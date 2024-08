Itt a friss toplista, ezek most a legolcsóbb utcák Budapesten: hihetetlen, de potom pénzért mennek a lakások

Csepely-Sulyok Georgina Link a vágólapra másolva

Ahogy felkapott, drága helyszínek, utcák is vannak minden városban, úgy a legkevésbé divatos lokációkat is meg lehet nézni, ahol alapvetően jóval kedvezőbb áron vásárolható ingatlan. A Pénzcentrummal a legtrendibb utcák után, most Budapest legolcsóbb utcáit gyűjtöttük össze és megkérdeztünk szakértőket is a listán szereplő helyekről.

Nyári cikksorozatunkban régiónként vizsgáltuk a települések népszerűségét a lakosságszámának növekedése alapján, illetve a legdrágább városokról is írtunk. Ezt követően foglalkoztunk Budapest kultikus helyszíneivel, amelyeket turisták tömegei keresnek fel és olyan helyeket is bemutattunk, ahová a kiváló közlekedés, csúcs-infrastruktúra, gyönyörű panoráma vagy éppen a családias környezet vonzza az otthonkeresőket. Kérdéses, hogy a legdrágább valóban a legjobb-e. A legdivatosabb utcákat felsorakoztató listánk alapjául a négyzetméterárakat vettük, hiszen a nagy kereslet és a bővülő igények szépen fel tudják forgatni a piacot. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Legdrágább környéknek a 12. kerületi Költő utca bizonyult, ahol 2,5 millió forint volt a 2022-es évben értékesített ingatlanok átlagos négyzetméterára a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) Ingatlanadattára szerint. Már ebben a cikkben is megemlítettük legolcsóbb utcát is, amely az akkori statiszikák alapján a X. kerületi, Hős utca volt, 223 ezer forintért négyzetméterenként. Kíváncsiak voltunk az „olcsósági” lista további helyszíneire is, hátha megtaláljuk a zsebbarát fővárosi lakásvásárlás titkát. A TOP10-be kerülő utcák nem okoztak nagy meglepetést. Általánosságban elmondható, hogy azok a helyszínek szerepelnek, ahol kevesebb adásvételt bonyolítottak le és ritkábban keresik a vevők, mivel kevésbé központi helyen fekszenek. A 2022-es KSH adatok alapján a legolcsóbb TOP10-es lista (utca, átlagos négyzetméterár-ezer forint/négyzetméter): X. kerület, Hős utca: 223 XVI. kerület, Rákoczi út: 298 X. kerület, Gitár utca: 313 XVIII. kerület, Jegenye fasor: 368 XVII. kerület, Péceli út: 380 XXI. kerület, Posztógyár köz: 384 X. kerület, Tárna utca: 391 XX. kerület, Zrínyi utca: 434 XXIII. kerület, Táncsics Mihály utca: 453 XVIII. kerület, Batthyány Lajos utca: 459 További utcák, amelyek épphogy lecsúsztak a legolcsóbb 10-ből: X. kerület, Szállás utca: 462

XX. kerület, Határ út: 470

XXIII. kerület, Grassalkovich út: 480

IV. kerület, Ambrus Zoltán utca: 484

XVII. kerület, Körömvirág utca: 487

X. kerület, Fokos utca: 487

XVII. kerület, Várvíz utca: 489

XX. kerület, Sárrét utca: 494

VIII. kerület, Reguly Antal utca: 495

XX. kerület, Frangepán utca: 497 Kérdésünkre, hogy miért pont ezek az utcák kerültek fel a listára az Otthon Centrum szakértője elmondta, hogy szinte mindegyik külső, pesti kerületben található, hosszú utca, amely jelentős átmenőforgalommal bír (például: Grassalkovich út, Határ út, Gitár utca). Ezek pedig nyilván csökkentik az értéküket. Hozzáfűzte, hogy a felsorolásban akad néhány beljebb elhelyezkedő utca is, de ezek a köztudatban kevésbé jó környéknek számító városrészeken, mint a Tisztviselőtelepen található Reguly Antal utca vagy a Hős utca. Tisztázandó azonban, hogy azért is alakul így a lista, mert KSH csak olyan utcáról közöl adatokat, ahol legalább három tranzakció történt. Országszerte 77 ezer adásvételt vettek figyelembe, de fontos, hogy ez a 2022-es évi összes adásvétel 56%-a, tehát közel minden második adásvétel olyan utcában történt, ahonnan a KSH nem közölt adatot” – emelte ki a módszertannal kapcsolatban a szakértő. Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x) Benedikt Károly, a Duna House PR és elemzési vezetője szerint sincsenek nagy meglepetések a listán szakmai szemmel. A felsorolt utcák zöme iparterületek, gyártelepek közelében helyezkednek el, de van köztük olyan is, amely végig vasúti sín mellett fut. A kerületek is, amelyekben az említett helyek találhatóak a legolcsóbbak közé tartoznak, mint Soroksár, Pesterzsébet vagy Csepel. Kíváncsiak voltunk arra is, hogy két évvel a lista kiadása után, egy 2024-es TOP10-nél számíthatnánk-e jelentős változásokra. Nem valószínű. A felsorolt utcák mindegyike olyan területen található, ahol kevés újdonság történt az elmúlt két évben, kevés új projekt indult, amely alapvetően változást hozott volna” – fogalmazott. Nem számít nagy változásra Benedikt Károly sem, aki szerint az elmúlt két évben nem voltak a jelölt területeken kiugró áremelkedést okozó beruházások vagy éppen jelentősebb városrehabilitációs fejlesztések. Meg kell említeni viszont a Hős utcát, amely, ha mostanra még nem is, de pár éven belül kikerülhet a listából, hiszen a problémás, hírhedt lakótömböket felszámolta a főváros és az utca elhelyezkedése pedig a közeli villamosvonallal nem indokolja majd az alacsony árazást a rehabilitációs folyamatok után. A szakértők szerint még érdemes kiemelni a Péceli utat, amely összeköti a várost az agglomerációval. Kiemelt forgalma miatt kevésbé keresett lakhatási célra, de éppen a könnyű megközelíthetőség miatt alkalmas lehet üzleti célra, üzlethelyiségek, raktárak kialakítására.

