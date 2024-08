Brutál akciókat robbantottak az irodák nyár végére: így utazhatsz több száz ezer forinttal olcsóbban

Az utazás sosem volt olcsó mulatság, de a pandémia után még mélyebben a zsebünkbe kell nyúlnunk, ha nyaralni szeretnénk. Miközben a repülőjegyek és szállások ára egyre emelkedik, a szeptemberi hőség és a last minute lehetőségek új perspektívát nyújtanak a nyaralni vágyóknak. Azok, akik most döntenek, még mindig fantasztikus ajánlatokra bukkanhatnak: Törökország, Görögország vagy akár Zanzibár is várja a későn ébredő utazókat jelentős kedvezményekkel. Albánia pedig egyre népszerűbb úti célként csábítja a Balkán báj szerelmeseit.

Egy nyaralás sosem volt éppen olcsó mulatság, ám a pandémia után még többe kerülnek a repülőjegyek és a szállások is szerte a világban. Nem is csoda, hiszen az élményszerzés egyre fontosabb az emberiségnek. A nyaralások átlagárai idén nagyjából 10-15 százalékot emelkedett, legalábbis a csomagban vásárolt utaké – erről több alkalommal is beszámoltunk a Pénzcentrum oldalán.

A first minute az új last minute, a szeptember pedig az új július – ilyen és ehhez hasonló hangzatos frázisokkal gyakran találkozhatunk, de persze ezeket nem kell feltétlenül elhinni. Az utazási irodák nyilván szeretik, ha már februárban lefoglaljuk és ki is fizetjük a nyári nyaralásainkat, óriási kedvezményeket adnak akkor még, de annak sem kell kétségbe esnie, aki csak mostanában döntené el, hol nyaralna idén nyáron, esetleg ősszel. Hiszen a másik felkapott szófordulat, miszerint a szeptember az új július, egyre közelebb áll a valósághoz, elég ha csak az elmúlt pár nap hőséghullámára gondolunk. Szeptemberben, októberben, sőt még novemberben is sok népszerű nyaralóhelyen van még strandidő, ami kitágítja a lehetőségeket.

Las minute ajánlatok

Lényeg, hogy augusztus végére rengeteg jó ajánlat bukkan fel, és adott esetben több száz ezer forinttal is olcsóbban utazhat aki elég bevállalós hozzá és gyorsan be tud csomagolni.

Albánia évről évre egyre népszerűbb úti cél, akit nem elriaszt, hanem inkább vonz a 'balkán báj', az semmiképp se hagyja ki Albániát úti céljai közül. Közvetlen járattal elérhető egész nyáron, két tenger is mossa partjait, de a hegyek szerelmesei is megtalálják itt a nekik megfelelő kikapcsolódást. Az Itaka ajánlatában 429 090 forint helyett fejenként 281 990 forintért tölthetünk el 8 napot egy 4 csillagos hotelben all inclusive ellátással Durres városában.

A Kartagoval a török riviérára utazhatunk elképesztően jó áron: augusztus 23-30-ig all inclusive ellátást kapunk egy 4 csillagos hotelben 199 900 forintért, ami 35 százalékkal olcsóbb mint az eredeti ár. Az árban a repülőjegy és a transzferek is benn vannak.

Az Ibusz ajánlatában egy görög apartmanházat bérelhetünk ki egy hétre Pargaban fejenként 99 900 forintért, ha hárman megyünk. Az árban benne van a repülőjegy is, ellátás viszont értelemszerűen nincs. Az eredeti ár 239 900 forint/fő.

Aki szeretne ennél messzebbre menni, az most óriásit szakíthat, ha Zanzibár felé veszi az irányt ősszel. Az Itaka ajánlatában fejenként több százezer forintot is spórolhat: egy 8 napos nyaralás tengerparti szállodában all inclusive ellátással fejenként 1 412 090 forint helyett 849 990 forintba kerül, ami 562 ezer forint megtakarítást jelent.

