Megkezdődött a nyári szünet 2024-ben: mutatjuk, meddig tart - menetrendek, munkaszüneti napok, fontos dátumok

A csillagászati nyár már június 20-án megkezdődött, június 21-én pedig az utolsó tanítási nappal véget ért a 2023/2024-es tanév. A következő tanév a hivatalos közlés szerint 2024. szeptember 2-án kezdődik majd. Sokan gondolják, hogy a nyári szünet dátuma csak a diákok és szülők számára lehet érdekes, pedig közvetett módon rengeteg lakost érint. A nyári szünetben változnak a menetrendek, elkezdődik a szabadságolások időszaka, sokkal többen utaznak - ez érezhető lehet az utak, boltok, vendéglátóhelyek forgalmában is. Az ügyintézési idők szintén megnyúlhatnak és általában is számítani kell arra, hogy sokan vannak ilyenkor szabadságon minden munkahelyen. Mutatjuk a legfontosabb dátumokat, a következő hosszú hétvégéket, tudnivalókat.

A nyári napforduló után az északi féltekén kezdetét vette a csillagászati nyár. Az év legrövidebb éjszakája, június 20-a után idén egészen december 21-ig rövidülnek majd a nappalok. Ezt viszont nem fogjuk elkezdeni azonnal érzékelni: még sokáig számolhatunk sok világos órával, mire éreznénk a nappalok rövidülését.

Mikor kezdődik és meddig tart a nyári szünet 2024-ben? Mikor kezdődik a tanítás?

A nyári szünet időpontja csaknem egybeesett a napfordulóéval: a 2023/2024-es tanév 2024. június 21-ig, péntekig tartott, ez volt az utolsó tanítási nap. A pontos dátumok még a 2023. augusztus 22-én a Magyar Közlönyben megjelent 2023/2024-es tanév rendjéből derültek ki. Már azt is tudjuk, hogy a 2024/25-ös tanév 2024. szeptember 2-án kezdődik majd és 2025. június 20-án ér véget.

Az őszi szünet dátuma a 2024/2025-ös tanévben: az utolsó tanítási nap 2024. október 25. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2024. november 4. (hétfő).

dátuma a 2024/2025-ös tanévben: az utolsó tanítási nap 2024. október 25. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2024. november 4. (hétfő). A téli szünet dátuma a 2024/25-ös tanévben: az utolsó tanítási nap 2024. december 20. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2025. január 6. (hétfő).

dátuma a 2024/25-ös tanévben: az utolsó tanítási nap 2024. december 20. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2025. január 6. (hétfő). A tavaszi szünet dátuma a 2024/2025-ös tanévben: az utolsó tanítási nap 2025. április 16. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2025. április 28. (hétfő).

Minden további tudnivaló a 2024/2025-ös tanévről itt olvasható.

A nyári szünethez igazodva a magyar strandokon, fürdőkön is megkezdődött a főszezon: a belépős vízparti helyeken mára már szinte mindenhol fizetni kell a strandolásért, illetve a fürdők is megnyitották kapuikat.

Nyári menetrendek a vasúton, buszon

Tanítási szünetben szinte minden vonalat érint a menetrendváltozás. A helyi menetrendekért érdemes felkeresni a helyi szolgáltatók oldalát, illetve a kihelyezett tájékoztatókat követni.

A MÁV és a Volán is módosította a menetrendjét a főszezon kezdetétől, amely egybeesik a vakáció kezdetével. Ekkor járatja csúcsra a balatoni forgalmat a MÁV-VOLÁN-csoport: június 22-től kezdődően ugyanis a jelenleginél is több vonatot, IC-kocsit és motorvonatot állítunk forgalomba, ezáltal még több férőhely áll majd az utasok rendelkezésére. A népszerű turisztikai úti célokat sűrűbb közlekedéssel kiszolgáló menetrend szeptember 1-jéig lesz érvényben, azt követően pedig utószezoni menetrenddel nyújtják meg a nyarat az előszezonihoz hasonló kínálattal szeptember 22-ig.

A főszezonban a Volánbusz helyi, helyközi járataival, valamint az ország számos térségéből biztosít közvetlen eljutást a magyar tengerhez, illetve annak térségében, megkönnyítve nyaralók és kirándulók közlekedését. A tavalyi évhez hasonló kínálattal, járatsűrűséggel és szolgáltatásokkal várják az utazókat idén is a Balaton partjára. Több kerékpárszállítási lehetőséggel és nagyobb személyzettel készültek a június 22-vel induló főszezonra.

Az utóbbi években a főváros és a Balaton közötti megszokott járatokon kívül (pl. Balaton és Tópart InterCityk, Déli->Parti InterRégiók, Kék Hullám InterCityk, Katica InterRégiók, Vízipók sebesvonatok) június 22-vel közvetlen vonatok indultak a keleti, délkeleti vármegyékből is a Balatonhoz. A kerékpárosok számára egységes tarifával, a garantált férőhely érdekében minden balatoni járat esetében kerékpárhelyjegy váltási kötelezettséggel és jelentősen növelt kapacitással készülünk.

További információk a MÁV-Csoport honlapján olvashatók.

Változik a boltok nyitvatartása is

Rengeteg magyarországi bolt nyitvatartása változik meg a nyár beköszöntével. Főleg a Balaton és egyéb frekventált üdülőhelyeken érdemes mindig megnézni, meddig is van nyitva egy-egy üzletlánc helyi egysége. A Balaton környékén sokan például 22 órakor zárnak, de van olyan bolt is, ami 23 óráig is nyitva tart. Ráadásul a reggeli nyitás is sok esetben 06:00-06:30-ra előre tolódik. Mutatjuk a Lidl, a Penny, az Aldi, a Tesco és a Spar nyári nyitvatartási rendjét:

Munkaszüneti napok és hosszúhétvégék 2024-ben

Több mint egy hónapja volt már a pünkösd, és még augusztusig kell várni a következő hosszú hétvégére. Lássuk, mit tartogat még a 2024-es év pihenés terén!

augusztus 20. - Az államalapítás ünnepe keddre esik, a megelőző hétfőt kiadják munkaszüneti napnak, ezt augusztus 3-án szombaton kell ledolgozni. Így négynapos hosszúhétvége lesz az augusztus 20-i.

A ledolgozandó szombatra is érdemes figyelni! Aki ezen a napon mégsem dolgozik, jó ha tudja, a hivatalok, rendelők ugyanúgy nyitva vannak, de ügyfélből, betegből jóval kevesebb fordul meg. Érdemes lehet, aki meg tudja tenni, erre a szombatra időzíteni az elintéznivalókat.