Magas sugárzást adnak ki ezek a mobiltelefonok: itt a 2024-es friss lista - a tiéd köztük van?

A német sugárzásvédelmi hivatal legfrissebb mérései szerint jelenleg az Allview 7Pro mobilkészüléke bocsátja ki a legmagasabb rádiófrekvenciás sugárzást jelenleg, de dobogós a Motorola és a Telekom egyik saját készüléke is. A top20 legsugárzóbb mobil között pedig találhatunk Asus, OnePlus és Samsung készüléket is. Fontos persze kiemelni, hogy a listán szereplő legsugárzóbb mobil is az EU-ban meghatározott határértéke alatt van, bár vannak olyan készülékek, amik az Egyesült Államokban már nem mennének át a rostán. A legnagyobb itthoni kedvenc márkák közül átlagba a Xiaomi készülékei sugároznak legkevésbé.

A 100 lakosra jutó mobilelőfizetések száma 2024 első negyedévére elérte a 149-et Magyarországon. A fejlődés pedig dinamikus, ugyanez az arányszám például 4 éve még csak 131 volt. Egyre több magyarnak van tehát előfizetése, és bár egy mobilhoz több előfizetés is tartozhat, ahogy sok okostelefont használhatnak mobil-előfizetés nélkül is, amivel párhuzamosan egyre több a mobilok száma is. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Igen ám, csakhogy a mobiltelefonok sugároznak, ez persze nem újdonság, viszont az, hogy egyre többen, egyre több időn át, ráadásul egyre fiatalabbak is tömegével használják, aggodalomra adhat okot. Nem minden esetben meggyőzően, de a tudomány mai álláspontja szerint ugyanis a rádiósugárzás összességében nem éppen tesz jót az emberi szervezet számára, potenciálisan veszélyes is lehet rá. De mi is pontosan ez a sugárzás? És egyáltalán hogyan mérik? Mostanra számos tanulmány készült arról, hogy a tudósok megértsék, az emberi szervezetre pontosan milyen kockázati hatása is van a rádiófrekvenciás sugárzásnak (RF sugárzás). A SAR (fajlagos elnyelési tényező) mérését pontosan azért vezették be, hogy szabályozzák az embereket érő sugárzási szinteket, és minimalizálják az esetleges kockázatokat. Magyarán mondva létezik egy szám, amivel megvizsgálhatjuk, hogy bizonyos mobiltelefonok mekkora sugárzást bocsátanak ki a fejünkre, miközben azok a közvetlen közelében vannak. Melyek a legsugárzóbb mobilok 2024-ben? A Német Szövetségi Sugárvédelmi Hivatal (BfS) hosszú idők óta frissíti mobilos listáját, amin az aktuális modellek mellett a korábbi készülékekről is közlik, azoknak mekkora a sugárzásuk. A SAR értéket watt per kilogrammban (W/kg) mérik, ami a fülön mérve azt jelzi, hogy mennyi energiát nyel el a fej, miközben a készüléket a fül mellett tartva használják. A hivatalos lista jelenleg (idén tavasszal frissítették utoljára) 609 modellről informál, ám a régi modellekkel együtt több mint 4000 készülékről lehet adatot találni. A lista ismertetése előtt érdemes azt is tudni, hogy a SAR értéket laboratóriumi körülmények között mérik, ahol a telefon a maximális teljesítményen működik, és különböző helyzetekben tesztelik. Fontos megjegyezni, hogy az Európai Unióban a SAR határérték 2 W/kg (10 grammos testszöveten mérve), míg az Egyesült Államokban az FCC által meghatározott határérték 1,6 W/kg (1 grammos testszöveten mérve). A listáról láthatjuk, hogy jelenleg az Allview P7 Pro készülék a leginkább sugárzó azok közül a készülékek közül, amiknek az értékét ellenőrizte a német sugárvédelmi hivatal. A sugárzás értéke 1,82 W/kg, ami például még az EU-s határérték alatt van, de az USA-ban már megbukna a telefon. A tengerentúlon ugyanígy járna a Motorola Edge (1,7949W/kg), a Telekom T Phone Pro (1,7649W/kg), az Allview X4 Soul és a WIKO Jerry 3 elnevezésű készüléke. Jelent pillanatban tehát ez az öt leginkább sugárzó készülék a hivatal szerint. De a top20-ba befértek olyan neves gyártók készülékei, mint az Asus ROG vasai, amik gyakorlatilag nagyon erős gamer telefonok, de a top10-ben találjuk a népszerű OnePlus 6T-t is. Miközben az itthon legnépszerűbb Samsung készülékei közül egy került a 20 legsugárzóbb telefon közé, mégpedig a Galaxy A23 5g (1,49W/kg). Illetve a híresebb márkák közül megtalálható itt a HTC U12 life nevezetű készüléke is (1,48W/kg). Mi a helyzet a legkapósabbakkal? Az összesített listán túl kíváncsiak voltunk arra is, hogy Magyarország legkeresettebb márkái közül melyek a legsugárzóbbak, és hogy ezeken mekkora értéket mért a sugárvédelmi hivatal. A legfrissebb adatok szerint jelenleg a hazai mobilpark legnagyobb szereplője a Samsung, több mint 40 százalékos részesédessel, amit a Xiaomi követ közel 24 százalékkal. Harmadik helyen az Apple a maga megtépázott 14,3 százalékával. Mivel összesen ez a 3 gyártó szerepel itthon 10 százalék felett, ezért ezeknek néztük meg, melyik a top5 legsugárzóbb készülékük. Kezdjünk az itthon piacvezető Saumsunggal, ahogy fentebb írtuk, náluk a legsugárzóbb telefon a Galaxy A23 5G, ami az összesített top20-as listába is befért a maga 1,49W/kg-os adatával. Második, harmadik és negyedik helyen sorrendben a gyártó Z Fold 4, 5, 6-os készüléke zárt, amit az S22 és az A14 5G követett. A második Xiaomi legtöbb készülékének jelenleg 1-es a W/kg mutatója, ráadásul ezt rengeteg olyan termék követi, aminek vagy 0,99-es vagy 0,9-es. Ezzel a három gyártó közül összességében, átlagosan ők a legkevésbé sugárzók. Persze nem volt ez mindig így, például a már kifutott Mi A1 sugárzása sokkal magasabb, 1,75W/kg volt. Az Apple készülékei közül sincs jelenleg olyan, ami akár az 1,4W/kg-s RF-sugárzást elérni, de a top5 legsugárzóbb mobil közül az iPhone 7-es különböző szériái közül ott van 4, az egyik iPhone 8-as modelljük mellett. Az iPhone 12-13 Pro viszont már csak 0,99 W/kg-s sugárzást bocsát ki, ahogy a legtöbb modell is megáll 0,98-0,99-nél. JÓL JÖNNE 2,7 MILLIÓ FORINT? Amennyiben 2 676 013 millió forintot igényelnél 84 hónapos futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót, havi 47 769 forintos törlesztővel az UniCredit Bank nyújtja (THM 13,10 %), de nem sokkal marad el ettől a CIB Bank 47 901 forintos törlesztőt (THM 13,20%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x) Mennyire veszélyes az RF-sugárzás? A fülön (fejen) mért SAR azt méri, hogy a fej és a fül mennyi rádiófrekvenciás energiát nyel el, amikor a telefont a fülünknél használjuk telefonálás közben. Ez az érték különösen fontos, mivel a rádiófrekvenciás sugárzás leginkább a fejhez közeli részeket érinti. De pontosan mit tudunk ma? Az RF-sugárzással kapcsolatban számos tanulmány készült, hogy megértsék annak potenciális egészségügyi hatásait. Ám ezidáig az RF-sugárzás és az egészségügyi hatások közötti kapcsolatok nem mindig egyértelműek. De nézzük milyen potenciális negatív hatásai lehetnek: Rákos megbetegedések Agydaganat: Az egyik legnagyobb aggodalom az, hogy a mobiltelefonok használata növelheti az agydaganat kialakulásának kockázatát. Néhány tanulmány összefüggést talált a hosszú távú, intenzív mobiltelefon-használat és bizonyos típusú agydaganatok (például glioma vagy akusztikus neuroma) között, de ezek az eredmények nem egyértelműek, és más kutatások nem erősítették meg ezt a kapcsolatot. Nemzetközi Rákkutatási Ügynökség (IARC): A WHO alá tartozó IARC 2011-ben az RF sugárzást „lehetségesen rákkeltő” kategóriába sorolta (2B kategória), ami azt jelenti, hogy van némi bizonyíték a rákkeltő hatásra, de ez nem egyértelműen bizonyított. Fejfájás, szédülés és egyéb neurológiai tünetek Néhány felhasználó arról számolt be, hogy gyakori mobiltelefon-használat során fejfájást, szédülést, fáradtságot és koncentrációs nehézségeket tapasztalnak. Bár ezek az összefüggések nem bizonyítottak egyértelműen, és nehéz megállapítani, hogy a tünetek közvetlenül a sugárzásnak tulajdoníthatók-e. Alvászavarok Egyes tanulmányok arra utalnak, hogy a mobiltelefonok által kibocsátott RF sugárzás befolyásolhatja az alvásminőséget, különösen akkor, ha a telefont lefekvés előtt használják, vagy az ágy mellett tartják bekapcsolva. Az alvási mintázatokban bekövetkező zavarok hosszú távon egészségügyi problémákhoz vezethetnek. Spermiumok minősége Néhány kutatás azt sugallja, hogy a mobiltelefonok által kibocsátott sugárzás hatással lehet a férfiak spermiumainak minőségére és mennyiségére, különösen akkor, ha a telefont a nadrág zsebében hordják. Ezen eredmények megerősítése azonban további kutatásokat igényel. Híres tanulmányok az RF-sugárzásról INTERPHONE Study: Ez egy nagyszabású nemzetközi tanulmány, amelyet a WHO támogatott, és az RF sugárzás és az agydaganatok közötti kapcsolatot vizsgálta; Danish Cohort Study: Egy másik nagy tanulmány Dániában, amely nem talált összefüggést a hosszú távú mobiltelefon-használat és az agydaganatok kialakulása között; National Toxicology Program (NTP) Study: Az Egyesült Államokban végzett NTP állatkísérletek azt találták, hogy nagy dózisú RF sugárzás (magasabb, mint ami a mobiltelefonok esetében éri az embereket) növelheti bizonyos típusú daganatok kialakulásának kockázatát patkányokban. Mit tudunk akkor pontosan? Az eddigi kutatásokból sejthetjük, a mobiltelefonok sugárzása potenciálisan negatív egészségügyi hatásokkal járhat, különösen hosszú távú, intenzív használat esetén. Azonban a tudományos közösség még nem állapított meg egyértelmű ok-okozati összefüggést a mobiltelefonok használata és komoly egészségügyi kockázatok között. Ettől függetlenül az ajánlások szerint érdemes figyelni az óvintézkedésekre, például olyan egyszerűekre, minthogy a készülékeket a testünktől tartsuk távol, ha nem használjuk azokat. Vagy ha telefonálunk, használjunk fülhallgatókat, vagy egyszerűen csak használjuk kevesebbet a készülékeket addig, amíg további kutatások fényt nem derítenek ezekre a kritikus kérdésekre. Jön a REA 2024 SUMMIT! REA 2024 SUMMIT – Powered by Pénzcentrum (REA, azaz Real Estate Agent) a hazai ingatlanközvetítői szektor meghatározó szakmai rendezvénye. 