Tömeges visszahívást rendelt el a Magyar Suzuki: baj van az Esztergomban gyártott autókkal, a tied is köztük van?

Szánthó Péter Link a vágólapra másolva

Tömeges visszahívást rendeltek el a 2019 óta Magyarországon gyártott Suzuki Vitarák és S-Crossok körében a hibás párolgásszabályozó rendszer miatt - erről kapott egy levelet a Pénzcentrum olvasója is. A gyártó értesítése szerint pótalkatrészt egyelőre nincsen, folyik a beszerzés, majd később értesítik az autótulajokat arról, hogy mikor lehet a szerelőhöz menni. A visszahívás már az Európai Bizottság adatbázisában is megjelent. Azt nem tudni, hogy pontosan hány autót érint az ügy, de ez a két modell gyakorlatilag évek óta vezeti a hazai eladási statisztikákat, így akár tízezres nagyságrendről is szó lehet.

