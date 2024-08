Nem akar beindulni az olcsósodás a boltokban: ez most már örökre így marad?

Gyakorlatilag folyamatos még mindig a drágulás néhány terméknél, annak ellenére, hogy a kormány is annak fékeződéséről beszél. A termékek között olyanok is vannak, amelyeket a magyarok számára alapvetőnek számítanak. Braunmüller Lajos, az Agrárszektor főszerkesztője szerint a feldolgozók nem tudnak mit tenni, Nagypéter Sándor, a Délalföldi Kertészek Szövetkezetének (Délkertész) elnök-ügyvezetője viszont arra hívta fel a figyelmünket, hogy a zöldségek között olyan is több van, ami éppen hogy olcsóbb lett az elmúlt időszakban.

Habár folyamatosan hallhatjuk, hogy éves alapon is fékezésbe kezdett az élelmiszerek drágulási üteme, a KSH statisztikáiból azért egyáltalán nem ezt olvashatjuk ki. A tíz leginkább dráguló termék és szolgáltatás közül hat is élelmiszer, ráadásul olyanok, amik elég gyakran kerülnek a kosarakba - vagy legalábbis került, mert mint most kiderítettük, a magyarok most már többször is alaposan átgondolják, mit vesznek, és sok dologról lemondtak a 2022-ben indult brutális drágulási hullám kezdete óta.

A szakértőkkel most azt jártuk körbe, hogy pontosan mi okozhatja az egyes élelmiszerek drágulását. Miért van az, hogy bár folyamatosan a drágulás lassulását halljuk, mégis a pénztárcánkon érezzük, hogy egyre könnyebb lesz az egy vásárlás után? A szakértők pedig rá is világítottak, hogy ennek súlyos okai vannak - s hogy vége mikor lehet, szintén nem túl optimisták.

Tíz topdrágulóból hat is élelmiszer

Ha éves alapon vizsgáljuk a KSH friss adatait, akkor azt látjuk, hogy a kristálycukor tavaly és idén július között 57,5 százalékkal drágult. Ezt követte 33,7 százalékkal a 2,8 százalékos UHT tej, míg a dobogó harmadik fokára a csirkemellfilé állhatott 27,6 százalékos drágulással. Érdekesség, hogy annak ellenére, hogy az élelmiszerek drágulásának fékezéséről hallhatunk, éves alapon azért a 10 legjobban dráguló termék közül hat is élelmiszer.

A fenti grafikonon azt láthatjuk, hogy a sertéshús és a dobozos narancslé is benne vannak a leginkább dráguló termékek listájában, de a top 10-en kívül is sok élelmiszert találhatunk. A narancslé drágulásáról nemrégen írtunk egy hosszabb cikket, amit itt olvashatsz el újra:

Oka van a drágulásnak, és sok mindent nem vesznek már a magyarok

Braunmüller Lajos, az Agrárszektor főszerkesztője lapunk kérdésére azt mondta: mivel a költségnövekedés nem tervez megállni, nem lehet csodálkozni azon, hogy a termékek is drágulnak.

A sárgarépa kivételével minden felsorolt termék valamilyen fokon feldolgozott, a drágulás döntően a feldolgozók költségnövekedése miatt van. A dráguló energia, a nagyobb munkabér-kiadások és a növekvő EPR-költség, valamint a drága üzemanyag emeli az élelmiszeripar kiadásait, amelyeket kénytelen valamilyen fokon érvényesíteni az átadási áraiban az ágazat

- mondta a főszerkesztő. Hozzátette még azt is, hogy a sertéshúsnál sokáig nem lehetett drágulást eszközölni, mostanra azonban igen, de ezt már a vásárlók is megérzik.

A sertés ára hosszú időn keresztül aránylag magas volt, vagyis a feldolgozók drágán vették az alapanyagot, emellett ráadásul minden egyéb költségük is nőtt. Sokáig azonban nem tudtak áremelést érvényesíteni a kereskedelemmel folytatott tárgyalásokon, mára azonban ezt az igényt (feltehetőleg csak részben) sikerült átvinni az átadási árakba

- világosított fel Braunmüller Lajos.

A főszerkesztő még arra is rávilágított, hogy a drágulásnak persze meg is lett a maga eredménye: a vásárlók még mindig kétszer-háromszor is meggondolják, hogy mit vásárolnak - sok termék esetében sokaknál ez nullára csökkent ugyanis.

Egyértelműen látszik az elmúlt évek fogyasztási válságában, hogy a vásárlók lényegesen kevesebbet vásárolnak a különböző termékkategóriákból. A prémiumnak számító kategóriákban persze nagyobb a visszaesés, de látható, hogy mennyiségben még az alapvető élelmiszerekből is kevesebbet vásárolnak. Ennek oka nem az, hogy ténylegesen kevesebbet fogyasztanak, hanem valószínűleg kevesebb megy pocsékba. Sokkal jobban odafigyelnek a vásárlók a döntéseikre és bizony kevesebbet vesznek még az alapvető termékekből is

- fejtette ki Braunmüller Lajos.

Sok termék lett olcsóbb a zöldségek közül

Nagypéter Sándor, a Délalföldi Kertészek Szövetkezetének (Délkertész) elnök-ügyvezetője a Pénzcentrum megkeresésére azt mondta: számos olyan zöldségféle van most is, aminek nem nő, hanem épp ellenkezőleg, csökken az ára.

A frisspiaci zöldségek tekintetében -paprikafélék, paradicsomfélék, kígyóuborka stb – estében amennyiben megnézzük az elmúlt évet, akkor mindenki azt tapasztalhatja, hogy árcsökkenés volt egész évben az előző évhez képest. Ezek az árcsökkenések már a pulton is tapasztalhatóak voltak, ami azt is jelenti, hogy a termelőnek jelentős áresése következett be. A paprikafélék estében legalább 5-7%-os árcsökkenés, míg a paradicsomok esetében a több mint 20%-os termelői árvisszaesés is tapasztalható időarányosan. A jelenlegi fogyasztási válságban, ami egész Európára igaz, hogy ugyan nincsenek értékesítési gondok a mennyiségi oldalról, viszont az árak alakulásáról már nem lehet mondani túlságosan jó véleményt

- mondta az elnök. Azt is hozzátette, hogy a vásárlóerő is áraknak megfelelően alakul: vagyis ahol csak lehet, az emberek spórolnak. Ennek a végeredménye az, hogy a drágább terméket ma már lehetetlen eladni.

A fogyasztók vásárlóerejének a szűkülése okán az ár egyre csökken. A 2023-ban elkezdődő inflációs válság komolyan érződik a háztartások pénztárcáin, a zöldségek árai pedig a 2021-2022-es árszintre mentek vissza. Tőlünk ugyan olcsóbban veszik át az áruházláncok a termékeinket, de ez nem feltétlenül jelenik meg a fogyasztói árakban. Egy biztos, akció nélkül nincs érdemi fogyasztás. Ebben az akciózásban pedig az áruházláncoknak elévülhetetlen szerepük van. Az akciózással az áruházláncok jelentős árrésről mondanak le úgy, hogy nem olyan mértékben csökken a beszállítói ár. Jómagam hetente jegyzem az árrések alakulását, már csak azért is, mert az áruházláncokat különadókkal is sújtották, tehát egyfajta kényszerpályán mozognak ők is. Mondhatom tehát, hogy egyikünk sincs irigylésre méltó helyzetben. Öt áruházlánchoz szállítunk be rendszeresen, közvetlenül érzékeljük mindenki helyzetét. Ha nem tudnánk ennyi helyre értékesíteni, akkor eléggé nagy bajban lennénk. Valamint az is tény, hogy a belföldi piacon magasabb árakat tudunk érvényesíteni, mint a külpiacokon

- mondta még erről Nagypéter Sándor.

A Pénzcentrumon nemrégiben írtunk ismét arról, hogy a lakosság különböző rétegei mennyire érzik meg azt, hogy nem hajlandó beindulni az olcsósodást. A legjobban - nem meglepő - a nyugdíjasokat érinti. Ezt a cikket itt olvashatod el újra:

