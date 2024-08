Berobbant a nyári covid-hullám: ebben a 3 magyar városban van most a legtöbb beteg

A 33. naptári héten a szennyvíz SARS-CoV-2 örökítőanyagának országos átlagkoncentrációja enyhe emelkedést mutat - közölte az NNGYK. 10 mintavételi helyen − Békéscsabán, Budapest Központi Szennyvíztisztító Telep ellátási területén, Debrecenben, Győrben, Pécsett, Salgótarjánban, Székesfehérváron, Szombathelyen, Tatabányán és Zalaegerszegen – emelkedő tendencia jellemző. Stagnáló tendencia figyelhető meg 10 helyszínen, míg csökkenés Miskolcon és Szegeden észlelhető - írták.

Az NNGYK laboratóriumába érkezett szennyvízminták alapján enyhén emelkedik a koronavírus koncentrációja országszerte. Az emelkedés nem újdonság, hetek óta egyre több beteg lehet az országban, viszont a covid örökítőanyagának a szintje egy város kivételében elérte a mérsékelt szintet, 3 városban pedig már emelkedett szinten van. Budapesten, Debrecenben és Pécsen lehet most a legtöbb beteg és egyedül Zalaegerszegen maradt az örökítő anyag szintje alacsony.

Az NNGYK által közzétett térkép szerint azonban a tendencia Zalaegerszegen is emelkedést mutat. Budapestnek a központi és déli szennyvíztelepekhez tartozó részein lehet a legtöbb beteg, és az agglomeráció egy részén is emelkedett szintű a koncentráció. Debrecenben és Pécsen ráadásul az emelkedett szint mellett még emelkedő tendencia is megfigyelhető. Miskolcon és Szegeden látható csökkenés.

Az elmúlt hetek adatait mutató ábra szerint az is látszik, hogy Győrben alacsonyról mérsékeltre változott az örökítőanyag szintje, míg Miskolcon és Szegeden emelkedettről mérsékeltre csökkent a szint.

A szennyvíz mintákban országos átlagot tekintve 2024 januárjában szinte kizárólagossá vált a JN.1 variáns (a BA.2.86 alvariánsa), ezzel párhuzamosan az egyéb leszármazási vonalak örökítőanyaga a minták többségében a kimutatható szint alá csökkent. Az azonos időszakban vizsgált szennyvíz minták variáns megoszlása jó egyezést mutat a klinikai mintákban tapasztalt aránnyal.

Februártól (2024. év 6. hetétől) a SARS-CoV-2 örökítőanyag koncentrációjának folyamatos csökkenése miatt a szennyvíz minták már nem bizonyultak alkalmasnak variánsvizsgálatra, a variánsok relatív gyakoriságának megállapításához. Egy új módszer bevezetésével aktuálisan lehetőség nyílt az alacsony koncentrációjú mintákból történő variáns-elemzésre, ezáltal sikerült kimutatni szennyvízmintából az újonnan terjedő KP.2 (FLiRT) koronavírus alvariánst a 20. naptári hét mintáiból. Az elmúlt hetekben tapasztalható emelkedő tendenciának köszönhetően ismét alkalmasak lettek a minták a variánsok vizsgálatára. Továbbra is a JN.1 a meghatározó, azonban az USA-ban mára már dominánssá váló KP.3 alvariánsa is kimutatásra került (4. ábra). A KP.3 szintén a BA.2.86 variánsból fejlődött vonal, amely nem okoz a korábbi változatoknál súlyosabb, vagy eltérő kórképekkel járó betegséget. A szennyvízvizsgálatok alapján egyelőre nem várható, hogy az új típus miatt jelentősen emelkedne az esetszám.

Az új koronavírus szennyvízből történő kimutatását 2020 júliusa óta végzi a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK). A mintavételi helyek kiválasztása olyan megfontolás alapján történt, hogy a minták a lakosság minél nagyobb részét és lehetőség szerint az ország minden földrajzi területét reprezentálják. Így esett a választás a vármegyeszékhelyekre, a Budapest teljes területét és az agglomeráció egy részét ellátó három szennyvíztelepre, valamint öt további agglomerációs településre, amelyek szennyvizét egyesített mintaként vizsgálják. A vírusok egyenetlen eloszlása a szennyvízben kisebb települések esetén nagy mintavételi hibát okoz, és megnehezíti az eredmények értékelését, ezért is indokolt nagyobb létszámú lakosságot ellátó szennyvíztelepeket mintavételi helyszínnek választani. Fontos kiemelni, hogy a szennyvíztelepek által ellátott terület leggyakrabban nem esik egybe egy-egy település közigazgatási határával, a legtöbb telep jellemzően több települést lát el (az ellátott településeket a 2. ábra szemlélteti). A vizsgálatok így a hazai lakosság több mint 40%-át fedik le.

A szennyvíz mintákat a szennyvíztelepek üzemeltetői veszik, majd a vármegyei kormányhivatalok Népegészségügyi Főosztályainak munkatársai szállítják a NNGYK laboratóriumába. A vizsgálatok a mintavételt követő 48 órán belül kezdődnek el. A mintákból az ülepedő szennyeződések eltávolítása után ultraszűréssel koncentrálják a vírusrészecskéket, azután a koncentráció mérése a tisztított nukleinsavból digitális PCR technológiával történik. A variánsok meghatározása újgenerációs szekvenálás módszerével történik, amelyet az adatok bioinformatikai elemzése követ.

Az influenza most nem okoz gondokat

A szennyvíz Influenza A örökítőanyag koncentrációja országos átlagban alacsony szinten stagnál. A 33. naptári héten Kaposvár, Nyíregyháza, Pécs, Székesfehérvár és Szekszárd mintájában volt az Influenza A vírus örökítőanyagának mennyisége kimutatási határ felett.