Meddig bírják még a magyarok? Hiába a május, még mindig tovább emelnék az árakat a kereskedők

A GKI konjunktúraindexe májusban ugyan emelkedett áprilishoz képest, de így sem érte el márciusi szintjét. Ezen belül az üzleti várakozások májusi javulásuk ellenére ugyancsak rosszabbak maradtak a márciusinál. A fogyasztói várakozások pedig áprilishoz képest is romlottak májusban. A gazdaságkutató által végzett felmérés szerint azonban a tavaly őszi mélyponthoz képest a cégvilág és a lakosság is kevésbé pesszimista. Májusban a foglalkoztatási helyzet megítélése a cégek és a lakosság körében is tovább javult, az áremelési törekvés lanyhulása viszont megállt.

Az üzleti szférán belül májusban az építőipar kivételével minden ágazat várakozásai kisebb-nagyobb mértékben javultak. Az ipari bizalmi index az áprilisi jelentős csökkenés után visszaemelkedett márciusi szintjére. Jobb lett az elmúlt időszaki termelés, a rendelésállomány és a készletek megítélése, kedvezőbbé váltak a termelési kilátások. Csak az exportrendelésekről alkotott vélemény romlott kissé. Az építőipari termelők hangulata májusban érezhetően rosszabb lett: utoljára 2020 tavaszán, a Covid-járvány időszakában volt a mostaninál kedvezőtlenebb. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Áprilishoz képest a mélyépítők kilátásai ugyan javultak, de a magasépítőké romlottak. Az építőipar egészében az előző háromhavi termeléssel való elégedettség hibahatáron belül javult, a rendelésállományok értékelése viszont lényegesen romlott. A kereskedelmi bizalmi index ugyan kéthavi csökkenés után májusban nyolchavi csúcsára emelkedett, de az építőipar után továbbra is ez az ágazat messze a legpesszimistább. Az eladási pozíció megítélése közepes, a rendelésállományé jelentősen javult, s a készletekről alkotott vélemény is kissé kedvezőbb lett. A szolgáltatói bizalmi index májusban kissé emelkedett, ami az általános üzletmenet és a forgalmi várakozások javuló megítélésének köszönhető. Májusban a vállalkozások foglalkoztatási hajlandósága már hetedik hónapja erősödött, s bár egy-egy hónap javulása minimális, a bővítést tervező cégek aránya már harmadik hónapja ismét magasabb a csökkentést tervezőknél. Az egyetlen kivétel az építőipar, ahol ráadásul májusban tovább romlott a foglalkoztatási hajlandóság. Májusban kissé csökkent a lakosság munkanélküliségtől való félelme is. Ebben a hónapban az üzleti szférában megállt az áremelési törekvés fél éve tartó jelentős fékeződése. Leginkább a kereskedelemben erősödött az áremelési szándék, ez azonban így is sokkal kisebb a korábbinál. Az építőiparban viszont, egyedüliként, májusban az áprilisinál is visszafogottabb lett az ágazatok közül egyébként is legszerényebb áremelési törekvés. A fogyasztók inflációs várakozása májusban érezhetően erősödött, de a korábbi hónapokénál sokkal alacsonyabb. A magyar gazdaság jövőbeli helyzetének megítélése némi hullámzás mellett az üzleti szférában és a lakosság körében is hetedik hónapja javul, az őszi-téli nagy javulás azonban jelentősen vesztett erejéből. JÓL JÖNNE 2 MILLIÓ FORINT? Amennyiben 2 millió forintot igényelnél, 60 hónapos futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót, havi 46 056 forintos törlesztővel az UniCredit Bank nyújtja (THM 14,41 %), de nem sokkal marad el ettől az MKB Bank 46 472 forintos törlesztőt (THM 14,57%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x) A fogyasztói bizalmi index a február-márciusi jelentős emelkedést követően áprilisban, majd májusban is csökkent. Májusban a lakosság saját jelenlegi pénzügyi helyzetét az áprilisban mértnél valamivel, a következő évben várhatót jelentősen rosszabbnak érezte. Májusban romlott az emberek nagyértékű fogyasztási cikkekre költhető pénzükről alkotott véleménye is. Kissé rosszabb lett a jelenlegi megtakarítási helyzet megítélése is, a következő 12 hónapra vonatkozó viszont kissé javult az áprilisihoz képest.

