenek. A második világháború előestéjén, 1938 márciusában hirdették meg Magyarországon a győri program néven elhíresült hadseregfejlesztési programot. Az 1 milliárd pengős program célja az újabb háborúra készülő ország hadfejlesztési terveinek gazdasági megalapozása volt. A program kifejezetten sikeresnek bizonyult, az ország ipari termelése hamarosan 22%-kal haladta meg a program meghirdetése előtti szintet, de az 1 milliárd pengőből a mezőgazdaság, a közlekedés, az infrastruktúra és a bányászat fejlesztésére is futotta. Ehhez képest 1946-ban már sor került a valaha forgalomba hozott legnagyobb címletű bankjegy, a 100 millió billpengős kibocsátásra, ami éppen az egymilliárd 100 milliárdszorosa. Csakhogy míg az 1938-as 1 milliárd pengő még elegendő volt az ország gazdaságának számottevő fejlesztésére, addig az 1946-os 100 millió billpengős már tökéletesen értéktelen volt. Ennek okait aligha kell magyarázni – az 1938-1946 közötti években nemhogy nőtt volna, hanem csökkent is az ország termelékenysége, köszönhetően a második világháborús pusztításnak. Címlapkép: Lakatos Péter, MTI/MTVA

