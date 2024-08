Itt a friss pesti dugótáblázat: órákat spórolhatsz, ha ekkor inkább nem indulsz útnak a fővárosban

Csütörökön délután és kedd reggel a legrosszabb közlekedni Budapesten, ekkor vannak a legnagyobb dugók - derült ki egy navigációs cég adataiból. A 2023-as év legzsúfoltabb napja a magyar fővárosban december 6-a volt, amikor majdnem 26 percbe telt megtenni 10 kilométert a belvárosban.

A tavalyi évben csökkent az átlagos dugóban töltött idő Budapest belvárosában: a TomTom navigációs cég adatai szerint a 10 km megtételéhez szükséges átlagos idő 30 másodperccel csökkent a fővárosban. Összességében a magyar fővárosban tavaly átlagosan 21 perc és 10 másodperc alatt lehetett 10 kilométert megtenni, ezzel Budapest a világ 58. legdugósabb városa volt. A 2023-as év legzsúfoltabb napja a magyar fővárosban december 6-a volt, amikor majdnem 26 percbe telt megtenni 10 kilométert a belvárosban.

Mint kiderült, ha valaki napjában 20 kilométert autózott Budapest belvárosában, akkor az év során összesen 405 órát tölthetett a forgalomban, átlagosan 171 órát ült a dugóban az, aki a csúcsforgalomban közlekedett - azaz 7 napot és 3 órát. De mindez több mint 14 órával kevesebb, mint amennyi 2022-ben volt.

A navigációs adatok alapján kiderült, hogy 2023-ban a fővárosban reggel 7 és 9 között tart a csúcsforgalom, délután pedig 3-kor már erősödik a dugó, és egészen 6 óráig nagy a forgalom az utakon. Kivéve pénteken, amikor már délután 1 óra körül elkezd emelkedni a 20 kilométerre jutó utazási idő. Összességében egy átlag autós, aki 20 kilométert ingázik, tavaly. Azt is megnézték, hogy mely időszakban ajánlott leginkább elkerülni Budapestet:

a legnagyobb dugó 2023 nagy átlagát nézve csütörtökön délután 4 és 5 között volt, ekkoriban 20 kilométer megtétele átlagosan több mint 57 perc volt a belvárosban.

Íme a részletes belvárosidugótáblázat:

Mennyi idő volt 20 kilométer megtétele Budapest belvárosában 2023-ban a hét egyes napjain. Forrás: TomTom

Az is kiderült, hogy valamivel nagyobb a torlódás a délutáni csúcsban, ekkor 20 kiliméter megtételéhez 54 perc kellett átlagosan tavaly, míg a reggeli dugóban ugyanekkora távolság 51 perc alatt volt meg.

A pesti külvárosban a legrosszabb időszak a kedd reggel volt, 8 és 9 óra között több mint 33 perc alatt lehetett megtenni 20 kilométert az éves átlagok szerint.

A külvárosban közlekedők esetében egyébként nem volt különbség a reggeli és az esti csúcsidőszak között, mindkét esetben átlagosan 31 percbe telt megtenni 20 kilométert. Aki csak a külvárosban, de csúcsidőben autózott, az összesen 77 órát töltött a dugóban tavaly, ami 3 napot és 5 órát jelent - ez 5 óra 2 perccel kevesebb mint 2022-ben volt.

Íme a dugótáblázat a külvárosi részeken:

Mennyi idő volt 20 kilométer megtétele Budapest külvárosában 2023-ban a hét egyes napjain. Forrás: TomTom

A vizsgált, 225 európai város közül Budapest a 28. a dugók tekintetében, hasonló a helyzet a magyar fővárosban is, mint Lipcsében, Krakkóban, Bécsben vagy akár Firenzében. A navigációs cég rangsora szerint a legnagyobb dugók 2023-ban Londonban voltak. A brit fővárosban egy tipikus 10 km-es utazás átlagos ideje 2023-ban 37 perc és 20 másodperc volt. Ez egy perccel több, mint 2022-ben, és azok számára, akik csúcsidőben ingáznak reggel és este 10-10 km-t, a helyzet még rosszabb. Ezek a sofőrök naponta egy óra és 28 percet töltenek a forgalomban, és naponta körülbelül 38 percet veszítenek idejükből a dugók miatt.

A második legdugósabb város Dublin volt tavaly, ahol 10 kilométer megtételéhez 29 perc 30 másodperc kellett, és a szám szintén 1 perccel rosszabb lett, mint 2022-ben volt. 26 perc feletti időket mértek Milánóban, Bukarestben, Brüsszelben, Rómában és Párizsban is, úgyhogy innen nézve a pesti dugóhelyzet nem is annyira rossz. Főleg ha azt is hozzávesszük, hogy az összes felsorolt városban nőtt a 10 kilométer megtételéhez szükséges idő.

A lista végén Taranto áll, amely Olaszország Puglia régiójának második, Dél-Olaszország harmadik legnagyobb városa, itt 10 perc és 20 másodperc volt megtenni 10 kilométert tavaly, a második legkevésbé dugós város Middlesbrough lett, de a csehországi Ostravában vagy a belgiumi Charleroiban sem sokkal rosszabb a helyzet.

Címlapkép: Balogh Zoltán, MTI/MTVA