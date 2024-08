Itt a 2024-es árlista: ennyibe kerülhet idén egy szelet az Ország Tortájából a cukrászdákban

2024-ben a Magyarország Tortája címet Kovács Alfréd váci cukrász Mákvirág fantázianevű alkotása, a Magyarország Cukormentes Tortája titulust pedig Novák Ádám és Csonka László szegedi cukrászok Zöld málna elnevezésű kreációja érdemelte ki. A Pénzcentrumnak Erdélyi Balázs, a Magyar Cukrász Ipartestület szakmai elnöke beszélt arról, hogy várhatóan mennyibe kerül majd egy szelet a díjnyertes tortákból, valamint hogy milyen kilátásaik vannak a cukrászdáknak 2024-ben, kilábaltak-e a válságból. Lapunk kérdésére több tucat cukrászda is elárulta, mennyibe kerül majd náluk egy szelet az idei év nyertes tortájából.

Az idén több mint 500 cukrászdában árusítják majd országszerte 2024. augusztus 19-től, hétfőtől a tortákat, biztosan több helyen, mint 2023-ban, amikor még csak valamivel több mint 400 cukrászda volt a listán. A Magyar Cukrász Ipartestület közlése szerint az árusító helyek listája augusztus 18-ig még bővülhet is. Az viszont már így is bizonyos, hogy idén több vendéglátóhely vállalta be a készítést és árusítást, ami biztató, hiszen a korábbi években több cukrászda nyilatkozott lapunknak arról, hogy a túl drága elkészíteni a tortákat és nem éri meg árusítani azokat. Az elmúlt évek válságai - mint a forint gyengülése, a pandémia, a rezsikrízis, az alapanyagdrágulás és a rekordinfláció miatt elmaradozó vendégek - óvatossá tették az elmúlt években a cukrászdákat, az idei év azonban végre más lehet. A nyertes torták alapanyagainak ára idén is elég húzós, de ez 2024-ben nem jelentett akkora akadályt.

2024-ben Magyarország Tortája a Mákvirág lett, mely megalkotója számára a mákos tészta emlékét, a kertben leszakított fekete ribizlit és a friss süteménnyel kínáló nagymamáját idézi meg. A torta fő összetevőit a fehér csokoládé krém, fekete ribizli réteg, a mandulalisztes mákos piskóták és a fekete szezámmag grillázs adják.

A Magyarország Cukormentes Tortája címet pedig a Zöld Málna viseli idén, amelyben a zöld pisztácia mousse kellemesen édes ízét az élénkpiros málna-zselé savassága egészíti ki, és a rózsavíz teszi még különlegesebbé. A pisztácia roppan a fehércsokoládéval és megjelenik a piskótában is liszt formájában. A tortát fényes, rózsavizes málnazselé és szárított rózsaszirmok koronázzák.

Lapunk kérdésére Erdélyi Balázs elárulta, hogy egyik tortát sem lehet alapanyag szempontjából olcsóbbnak nevezni, mint az eddig évek tortáit, a legnagyobb árdrágító tényező bennük a fehércsokoládé. "A Mákvirág torta hozza a jól megszokott, erős középértéket, bár a hidegen sajtolt mákolaj, a feketeszezám, a vanília vagy a Panyolai Máklikőr sem tartozik az olcsó alapanyagok közé. Ami pedig mindkét torta alapanyag árát nagyon megdobja az a fehércsokoládé, a Mákvirág tortában ez a legdrágább alkotórész, a teljes nyersanyagköltség közel felét teszi ki. A Zöld málna tortánál a fehércsokoládé mellett természetesen a pisztácia bekerülési ára nyomja meg nagyon a költségeket, de a Damaszkuszi rózsavíz és a 100%-os málnapüré is a drágább alapanyagok közé tartoznak. A Zöld málna már a drágább alapanyagköltségű torták közé tartozik, sőt talán még nem is volt ilyen magas árú eddig" - mondta el a Magyar Cukrász Ipartestület szakmai elnöke a Pénzcentrumnak.

A szakembert kérdeztük a várható szeletárakról is, illetve arról, lesz-e drágulás. A válaszból az derült ki, hogy nem kell sokkal magasabb árra készülniük idén az érdeklődőknek.

Az idei évben nem várható drasztikus emelés a tavalyi árhoz képest, általában 1500-1600 Ft környékén fogják kínálni a cukrászdák a Magyarország Tortáját és a Magyarország Cukormentes Tortáját. A „Magyarország Tortái” mindig is drágábbnak számítottak az átlagos süteményeknél, mivel a versenyzők a legjobb alapanyagokból állítják össze a pályaműveiket és mindenki ki szeretne tűnni a mezőnyből, így gyakran kerülnek bele extra és különleges összetevők is, amik általában szintén nem olcsók. A vendégek ezt el is szokták fogadni és mindenki kíváncsi a győztes alkotásokra, legalább egyszer megkóstolják a tortákat. Majd idővel meglátjuk, hogy melyik év győztese marad fent hosszútávon is, akárcsak az Őrség zöld aranya torta, ami már fix helyet követel magának a magyar cukrászat kínálatában

- mondta el lapunknak Erdélyi Balázs. A cukrászdáknak küldött körkérdésünkre közel 50 cukrászda válaszolt és sokan elárulták azt is, mennyibe fog kerülni egy szelet. A kapott válaszok alapján átlagosan 1520 forint lehet a cukrászdákban egy szelet a díjnyertes tortákból, a legalacsonyabb említett ár 1300 forint volt, a legmagasabb 1990 forint. A leggyakrabban pedig az 1500-1600 forintos árazás fordul majd elő a cukrászdák válaszai alapján is.

Átlagosan tehát 1500-1600 forint között mozoghat majd egy szelet ára országosan az idei évi tortákból, míg tavaly 1400 forint volt az átlagár.

A válaszok alapján vannak azonban olyan cukrászdák, akik tavaly még elkészítették az országtortákat, idén viszont már nem vállalkoztak rá. Ennek hátterében főként a drága alapanyagok állnak, de több cukrászda említette azt is, hogy a kereslet sem elég nagy ezekre a tortákra náluk.

Az elmúlt 2 évben azt tapasztaltuk, hogy a vevőink nem ezért a süteményért érkeznek hozzánk még augusztusban sem, és ár/érték arányban sem versenyképes a többi termékünkkel. Mivel az elmúlt években rajtunk maradt elég nagy mennyiség az ország tortákból, úgy döntöttem, hogy idén nem vesszük fel a kínálatunkba. Meglátjuk milyen lesz a fogadtatás a vendégek részéről

- mondta el lapunknak Gerő Eszter, a Sütizz Cukrászda cukrászmestere.

A komáromi Jánoska cukrászdától Sztaracsek Ádám pedig azt nyilatkozta, először úgy gondolta, nem fogja árulni a tortákat, viszont mivel a vendégei biztosan szeretnék majd megkóstolni, ezért mégis felveszi a kínálatba azokat.

Nagy forgalmat hozhat a négynapos hétvége

Arról is érdeklődtünk a cukrászdáknál, milyen forgalomra számítanak a hétvégén. 10-ből 4 cukrászda hasonló forgalomra számít, mint tavaly augusztus 20-a táján, ugyancsak 10-ből 4 cukrászda viszont magasabb vendégforgalomra számít, vagy legalábbis bízik benne. Arányaiban mindössze 10-ből 2 cukrászda számol kisebb forgalommal.

A 2024-es év általában véve is erősebb nálunk, mint a 2023-as volt, erre alapozva erősebb forgalmat várunk az augusztus 20-i, 4 napos ünnepen is. Árnyalja a képet, hogy a Magyarország Tortája hivatalosan csak augusztus 19-től árulható, ami a négynapos ünnep 3. napja, így csak 2 napunk lesz az ünnepkörben a két nyertes torta értékesítésére

- mondta el Mohácsy István, a pátyi Caffe Trevi Cukrászda vezetője, aki kiemelte:

a vendégek valószínűleg már szombaton és vasárnap is keresni fogják a tortákat, azonban csak hétfőtől, augusztus 19-től kóstolhatják meg azokat.

Tavalyi évben is nagyon magas volt a hosszúhétvége forgalma. Bízunk benne, hogy [2024-ben] még erősebb lesz, hiszen idén egy Balaton Fagyija 2024 díjat hoztunk el és az év fagylaltja 2. helyezését, ezért úgy gondoljuk, nemcsak Magyarország Tortája és Cukormentes Tortája fogja vendégeinket csábítani, hanem a két idei díjnyertes fagylalt is

- válaszolta Vadócz Jenő, a Promenád Kávéház vezető cukrásza lapunknak.

Az előző évekhez hasonló forgalomra számítunk, habár a 4 napos hosszú hétvége és a tartós meleg miatt valószínűleg többen el fognak utazni a városból, mint tavaly

- mondta el Sitkei Balázs, a Stella Cukrászda cukrászmestere, aki azt is elárulta, hogy örül neki, hogy egy letisztultabb ízvilágú torta lett a nyertes. "Én is ennek a híve vagyok, hogy a kevesebb néha több" - mondta a cukrászmester.

A torták ízvilága kapcsán az Édes-Gyömbér Cukrászda is azt nyilatkozta, hogy bíznak benne, hogy ez az Ország Torta sokáig kínálatban marad. "Igen szerethető ízek vannak benne, közkedvelt alapanyagok" - válaszolták lapunknak. Szőke Sándor pedig a debreceni Szőke Cukrászdától pedig azt mondta: "Az alapanyagok, s a recept alapján úgy tűnik, most mindkét országtorta nagyon finom lesz."

A nyári szezon nálunk mindig csendesebb, szeptemberre térnek vissza a vendégek. A hosszú hétvégén még nem nagyon szoktak vissza jönni, inkább augusztus utolsó hétvégéjén számítunk nagyobb forgalomra és még akkor is inkább a fagyit viszik mint a sütiket. Éppen ekkorra terveztünk a nagy fagyi-fesztiválunkat is

- nyilatkozta lapunknak Gerő Eszter Sütizz Cukrászdától a várható forgalom kapcsán.

Bízunk benne, hogy hamarosan visszaállhat minden a régi kerékvágásba, hiszen a vendéglátás jelenleg nem a legfényesebb napjait éli. Reméljük, hogy édességeinkkel sikerül egy kis örömöt és boldogságot csempészni a mindennapokba, és vendégeink elégedettsége visszaigazolja erőfeszítéseinket

- mondta Gulyás Tünde, a Tüpe kézműves cukrászdától.

A Mon Cremi kávézó és cukrászda brand képviseletében Herczeg I. Tamás azt mondta, gyengébb lehet a forgalom az egy éve tartó gazdasági visszaesés miatt. "Azt gondoljuk, hogy a kedves kiszolgálás, igényes és tiszta üzlettér, minőségi, friss termékek hosszabb távon csábítják majd a vendégeket, mivel sajnos az észrevételem, hogy egyre több helyen jelenleg eltolódik a kínálat a gyenge minőségű, de olcsó irányba, amely viszont a kóstolás után csalódást okoz a vásárlónak. Mert ne feledjük, az ízlelőbimbóinkat nem tudjuk átverni! Így mindenkinek, aki spórolni akar azt javasolnám, hogy fogyasszon inkább kevesebb édességet vagy kávét, de az legyen minőségi, maradandó élmény számára! - fejtette ki.

Nincsenek kint a vízből a cukrászdák

Bár a cukrászdáktól inkább pozitív visszajelzéseket kaptunk, többen panaszkodtak a csökkenő vendégforgalomra, keresletre, a drága alapanyagokra, munkaerőre, valamint a gyenge forintra is. Akárcsak más szektorokban, a cukrászdák, fagyizók által használt alapanyagok jelentős része származik külföldről - ha csak a 2024-es tortákat vesszük alapul, itthon nem "terem meg" a vanília, pisztácia, de még a fehércsokoládé sem.

A covidos éveket viszonylag jól átvészelte a szakmánk, talán leginkább az erős belföldi turizmusnak köszönhetően, de az idei évben, főleg a nyári hónapokban az előző év azonos időszakához képest nagyjából 10-20% körüli visszaesést jelentettek a tagjaink. Ez a visszaesés azoknál a vállalkozásoknál aggasztó igazán, akik idén még egy 10%-os áremelést is eszközöltek és ennek ellenére (vagy pont emiatt) forgalomcsökkenés tapasztalható náluk. Elértek megint az árak egy újabb lélektani határt, ami korábban az 1000 Ft-os küszöb volt. Most már az 1500 Ft-ot kell valahogy megértetni és elfogadtatni a vendégekkel

- mondta el lapunknak a cukrászdák helyzete és kilátásaik kapcsán Erdélyi Balázs. A Magyar Cukrász Ipartestület szakmai elnöke azt is hozzátette, hogy a nyugat-európai árakhoz képest, amelyek 4,5-5 eurótól indulnak, még mindig messze vagyunk, hiszen csak nagyon kevés üzletben eladható jelenleg egy 2000 forintos sütemény. "Érdekességnek megemlíteném, hogy még mindig csak a felébe kerül egy cukrászdai sütemény, mint egy éttermi desszert, pedig a legtöbb esetben sem beltartalmi, sem mennyiségbeli különbség nincs a kettő között" - világított rá a cukrászmester.

Az elmúlt 5 év valóban nagy kihívások elé állította a cukrászdákat, a KSH adatai alapján 2023 decemberére közel kétszáz cukrászdával működött kevesebb az országban, mint 2019 decemberében. Ez 4,9 százalékos csökkenést jelent. Az önálló vállalkozó által üzemeltetett cukrászdák körében pedig még nagyobb, 5,2 százalékos apadás figyelhető meg. A 2024-es évet azonban már kevésbé határozták meg a válságok, így remélhetően idővel a vendégek is visszatérnek majd a cukrászdákba, fagyizókba és hamarosan ismét növekedésnek indulhat a forgalom.

