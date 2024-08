Itt az újabb kamatdöntés: nem várt fordulatot, másfél év után új szakasz kezdődik a magyar monetáris politikában

Változatlanul hagyta az alapkamatot mai ülésén a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa, az továbbra is 6,75%. A lassan másfél éve tartó kamatcsökkentési ciklusban ez volt az első szünet, ám ez nem okozott meglepetést.

A kamatok mai szinten tartása egybeesett az elemzői várakozásokkal, a Portfolio által megkérdezett elemzők többsége arra számított, hogy nem változik a kamat. Az elemzők közül néhányan viszont kamatcsökkentést vártak, és a szinten tartást prognosztizálók közül többen is jelezték, hogy a mai döntés szoros lehet. Mind a csökkentés, mind a szinten tartás mellett szóltak ugyanis érvek.

A kamatszint tartása mellett a júliusban megugró infláció és a forintpiaci volatilitás szólt. Az áremelkedés mértéke a júniusi 3,7%-ról 4,1%-ra emelkedett júliusban, ami akkor az elemzőket is meglepte. Még aggasztóbb, hogy a negyedéves évesített maginfláció 6,9%-ra ugrott, az áremelkedést továbbra is a szolgáltatások hajtják fel. A reálkamat még így is pozitív, de ilyen inflációs környezetben a jegybank részéről indokolt az óvatosság.

A másik fontos tényező, ami szünetre ösztökélhette a jegybankot, az a forint volatilitása. A jegybank számára a pénzpiaci stabilitás fontossága az utóbbi időben felértékelődött, és az elmúlt hetek azt mutatták, hogy a forint továbbra is sérülékeny: augusztus elején 400-ig gyengült az euróval szemben, és tegnap is volt egy nagyobb gyengülés a romló nemzetközi hangulatban. A gyengülő forint fokozza az inflációs kockázatokat egy egyébként is makacs inflációs környezetben.

Az MNB nyár elején már majdnem leállt a kamatcsökkentésekkel, a júniusi ülés után Virág Barnabás alelnök úgy fogalmazott, hogy új szakasz kezdődik a monetáris politikában. Ám az akkori kedvező körülmények (vártnál kisebb infláció és erősödő forint) miatt az MNB végül mégis vágott júliusban. A lépést akkor alapvetően a javuló globális kockázati étvággyal és az amerikai kamatvárakozások csökkenésével indokolta.

A mai döntés nem volt lefutott kérdés, mert a kamatcsökkentés folytatása mellett is szóltak érvek. Ilyen például a gyenge reálgazdaság: a fogyasztás nem akar élénkülni, a növekedés nyomott, a beruházások nem jól alakulnak, ami önmagában szükségessé tenné a szigorú monetáris feltételek kiigazítását.

Emellett a jegybank mozgástere is kiszélesedett, a Fedhez kapcsolódó piaci kamatáraázsok ugyanis ismét csökkentek, miután Jerome Powell Fed-elnök múlt pénteken bejelentette a fordulatot. A dollár várható kamatpályájának csökkenése magasabb forint kamatfelárat jelent, ami azt jelenti, hogy az MNB-nek nagyobb tere nyílik csökkenteni – ha ezt az aktuális piaci feltételek lehetővé teszik. Virág Barnabás júliusban azt mondta, hogy az év hátralevő részére 1-2 további kamatcsökkentés lehet.

A fenti bizonytalanságok miatt különösen érdekes lesz Virág Barnabás ma délután 3 órakor kezdődő sajtótájékoztatója, amelyről élőben tudósítunk. Ekkor teszi közzé az MNB a kamatdöntést indokló közleményét is.

Címlapkép forrása: MTVA/Bizományosi: Róka László