Bemondta Gulyás Gergely: ekkor lehet 1 milliós fizetése a magyar pedagógusoknak

Jövőre bruttó 800 ezer fölé, a ciklus végére pedig várhatóan 1 millió forint fölé nő a tanárok bére - hangzott el a kormányinfón, melyet Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő tartott 2024. augusztus 22-én.

A kormány áttekintette az oktatás helyzetét a tegnapi kormányülésen: eldöntötték, folytatják a pedagógus béremelést, 2025-ben a diplomás átlagbér bruttó 1 millió 25 ezer forint, ennek 80 százaléka lesz a tanárok fizetése, tehát 21 százalékos emelés várható januártól - hangzott el Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő 2024. augusztus 22-i sajtótájékoztatóján. A kormányzati ciklus végére már a bruttó egymilliót is eléri majd a pedagógus-átlagbér.

Idén is hamarabb érkeznek a családtámogatások az iskolakezdés miatt, már a héten folyósítják őket. Mint elhangzott, idén is ingyenesek lesznek a tankönyvek. Az ingyenes és kedvezményes étkezés is elérhető a rászorulóknak. A kormány tovább bővíti a családtámogatásokat - hangzott el a sajtótájékoztatón.

Foglalkoztak a kormányülésen az energiabiztonsággal is: a Mol a magyar kormány támogatásával kezdett tárgyalásokat az energiabiztonságról. Valamilyen megoldást kell találni, hogy a kőolaj-tranzit ne álljon le.

A kormánynak voltak tervei a rendelőintézetek átvételére, az egységes ügyeleti rendszer is sikeresen működik, sokan átadták szakrendelőiket. Ám végül úgy döntött a kormány, hogy ezen a hibrid rendszeren nem kíván változtatni.

A digitális állampolgárság program szeptemberben elindul a dap.gov.hu oldalon. Itt lehetőség lesz rá, hogy a saját ügyeit mindenki telefonon elintézze.

Címlapkép: MTI/Soós Lajos