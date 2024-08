Itt a 2024-es friss lista: magas sugárzást adnak ki ezek a mobiltelefonok, a tiéd is köztük lehet

A 2024-es év 34. hetében sem volt hiány hírekből, érdekes cikkekből. A héten véget ért az év második négynapos hosszúhétvégéje a húsvéti után, hamarosan pedig a nyári szünet is véget ér, de még vár ránk októberben egy háromnapos hétvége és egy hatnapos karácsonyi szünet. Az augusztus 20-i tűzijátékot idén a kedvezőtlen időjárás ellenére nem kellett halasztani, csak egy órával. Az Országtortákat idén is sok helyen lehetett megkóstolni. Az eheti Kormányinfón többek között részletek derültek ki a pedagógusbérek várható emeléséről. Összegyűjtöttük a legfontosabb, legérdekesebb, legolvasottabb híreket, cikkeket 2024. 34. hétből.

A 34. heti hírek szerint a megelőző héten regisztrálták eddig a legtöbb szamárköhögéses esetet, és berobbant a nyári covid-hullám is. Ezen a héten leginkább a BME-s gólyatáborok kapcsán napvilágot látott beszámolók borzolták a kedélyeket. A hét legolvasottabb cikke a Pénzcentrumon az a lista volt, mely tartalmazza a legnagyobb mértékben sugárzó mobilok rangsorát.

A legfontosabb híreket, cikkeket témák szerint csoportosítottuk.

Nyugdíj

Szeptemberben, ahogy 2024-ben a legtöbb hónapban, a hivatalos nyugdíjfolyósítási dátumok szerint 12-én utalják a nyugdíjakat. A főszabály szerint a hónap 12. napján utalnak a nyugdíjasoknak, amennyiben pedig az hétvégére esne, hamarabb is érkezhet a nyugdíj. Így történt ez májusban és forg történni októberben. Szeptemberben azonban 12-e csütörtökre esik, így aznap fognak utalni:

EZ IS ÉRDEKELHET Nyugdíj utalás 2024 szeptember: itt a hivatalos nyugdíjfolyósítási dátum, ekkor érkezik a szeptemberi nyugdíj Azok, akik postán kapják a nyugdíjat, szeptemberben is a Magyar Posta által kiadott kézbesítési naptárban megjelölt napon számíthatnak a nyugdíj érkezésére.

Magyarországon 1,872 millió embert, a lakosság 19,7 százalékát fenyegeti az elszegényedés és társadalmi kirekesztődés veszélye friss adatok szerint. Az Európai Unión belül 94,638 millió lakost érint ez a probléma, arányuk némileg csökkent, 21,4 százalékra. A 18 év alatti magyar fiatalok 24,4 százaléka, a 65 év felettiek 21,3 százaléka érintett, arányuk 2022-ről 2023-ra emelkedést mutat:

EZ IS ÉRDEKELHET Küszöbön az összeomlás: 402 ezer magyar nyugdíjas kerülhet a tönk szélére 2024-ben 2023-ban Magyarországon a 6 éven aluli korosztályban volt a legmagasabb az aránya az elszegényedés kockázatának kitetteknek, a kisgyermekek negyedét fenyegeti ez a probléma.

Otthon, ingatlan

Még manapság is több mint félmillió vályog falazatú ház van Magyarországon, és Budapesten is akad több mint 2000 ilyen ingatlan. A Pénzcentrum által megkérdezett ingatlanpiaci szakértők szerint nem csak a retró a vásárlók fő motivációja, hanem bizony a spórolás is. Bizonyos esetekben a vályogházakat akár 20-50 százalékkal is olcsóbban meg lehet venni, mint egy hasonló téglaházat. Ugyanakkor lakáshitelt már nem olyan egyszerű ezekre az ingatlanokra intézni:

EZ IS ÉRDEKELHET Vigyázz! Ezekre a házakra sok magyar bank már nem ad hitelt: pokoljárás a biztosítást is elintézni Még manapság is több mint félmillió vályog falazatú ház van Magyarországon, és Budapesten is akad több mint 2000 ilyen ingatlan.

Egyre drámaibb a helyzet az albérletpiacon és a bűvös 250 ezres átlag havi bérleti díjakat átlépve, már sokak számára egy nagyvárosi kiadó ingatlan lassan a megfizethetetlen kategóriába sorolható. A bajt csak tetézi, hogy nem elég a bérleti díjat és a kapcsolódó rezsit összespórolni, hanem a szerződéskötéshez egy kisebb vagyonnal a zsebünkben kell érkezni:

EZ IS ÉRDEKELHET Egyre több magyarnak már csak hitelből megy a lakásbérlés is: mi lesz itt, ha egyszer dől a dominó? A bérleti díjakkal együtt a kaució is drágult, így nem ritka, hogy a saját és a család büdzséje sem fedezi a szükséges költségeket - sokan folyamodhatnak személyi hitelhez.

Az utóbbi időben az interneten böngészve vagy akár a közösségi média felületek céltalan görgetése közben is számtalanszor botlottunk olyan vállalkozók hirdetéseibe, akik ingyenes padlásfödém hőszigetelési lehetőséget kínálnak. Megnéztük a részleteket és hogy valóban költségmentes-e ez a program, valamint, hogy miért jó, ha padlásfödém szigetelés kerül a házba. Jó hír, hogy valóban van olyan opció, amivel nem kell hozzányúlni a családi kasszához, viszont mint minden esetben, itt sem árt résen lenni, mert sok hamis ajánlattal találkozhatunk:

EZ IS ÉRDEKELHET Már fut az ingyenes szigetelési pályázat: sok magyar háztulaj lehet jogosult, itt vannak a részletek Gyakran botlunk olyan vállalkozók hirdetéseibe, akik ingyenes padlásfödém szigetelési lehetőséget kínálnak. Jó hír, hogy valóban van ilyen opció, de mégis hogyan?

Még javában tombol a nyár, az előrelátó magyarok azonban már most elkezdtek készülni a télre. A tűzifát már előjegyezték, vagy meg is vették, illetve már most készülnek lélekben és anyagilag is a magas áram- és gázszámlákra. Az utóbbi években sokan az enyhébb teleket még átvészelték, azonban nincs rá garancia, hogy 2024-ben sem lesz tartós hideg. Érdemes tehát időben tájékozódni, milyen támogatási lehetőségek állnak a rászorulók rendelkezésére. Van például egy olyan menekülőút, amelyre több százezren jogosultak, mégsem igénylik meg még 30 ezren sem jelenleg Magyarországon. Mutatjuk, ki lehet védendő fogyasztó és ez milyen előnyökkel, kedvezményekkel jár:

EZ IS ÉRDEKELHET Magyarok százezrei jogosultak erre a rezsikedvezményre: kevesen igénylik, alig tud erről valaki Mutatjuk, ki lehet védendő fogyasztó és ez milyen előnyökkel, kedvezményekkel jár, ha valaki igényli ezt a státuszt.

Ahogy felkapott, drága helyszínek, utcák is vannak minden városban, úgy a legkevésbé divatos lokációkat is meg lehet nézni, ahol alapvetően jóval kedvezőbb áron vásárolható ingatlan. A Pénzcentrummal a legtrendibb utcák után, most Budapest legolcsóbb utcáit gyűjtöttük össze és megkérdeztünk szakértőket is a listán szereplő helyekről:

Vásárlás, infláció

Gyakorlatilag folyamatos még mindig a drágulás néhány terméknél, annak ellenére, hogy a kormány is annak fékeződéséről beszél. A termékek között olyanok is vannak, amelyeket a magyarok számára alapvetőnek számítanak. Braunmüller Lajos, az Agrárszektor főszerkesztője szerint a feldolgozók nem tudnak mit tenni, Nagypéter Sándor, a Délalföldi Kertészek Szövetkezetének (Délkertész) elnök-ügyvezetője viszont arra hívta fel a figyelmünket, hogy a zöldségek között olyan is több van, ami éppen hogy olcsóbb lett az elmúlt időszakban:

EZ IS ÉRDEKELHET Nem akar beindulni az olcsósodás a boltokban: ez most már örökre így marad? Gyakorlatilag folyamatos még mindig a drágulás néhány terméknél, annak ellenére, hogy a kormány is annak fékeződéséről beszél.

Hosszú stagnálást követően hirtelen igen jelentősen, közel 50 százalékkal ugrott meg a lisztnek az ára. Ezzel szemben a sütőipari termékek árai, mint például a fehér és barna kenyér, zsemle vagy éppen a kakaós csiga egyelőre nem változtak. De mi várható a későbbiekben? Okozhat-e jelentős kenyérdrágulást a liszt árának ilyen gyors és nagyarányú megemelkedése? Nos, 50 százalékos áremelkedésre semmiképp sem kell számítani, ám egy ilyen fontos alapanyag ilyen mértékű drágulása már igen valószínű, hogy előbb-utóbb megjelenik a végtermékek áraiban is:

EZ IS ÉRDEKELHET Érik az újabb kenyérkatasztrófa: mi lesz most a magyarok legalapvetőbb élelmiszerével? Az utóbbi időszakban a liszt ára jelentős mértékben növekedett, ami a sütőipar egyik alapanyagának költségét kedvezőtlenül befolyásolta.

Új terméket dobot piacra a Lidl, gyaníthatóan hamar el lesz kapkodva. Egy részletes termékbemutató videó is készült a Parkside új hűtőtáskájáról, erre képes ez az eszköz 30 ezer forintért.

EZ IS ÉRDEKELHET Igazi csúcstermék érkezett a Lidl polcaira: teszten a diszkontlánc akkumulátoros hűtőtáskája + videó Új terméket dobot piacra a Lidl, gyaníthatóan hamar el lesz kapkodva. Egy részletes termékbemutató videó is készült a Parkside új hűtőtáskájáról, erre képes ez az eszköz.

A magyar határhoz is közel elérhető szlovákiai Kaufland üzletekben akkora giga méretű sörakcióbombát dobtak le, hogy az itthon stabilan 400 forintos Kozelt ezen a héten 153 forintnak megfelelő euróért lehet megvásárolni. Így gyakorlatilag Szlovákiában olcsóbb jelenleg egy teljesen átlagos minőségű cseh ivósört vásárolni, mint idehaza fél liter ásványvizet. Persze nem csak ez a sör, hanem megannyi másik is brutális leárazásra került. A helyzet pedig még durvábbá válik akkor, ha a két országban elérhető minimálbérekhez képest is összehasonlítottuk a sörárakat:

Bár elsőre nem is gondolnánk, a Fanta íze jelentősen eltérhet attól függően, hogy melyik európai országban fogyasztjuk. Az ízbeli különbségek mögött a cukortartalom változása áll, amelyet különféle tényezők, például az egészségügyi szabályozások, a regionális ízpreferenciák és gazdasági megfontolások befolyásolnak. Egyes országokban a Fanta cukortartalma jóval alacsonyabb, míg máshol édesebb változata kapható. A különböző receptúrák nemcsak a cukor mennyiségében, hanem az ital összetevőiben is eltérést mutatnak, amit már korábbi vizsgálatok is igazoltak:

Utazás, turizmus

Egy videóból kiderült, hogy 6 nap egy négy fős családnak nagyjából 560 ezer forint Hajdúszoboszlón. Ebből a szállás 170 ezer forint, a strandtól kb. 50 méterre, strandbelépő 23 500 forint per nap. Részletek az alábbi cikkben:

EZ IS ÉRDEKELHET Agyad eldobod: ennyibe kerül 6 nap Hajdúszoboszlón egy 4 fős családnak 2024-ben A közösségi médiában megjelent videóból kiderül, hogy 6 nap egy négy fős családnak nagyjából 560 ezer forint Hajdúszoboszlón.

Az utazás sosem volt olcsó mulatság, de a pandémia után még mélyebben a zsebünkbe kell nyúlnunk, ha nyaralni szeretnénk. Miközben a repülőjegyek és szállások ára egyre emelkedik, a szeptemberi hőség és a last minute lehetőségek új perspektívát nyújtanak a nyaralni vágyóknak. Azok, akik most döntenek, még mindig fantasztikus ajánlatokra bukkanhatnak: Törökország, Görögország vagy akár Zanzibár is várja a későn ébredő utazókat jelentős kedvezményekkel. Albánia pedig egyre népszerűbb úti célként csábítja a Balkán báj szerelmeseit.

EZ IS ÉRDEKELHET Brutál akciókat robbantottak az irodák nyár végére: így utazhatsz több száz ezer forinttal olcsóbban Azok, akik most döntenek, még mindig fantasztikus ajánlatokra bukkanhatnak: Törökország, Görögország vagy akár Zanzibár is várja a későn ébredő utazókat jelentős kedvezményekkel.

Az idei nyár hosszú kánikulái nem kímélték a magyar vonatokat, vasútvonalakat. A MÁV-VOLÁN-csoport lapunkkal közölt információi szerint az idei extrém hőség miatt a rekordmértékű késések jóval nagyobb arányban volt szükség műszaki beavatkozásra, rendkívüli intézkedésre, mint 2023-ban. A Pénzcentrum kérdésére azt is elárulták, hogy az utazás elhalasztása, vagy késés miatt idén eddig a belföldi utasok számára 2 millió forintot, a nemzetközi utasok számára 30 millió forintot utaltak vissza. Ugyanis 30 percet meghaladó késés esetén az utasoknak átalány-kártérítés járhat:

EZ IS ÉRDEKELHET Rengeteg magyar mond le önként a kártérítésről, ha így utazik: kevesen tudják, pedig ez jár Az utazás elhalasztása, vagy késés miatt idén eddig a belföldi utasok számára 2 millió forintot, a nemzetközi utasok számára 30 millió forintot utalt vissza a MÁV.

Autó, közlekedés

Az autók bonyolult gépezetek, amelyek gondos figyelmet igényelnek, különösen akkor, ha szokatlan zajokat vagy szagokat észlelünk. Ezek az apró jelek gyakran komoly problémákra utalhatnak, amelyeket időben kezelve elkerülhetjük a súlyosabb meghibásodásokat. Az alábbiakban összegyűjtöttük azokat a szagokat és zajokat, amelyeket nem szabad figyelmen kívül hagyni:

Érdekes kísérlet a kínai Dongfengtől a márka pickupjának, a DF6-osnak a hazai bevezetése. A kocsi gyakorlatilag a Nissan Navara alapjaira épül, a japánoknak tulajdonrészük is van az üzemben, ahol gyártják. Most alaposan leteszteltük az első hazai darabot, amely igencsak előszériás az európai piacon.

Tényleg beütött Magyarországon a júliustól belengetett autódrágulás: a legolcsóbb hazai modellek toplistáján több kocsi is jelentősen megdrágult 3 hónappal ezelőtthöz képest. Korábbi interjúnkban Varjas Ádám, a Duna Autó kereskedelmi igazgatója arról beszélt, az új, EU-s szinten kötelezően előírt extrák emelik az autóárakat, és főképp a legkisebb, legegyszerűbb modelleket érinti ez drasztikusan. Így is lett, van olyan kisautó, ami egyetlen negyedév alatt 700, illetve 750 ezer forinttal drágult:

EZ IS ÉRDEKELHET Fájóan megdrágultak legolcsóbb új autók Magyarországon: 5,5 millió alatt szinte semmit sem kapni A friss toplistánk szerint manapság már 5,5 millió forint alatt gyakorlatilag nem lehet új autót vásárolni Magyarországon. Ami ez alá befér, az elég fapados.

Tömeges visszahívást rendeltek el a 2019 óta Magyarországon gyártott Suzuki Vitarák és S-Crossok körében a hibás párolgásszabályozó rendszer miatt - erről kapott egy levelet a Pénzcentrum olvasója is. A gyártó értesítése szerint pótalkatrészt egyelőre nincsen, folyik a beszerzés, majd később értesítik az autótulajokat arról, hogy mikor lehet a szerelőhöz menni. A visszahívás már az Európai Bizottság adatbázisában is megjelent. Azt nem tudni, hogy pontosan hány autót érint az ügy, de ez a két modell gyakorlatilag évek óta vezeti a hazai eladási statisztikákat, így akár tízezres nagyságrendről is szó lehet:

Csütörökön délután és kedd reggel a legrosszabb közlekedni Budapesten, ekkor vannak a legnagyobb dugók - derült ki egy navigációs cég adataiból. A 2023-as év legzsúfoltabb napja a magyar fővárosban december 6-a volt, amikor majdnem 26 percbe telt megtenni 10 kilométert a belvárosban:

EZ IS ÉRDEKELHET Itt a friss pesti dugótáblázat: órákat spórolhatsz, ha ekkor inkább nem indulsz útnak a fővárosban Csütörökön délután és kedd reggel a legrosszabb közlekedni Budapesten, ekkor vannak a legnagyobb dugók - derült ki egy navigációs cég adataiból.

Oktatás, szakma, karrier

Durván egy hét múlva indul az iskola, de a pedagógushiány továbbra is aggasztó mértékben érinti a magyar oktatást. Bár a pedagógusképzések népszerűsége nőtt, és a felvételt nyertek száma alapján második helyen állnak, a helyzet az idei tanévben nem javul érdemben. A PDSZ becslése szerint legalább 16 ezer pedagógus hiányzik a rendszerből, különösen a természettudományos tárgyakat, idegen nyelveket és informatikát tanító tanárok, valamint óvodapedagógusok és tanítók terén. A kormány is megszólalt a pedagógusok bérrendezése kapcsán, de további kérdéseket vet fel, hogy a bérek ilyen mértékű emelése és a nyugdíjasok visszafoglalkoztatása mennyire oldja meg a kialakult helyzetet:

Manapság már nem feltétlenül szükséges éveket tölteni egy diploma megszerzésével ahhoz, hogy értékes tudásra tegyünk szert és versenyképesek legyünk a munkaerőpiacon. Egyre több felnőtt fedezi fel, hogy a rövid, néhány hónapos képzések is komoly karrierlehetőségeket nyithatnak meg, miközben rugalmasabban és gyorsabban alkalmazkodhatnak a munkaerőpiac változásaihoz. Cikkünkben bemutatjuk, mely felnőttképzések a legnépszerűbbek, milyen tudást kínálnak, és hogyan válhatnak akár a diploma egyenértékű alternatívájává:

Magyarországon a villanyszerelői szakmában a havi bruttó fizetés átlagosan 300 000 - 500 000 forint között mozog, de a tapasztaltabb villanyszerelők akár 600 000 forintot is kereshetnek. Az egyéni vállalkozók óradíjai 3 000 - 10 000 forint között változnak, míg a nagyobb projektekért vagy specializáltabb munkákért egy masagabb végzettségű villanyszerelő akár 45 ezer forintos órabért is elkérhet. A végzettség és a tapasztalat kulcsszerepet játszik a keresetek alakulásában, és jelentős bérkülönbségekhez vezethet a szakmában, amelyben ordító hiáynok mutatkoznak a jó szakemberek számát illetően.

Egészségügy

A 33. naptári héten a szennyvíz SARS-CoV-2 örökítőanyagának országos átlagkoncentrációja enyhe emelkedést mutat - közölte az NNGYK. 10 mintavételi helyen − Békéscsabán, Budapest Központi Szennyvíztisztító Telep ellátási területén, Debrecenben, Győrben, Pécsett, Salgótarjánban, Székesfehérváron, Szombathelyen, Tatabányán és Zalaegerszegen – emelkedő tendencia jellemző. Stagnáló tendencia figyelhető meg 10 helyszínen, míg csökkenés Miskolcon és Szegeden észlelhető:

EZ IS ÉRDEKELHET Berobbant a nyári covid-hullám: ebben a 3 magyar városban van most a legtöbb beteg Budapesten, Debrecenben és Pécsen lehet most a legtöbb beteg és egyedül Zalaegerszegen maradt az örökítő anyag szintje alacsony.

Rengetegen küzdenek Magyarországon is időszakosan vagy tartósan alvási nehézségekkel, közülük pedig sokan szednek gyógyszert, gyógyhatású készítményt, isznak gyógyteát, ha rosszul alszanak. A Pénzcentrum most G. Németh Györgynek, a Magyar Alvás Szövetség elnökének segítségével járta körül a témát, hogy mikor és kinek érdemes alvássegítő szereket szednie, és kinek nem. Az interjúból az is kiderül, mire érdemes figyelni, ha valaki jól akar aludni és mit érdemes elkerülni, illetve milyen esetekben beszélünk alvászavarról, milyen tünetek utalnak alvásbetegségre:

A védőoltással megelőzhető fertőző betegségek közül 76 pertussis, vagyis szamárköhögés megbetegedés gyanúját rögzítették a fertőzőbeteg nyilvántartásba 2024. 32. hetében. A szamárköhögés gyanú bejelentések Heves, Jász-Nagykun-Szolnok és Somogy vármegye kivételével a fővárosból és 16 vármegyéből érkeztek - közölte az NNGYK szerdán. Ez az edigi évben a legtöbb megbetegedés, amelyet adot héten jelentettek. Ezzel 374-re emelkedett az idén bejelentett esetek száma, amely sokszorosa annak, amennyit 2019-től 2023-ig összesen jelentettek:

EZ IS ÉRDEKELHET Tovább nőtt a szamárköhögéses betegek száma: ezekből a megyékből jelentették a legtöbb esetet A szamárköhögés gyanú bejelentések a fővárosból és 16 vármegyéből érkeztek az NNGYK friss közlése szerint.

Gazdaság

A gazdasági válságok története tele van olyan eseményekkel, amelyek időről időre emlékeztetnek minket a piacok kiszámíthatatlanságára és a spekuláció veszélyeire. A Pénzcentrum videóblogja, a CashTag éppen ezért a most augusztus eleji tőzsdepánik kapcsán azt vizsgálta meg, hogyan döntötték romba nem egyszer a gazdaságokat tőzsdei pánikok:

EZ IS ÉRDEKELHET Ebbe a krízisbe rokkanhatnak bele magyar családok: sokan nincsenek felkészülve arra, ami még jöhet A gazdasági válságok története tele van olyan eseményekkel, amelyek időről időre emlékeztetnek minket a piacok kiszámíthatatlanságára.

Változatlanul Svájc és Norvégia a világ legdrágább országai a The Economist brit gazdasági lap által megalkotott Big Mac Index friss adatai alapján - az index szerint a két európai országban 6,71, illetve 6,26 dollárt kell fizetni egy-egy hamburgerért. Ezzel szemben Magyarország a lista végén található - az index szerint nálunk mindössze 2,65 dollárt kérnek átlagosan egy szendvicsért:

EZ IS ÉRDEKELHET Döbbenetes, mennyire értéktelen valuta valójában a forint: elég csak benézni egy Mekibe Változatlanul Svájc és Norvégia a világ legdrágább országai a The Economist brit gazdasági lap által megalkotott Big Mac Index friss adatai alapján.

Lottó, szerencsejáték

A héten sem vitték el az Ötöslottó rekordnyereményét, mely az ötödik legnagyobb jackpot a játék történetében. Így a jövő héten már közel 5 milliárd forint lesz a tét.