Olcsóbb Szlovákiában a sör, mint itthon a víz: mi a fene történik itt, palira veszik a magyarokat?

A magyar határhoz is közel elérhető szlovákiai Kaufland üzletekbe akkora giga méretű sörakcióbombát dobtak le, hogy az itthon stabilan 400 forintos Kozelt ezen a héten 153 forintnak megfelelő euróért lehet megvásárolni. Így gyakorlatilag Szlovákiában olcsóbb jelenleg egy teljesen átlagos minőségű cseh ivósört vásárolni, mint idehaza fél liter ásványvizet. Persze nem csak ez a sör, hanem megannyi másik is brutális leárazásra került. A helyzet pedig még durvábbá válik akkor, ha a két országban elérhető minimálbérekhez képest is összehasonlítjuk a sörárakat.

A bolti akcióknak mindig örül az ember, azonban olyan gigaleárazást, amitől tényleg tátva marad az ember szája, nehéz találni. Nekünk azonban most mégis sikerült, igaz nem Magyarországon, de nagyon közel hozzánk, Szlovákiában. Idén nyáron egyszer már beszámoltunk arról, hogy a Lidl testvérboltja, a Szlovákiában is működő Kaufland szó szerint magyar nyelvű ajánlatokkal, akciókkal csábítja a magyar vásárlókat. És nem ám csak a határon túli honfitársakat, hanem az itthoniakat is.

Az az oldal azóta is működik persze, viszont mi most a klasszikus vonalon, a Kaufland szlovák oldaláról csekkoltuk le, mit is tartogat vásárlói számára a bolt akciók terén augusztus 22. és 28. között. Akciókat persze találtunk dögivel, a lánc, akárcsak itthon a Lidl egy több mint 70 oldalas kiadvánnyal bombáz, aminek rögtön a második oldalán olyan liszt akcióval van hirdetve, ami szerint 1 kiló búzafinomliszt 0,39 (!!) eurócentbe fog kerülni, ami jelenlegi árfolyamon váltva mintegy 153 forintot tesz ki.

Csak halkan jegyezzük meg, hogy idehaza, a legfrissebb KSH statisztikák szerint 2024 június és júliusa között a finomliszt kilója 46,6 százalékkal drágult, így egyetlen hónap leforgása alatt a termékért átlagosan nem 178 forintot, de 261 forintot kell fizetni. Igaz, a Kauflandos áron most 50 százalékos akció pörög, de azért mégis, ekkora mértékű árleszállítást itthon ritkábban látni.

Mi viszont ezúttal nem a liszt miatt, hanem sokkal inkább a sörök miatt vagyunk itt. A Kaufland ugyanis akkora sörakcióbombát dobott le, amilyet ritkán látni. Ritkán látni főleg úgy, hogy Magyarországon olyan szinten megdrágultak mára a sörök, hogy a fogyasztás is nagyon durván visszaesett. Ami nem is csoda, hiszen míg a KSH statisztikái szerint 2024 júliusában egy világos, lager tíusú sör bolti átlagára 745 forint volt (ebbe benne vannak természetesen a drágább, craft sörök is), addig most a Kauflandban

átlagos minőségű cseh ivó lagert írd és mond 39 (!!!) eurócentért, azaz 153 forintért lehet megvásárolni.

Olcsóbb Szlovákiában a sör, mint itthon a víz

A Szlovákiában működő üzletlánc mai naptól érvényes akciójában egyes esetekben nem kevesebb mint 40 százalékos akciót robbantott rengetegféle sörére. Ám a szóban forgó akciós oldalon az egyik kiemelt részen a Kozel szerepel, aminek az ára 65 eurocentről 39 eurocentre csökkent (Kaufland kártyával, anélkül „csak” 49 eurocentre). Ami azt jelenti, hogy az amúgy is eredeti áron 255 forintba kerülő sört most hat napig akár 153 forintos áron is odaadják.

Forrás: Kaufland akciós újság

Csak a mihez tartás végett jegyezzük meg, hogy idehaza az alap Kozel ára a boltokban 389-429 forint között mozog, ami átlagolva mintegy 409 forintra jön. Ez azt jelenti, hogy az itthoni átlagos Kozel ár 60 (!) százalékkal drágább, mint a szlovákiai Kauflandban az eredeti ár. Mindezt ráadásul úgy, hogy az itthon kapható Kozelt licens alapján a magyarországi Dreher gyártja, míg a szlovákok a saját országuk licenses gyártása mellett élvezhetik az eredeti cseh minőséget is.

A Kozel kapcsán aztán így jutunk el odáig, hogy míg itthon mintegy 400 forintot kell kifizetni ezért a sörét, addig a szlovákoknál ezen a héten, az általunk vizsgált boltban 153 forintért is hazavihető. Itthon tehát több mint két és félszer annyiba kerül a sör, mint most odaát akcióba. Ahhoz egyébként, hogy az itthoni átlag 409 forintos árból egy, a Kauflondéhoz hasonló ár legyen, 60 százalékkal kellene beakciózni a Kozelt (írjanak nekünk majd, ha látnak ilyet itthon).

Persze a sörkedvelők nem csak a Kozelnek örülhetnek, a Zlaty Blazant 59 eurócentért vihető haza, ami átszámolva 232 forint, míg a Radegast (egy másik klasszikus cseh alapsör) 75 eurocentért, azaz mintegy 295 forintért zsákolható be. Némileg ínyencebb, de igazából bárkinek kiváló ajánlat lehet a Bernard sörök akciója is, amiknek palackját ezúttal 89 eurócentrét, azaz 350 forintért vásárolhatjuk meg. A Bernardról annyit érdemes elmondani, hogy a csehek egyik koronaékszere, ami az ivósöröket jelenti, és eredeti áron is csak 1 euró 29-be (507 forint) kerül az általunk vizsgált boltban.

Ezt azért érdemes kiemelni, mert Magyarországon néhány év után a Bernardot, azt a Bernardot, ami most a szlovákoknál csupán 350 forintba kerül (olcsóbb mint itthon egy kőbányai, soproni vagy éppen egy borsodi!!!) elkezdték prémium sörkategóriába benyomni, aminek az lett az eredménye, hogy idehaza átlagosan (már ahol kapható, pl.: Auchank, Kifli, Liquidgold [ők forgalmazzák itthon]) 739-839 forintért vásárolható meg, de például az iDrinksen már 1140-1150 forintért pörög. Igen, ez még mindig az a sör, ami most 350 forint Szlovákiában (tehát nálunk 2-3-szor drágább), de eredeti áron is csak 510 forint. Hát így állunk most sörfronton.

De hogy lesz drágább itthon a palackozott ásványvíz, mint a szlovákoknál a cseh ivósör? Könnyen, ahogy láttuk, forintosítva, még egy igen gyenge forint mellett is a szlovákok ha akarnak, ezen a héten vehetnek 153 forintért egy teljesen korrekt cseh ivósört, miközben a KSH legfrissebb statisztikái szerint idén júliusban idehaza átlagosan 182 forintba került 1,5 liternyi ásványvíz. Ja, és még a 1,5 literes kiadásokig sem kell elmenni, cikkünk írása közben ugyanis a Sparban, Tescóban, Auchanban, Kiflinél is találtunk olyan fél literes ásványvizet (pl. Szentkirályi, Theodora vagy NaturAqua), ami drágább a bemutatott Kozelnél.

Brutálisan megdrágult a sör Magyarországon

A sörárak elszállása nem újkeletű dolog Magyarországon, amin ráadásul összességében a bevezetésre kerülő új visszaváltási rendszer sem segített. Korábbi írásunk szerint 2023-ban az év elején volt egy egyszeri, igen markáns emelés, ami aztán az egész éven végig vonult, és a korábbiakhoz képest 30-40 százalékkal is megnyomta a sörök árát. A statisztikák szerint a drágulási hullám nagyjából 2024 első hónapjai vonult le, elhozva gyakorlatilag a 400 forintos átlagos árat a legalapvetőbb hazai sörökre.

Ennek persze nagyon keményen meg is lett idehaza a böjtje. A hazai sörszövetség éves jelentése szerint az 5 legnagyobb magyar gyártó esetében a 2023. évi hazai forgalom 10%-kal csökkent, mindössze 5400 ezer hektolitert tett ki. Ez kevesebb, mint a 2020-as Covid év eladásai. A szövetség egyébként arról is értekezik, hogy 2022 július elsején 10 százalékkal nőtt a sörgyártás legnagyobb adó jellegű terhe, a jövedéki adó. Emellett a ETA kibővítése és megemelése is további adóteher növekedést jelentett. És akkor még az Európa-rekorder 27 százalékos áfát nem is említettük, minta a hazai fogyasztók egyik legnagyobb pénztárca gyilkosa.

Szlovák vs. magyar bérek

Végezetül, de nem utolsó sorban, nézzük meg, hogy a most gigaakciós Szlovákiában kapható Kozelből, hány darabot tudnánk megvásárolni a szlovák illetve a magyar nettó minimálbérből. Előbbi 615,5 euró (kb. 241 900 forint), míg utóbbi 177 400 forint 2024-ben. A szlovák pénzből (euróban számolva) 1256 üveg Kozel jönne ki, míg a magyar pénzből (forintban számolva) 1159 üveg.

Láthatjuk, hogy minimálbérből számolva a szlovákok mintegy 100 üveg sörrel gazdagabbak lennének, mint a magyarok. Azt már csak zárójelben jegyezzük meg, hogy itthon most a sör átlagárán számolva, a minimálbérből 435 üvegre futná, ami kb. a harmada a szlovákiai számnak, de ott teliáron is kijönni a minimálbérből 947 üveg sör. Ez pedig több mint a kétszerese annak, mint amennyit egy magyar, az itteni minimálbérből meg tudna vásárolni.