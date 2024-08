Itt az újabb üdítőbotrány: ezzel itatják a magyarokat, tényleg más itthon a recept

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Bár elsőre nem is gondolnánk, a Fanta íze jelentősen eltérhet attól függően, hogy melyik európai országban fogyasztjuk. Az ízbeli különbségek mögött a cukortartalom változása áll, amelyet különféle tényezők, például az egészségügyi szabályozások, a regionális ízpreferenciák és gazdasági megfontolások befolyásolnak. Egyes országokban a Fanta cukortartalma jóval alacsonyabb, míg máshol édesebb változata kapható. A különböző receptúrák nemcsak a cukor mennyiségében, hanem az ital összetevőiben is eltérést mutatnak, amit már korábbi vizsgálatok is igazoltak.

Címlapkép: Getty Images

